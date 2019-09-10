IT之家9月10日消息 经过多次预热之后，全新OPPO Reno2于今日上午正式发布。

硬件方面，全新OPPO Reno2搭载高通骁龙730G移动处理器辅以8GB+128GB存储方案，电池容量为4000mAh并支持铜管液冷散热。

屏幕方面，Reno2采用了一块阳光护眼全景屏，采用了业内最新的发光材料，色彩范围覆盖了100%的DCI-P3广色域，色准做到了行业顶级的水准。屏幕亮度可达到普通手机的极限500尼特，而当检测到强光时还可以把亮度提高到700尼特；与上一代相比，OPPO Reno2将有害蓝光量降低了37.5%。

镜头方面，OPPO Reno2采用了f /1.7超大光圈的SONY IMX586 4800万超清主摄并支持OIS光学防抖+116度视角800万超广角镜头+1300万长焦镜头，支持5倍混合光学变焦，最高20倍数码变焦+200万胶片风格镜头的后置四摄方案。除此以外，OPPO Reno2搭载视频超级防抖，拥有HIS混合防抖技术，可实现5轴防抖效果。

其他方面，OPPO Reno2搭载新一代的光感屏幕指纹3.0，相比Reno解锁成功率提升4.3%，解锁速率提升12.5%；除了支持银行卡支付、公交卡、门禁卡以外，OPPO Reno2还将支持eID电子身份认证；采用AKM AK4377a HiFi芯片，通过了Hi-Res高解析音频认证+支持杜比全景声。

价格方面，全新Reno2售价2999元，9月12日线上线下同时开售。

100秒带你了解全新OPPO Reno2：