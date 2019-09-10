鼓动聋哑女孩堵马化腾大门，这些人坏出水了

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这两年，唱衰苹果成为政治正确（虽说苹果创新稍显不足，但它一点优点都没有吗）。

在这样的舆论环境下，启人总能听到一种声音：

如果阿里和腾讯都不给苹果开发软件，iPhone连支付宝和微信都不能用，看谁还买？

嗯，国人渴望团结的心情可以理解，但在这种观念的推动下，总会出现一些利用舆论，唯恐天下不乱的人。

比如前段时间，华为的鸿蒙系统成为一大热点，不出两天，突然有人传出：小米手机已搭载华为鸿蒙系统的消息...

喂喂喂，这两家现在的关系不亦乐乎。如果你是雷军，你会把自己的半条命，放到“友商”手上吗？

这种明显不可能的谣言，有人传不可怕，可怕的是，还真有广阔市场。

造谣和传谣的人，各有各的算盘：一个想红，一个想看热闹。

这不，最近一个女孩火了。在她身上，你几乎能找到所有网红的特质：

行为上扮丑、吹牛、蹭名人热度。

言语上大声喊着爱国、团结。

人设上，则把自己塑造成一个虽然残疾，但志存高远的人。

这位名为张若兰的聋哑女孩，为了见张小龙一面，在微信总部等了整整21天。

这21天里，她睡长椅、睡咖啡馆。

在路边的水池洗脚。甚至一度崩溃痛哭。

这么可怜又“虔诚”的聋哑姑娘，张小龙为什么不愿意见她呢？

原来，这姑娘突发奇想，在本子上“构想”了一下代微信——爱信。

她想让张小龙从腾讯辞职跟她干，而且工资只给开5000 ，原因是：张小龙这个级别的人，在乎的根本不是钱...

根据她的构思，爱信相比微信最大的特点，就是引入了DNA的概念。

通过生物 DNA的，你可以在爱信上训练专属于自己的数字DNA，它就是网络上的你自己，可以通过AI代替你做很多事...

这21天里，腾讯的保安大哥下雨给她撑伞，天热给她送水，还要通过写字的方式劝她抓紧回头。

这期间不少微信附近的人看不下去，给她送水送饭。

当然，也少不了想在晚上保护她的奇怪叔叔。

不过呢，小姑娘可不想回头，她隔三差五就给张小龙录一段“聋哑”视频。

还告诉张小龙：我这个聋哑AI创业人在等你。

反正不管你害不害怕，如果启人我是张小龙，有人这么堵我，我肯定后背发凉。

这姑娘在第22天时终于想明白了——擒贼先擒王，搞定马化腾，张小龙不就自然见到了？

于是她收起行囊，转身去了深圳腾讯大厦。

事实上这姑娘要找的人远远不止腾讯系，还有马云、李彦宏、张一鸣、丁磊、任正非。

按这姑娘的设想：

将来腾讯系、阿里系、百度系、头条系通通不存在，有的只有中国系。

中国人要团结起来一致对抗西方列强，大家不能再“割裂”，不要再被金钱所迷惑。

所以，跟我干，以后你们都是总监。

（腾讯）马化腾：新产品研发总监

（腾讯）张小龙：产品经理

（阿里）马云：公关总监

（百度）李彦宏：AI研发总监

（新美团大众点评）王兴：团购总监

（今日头条）张一鸣：新闻短视频总监

（网易）丁磊：游戏总监

（金山/小米）雷军：安全总监

（华为）任正非：手机研发总监

瞧瞧这规划，因为美团曾经做团购，所以王兴就是团购总监。因为网易做游戏，所以丁磊就是游戏总监。

话说，世界第一大游戏公司，不是腾讯吗？

同理，天天嘴上挂着安全的，不是360的周鸿祎吗？

这都什么和什么啊？

在她出来蹲点的第24天，有人看见了她微博说自己胃痛，于是开车带她到医院看病。

不过车刚开到医院，司机就跑了。

这姑娘定睛一看，原来司机送她来的是精神病医院。

为了向司机和一票网友证明自己没有精神病，她还真去测了一下。

她嫌人家医院价格太贵，还把要给她退款的医生照片爆了出来，被人家追着要说法。

一个20多岁的姑娘、自虐堵门、直播、大打聋哑牌，如果排除精神病，那只能说：

要么太天真。

要么是玩舆论的一把好手。

张若兰的履历很快被网友们扒了出来。

一年多的时间里，她已经做过直播、自媒体、区块链，现在是AI智能社交。

反正什么火就来什么。

之前当主播时，小姑娘做得还不错，光捐款就捐了61万。

然后她投身硬件制造，搞了个手语翻译手套。

不过大家也知道，腾讯某图早就可以通过软件算法，实现类似功能。

再后来，她又投身手语区块链...（不太明白这是什么）

直到今年7月21号，张若兰在微博上一脸憔悴，哽咽着表示：做主播的钱都花完了，不知道该怎么办了。

聋哑姑娘

两年创业

血本无归

看到这，启人终于理解为什么有人自费把她送到精神病院了。

那么，是什么让这姑娘下定决心，独自一人踏上南下寻找张小龙的旅程呢？

当然是广大爱看热闹的网友的“鼓励”。

在张若兰想见张小龙的微博下，风评清一色的“加油”。

后来姑娘表示要去广州堵张小龙的微博下面，风评依旧是清一色的“加油”。

而且是：他们身家百亿，凭什么当你的总监，不过我还是想说，加油若兰。

明知没有任何可能，还鼓动姑娘去撞墙。

什么是坏哔？这就是坏哔。

你怎么不去微信总部长椅上躺21天？

你知道现在的广州有多闷热，毕竟心疼的不是你妈。

有人可能会说：姑娘就没有想见张小龙的权利吗？大家支持她，难道也不行？

请注意：姑娘想见谁，是她的权利。但反过来说，张小龙也有不想见她的权利。

网友们所谓的支持，需要负责吗？

不，不需要。

那根本不是支持，是怂恿。

看过《让子弹飞》的人，肯定会对里面小六被人诬陷吃两碗粉的场景印象深刻。

小六说自己只吃了一碗，别人说他吃了两碗却只给一碗钱。如何能证明他只吃一碗呢？

他决定剖腹，以死自证清白。

在刀插入肚子那一瞬，小六痛苦极了。

但是围观的人都在鼓励小六：六爷太勇敢了，再插得深一点，让他们看看到底是几碗！

小六强忍着痛苦，拉出一碗米粉，死了。看到这里， 坏人没有得到应有的惩罚，围观的人反而散了。

人命出了，结果有了，就够了。

这就是互联网的真实写照。

启人不敢轻易下定论这聋哑女孩到底是真疯还是炒作。

但我知道，在她微博下“加油呐喊”的网友，绝对功不可没。





主播玩舆论，舆论推主播





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