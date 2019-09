华为发声明：撤销对美商务部及其他几家美政府机构的起诉

IT之家9月10日消息 华为今日在深圳发表《Huawei drops lawsuit against US government after equipment detained for two years was returned》声明,声明中指出,华为美国子公司华为技术美国有限公司(HT USA)于9月9日撤销了此前6月份对美国商务部和其他几家美国政府机构的诉讼。

声明中称,此案最初是针对2017年9月美国官员在没有正当理由的情况下扣押华为电信设备而提起的。在美国政府归还了这些设备后,华为决定撤销此案。华为认为,美国政府的归还是在默认扣押本身是非法和武断的。

以下为声明全文:

[2019年9月10日,中国深圳]

华为美国子公司华为技术美国有限公司(HT USA)于9月9日撤销了对美国商务部和其他几家美国政府机构的诉讼,该公司已于6月份提起诉讼。此案最初是针对2017年9月美国官员在没有正当理由的情况下缴获的电信设备提起的。在美国政府归还了这些设备后,华为决定撤销此案。华为认为,美国政府的归还是在默认扣押本身是非法和武断的。该公司最近列举了一系列有关美国政府对华为采取的不当和不正当行动的担忧,此案就是其中之一。

这些设备包括华为在中国制造的计算机服务器、以太网交换机和其他电信设备,2017年9月在加州的一个实验室进行商业测试和认证后,应该已经运回中国。美国商务部(US Commerce Department)以未具名的出口违规担忧为由,在这些设备在运输途中查封了它们。自那以来的两年里,尽管华为多次提出要求,但美国政府未能决定这些设备是否需要出口许可证才能运回中国,并继续持有出口许可证。

华为别无选择,只能于6月21日向美国哥伦比亚特区地方法院(US District Court for the District of Columbia)提起诉讼,挑战美国政府长期以来未能做出解释的决定,即在没有出口许可证的情况下,这些设备能否被运往中国。美国政府的这些行为违反了宪法和行政程序法等。

今年8月,美国政府以书面形式通知HT USA,经过迟来的调查,它已确定向中国发货不需要出口许可证,华为在试图将设备运回中国时遵守了出口管理条例。美国政府将设备运回HT USA,费用由政府承担。

华为首席法律官宋柳平表示,尽管华为自愿撤销了诉讼,但它实际上已经取得了胜利,但对于美国政府未能就长期非法扣留华为设备做出任何解释,华为仍感到失望。

在提交给哥伦比亚特区美国地方法院的一份自愿解雇通知中,HT USA表示,它以书面形式要求美国商务部全面解释为何在2017年扣押了这些设备,为何现在决定释放这些设备,以及为何花了近两年时间才承认扣押这些设备是不正当的。到目前为止,政府拒绝对此作出解释。

宋博士说:“像这样任意和非法的政府行为——没有理由或没有解释地扣押财产——应该成为所有在美国正常经营的公司的一个警示,应该受到法律的约束。”

在9月3日的一份媒体声明中,华为列举了美国政府如何利用其掌握的一切工具——包括司法权和行政权——扰乱公司的正常业务运营。这包括通过恐吓、拒绝签证和扣留货物来阻碍正常的商业活动和技术交流。宋表示,华为将继续以合法手段积极维护自己的合法权益。