马云卸任阿里董事局主席，仍为高德、口碑等企业最终受益人

9月10日消息，教师节当天，是马云正式卸任阿里巴巴集团董事局主席的日子。这位叱咤风云的商业大佬，计划在卸任后回归教育。此前，马云曾在公开场合表示，“即便自己不再是阿里巴巴董事长了，但绝不等于我不创业了，绝不等于我退休了。”而就在几天前，杭州市授予了马云“功勋杭州人”的荣誉称号。

回顾马云过往的商业生涯，其曾任职于多家阿里巴巴重要公司，但目前的状态都变成了“曾任职”。天眼查数据显示，就在9月5日，马云卸任了浙江阿里巴巴小额贷款股份有限公司的法定代表人、董事长。现如今，马云仅在太极禅国际文化发展有限公司担任董事，在杭州坤宝投资咨询有限公司担任董事长，在杭州云铂投资咨询有限公司担任执行董事，其他保持任职状态的企业均为注销状态。此外，马云还在17家企业担任法定代表人，但其中14家已注销。

不过，马云的事业已有了接班人，如阿里巴巴（中国）有限公司的法定代表人张勇，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的法定代表人戴珊等。

值得一提的是，在公益机构中，马云仍然活跃，如在浙江马云公益基金会、中国残疾人福利基金会等任职。另外，马云仍在多家企业担任股东，如80%控股杭州阿里创业投资有限公司等。另外，马云也为高德软件有限公司、杭州口口相传网络技术有限公司（口碑）等企业的最终受益人。

卸任阿里董事局主席的马云，依旧有多个身份，包括联合国数字合作高级别小组联合主席、乡村教师代言人、桃花源生态保护基金会联席主席等。卸任后的马云，是否会更加忙碌了呢？