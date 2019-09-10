阿里20年：万亿估值蚂蚁金服是如何炼成的

200310126550336，这是16年前支付宝诞生第一笔交易的订单编号，至今订单原件都还挂在支付宝大楼的展示墙上，要让每一位员工都了解，支付宝的诞生历程。

故事要回到2003年，淘宝刚刚诞生的时候。那时中国互联网都还没有普及，网民也只有6000万，更不要说网购这个概念了，谁又会相信素未谋面的陌生人在网络上开展交易。

淘宝网开张半年时间，网站上每天都有大量新帖，也有许多商家、用户进行咨询，但是就是一单交易都没有。

为了尽可能的消除顾虑，淘宝财务部的员工提出“担保交易”的方式：让买家先把钱打给淘宝，淘宝收到钱再让卖家发货，买家收到货确认没问题，再让淘宝把钱打给卖家。

于是“担保交易”开始出现在了淘宝首页，这几个字吸引到了焦振中，为了购买一台二手相机，他向给淘宝打了750元钱，“来了来了，第一笔业务来了，大家注意！”杭州淘宝网财务的办公室里，一个姑娘盯着屏幕发出了尖叫。

但很快就后悔了，点下了退款按钮。淘宝的工作人员连忙给焦振中打了电话，报出自己的真实姓名、工号和手机号，向他承诺“如果出了问题，我用工资赔你”。

焦振中最终选择了信任，带来了第一单担保交易。办公室里有人说，有大宝（淘宝），就应该有小宝。而且宝、保同音，又用于支付，就叫支付宝好了。

支付宝因为第一笔订单而得名，2004年12月，支付宝也正式成立。

成长的阵痛

上线之后，支付宝一直稳步发展。2008年上线了公共事业缴费服务、2009年上线手机支付、2010年“快捷支付”正式亮相，提升支付成功率。随着功能日益完善，用户逐渐增多，但也面临着成长的阵痛。

“烂、烂、烂到极点。”在2010年的年会上，马云对支付宝的用户体验提出了严厉的批评。“很多公司活不到五年，活到五年以上的公司没有这么一次疼痛、没有这么一次折腾走不长，今天是支付宝正视自己的问题的时候了。”

这对于当时注册账户接近3亿，日交易量超过12亿元的支付宝敲响了警钟。对于刚刚履新，没多久的彭蕾来说，无疑是一个棘手的问题。“支付宝在发展当中还面临很多不确定性。比如，业务的来源比较单一，最主要成长的源泉还是基于淘宝平台。”她甚至指出，支付宝直到那时还没有找到成熟的商业模式和盈利模式。

为了快速将大家凝聚起来，在春节前，彭蕾将支付宝P8（8级）以上核心员工聚集起来，白天是业务交流，晚上是吃饭、聊天和谈心，就这样整整开了4天。

在她看来，支付宝最重要的使命是将网购用户的客户体验、信用体系、安全体系做到极致。这是支付宝存在的意义和价值的底线。这次会议也让员工放下了“包袱”，找回了“初心”。

成立蚂蚁金服集团

在马云看来，战略的本质不是“计划的改变”，而是“组织的改变”。为了谋划更远的发展，支付宝也在不断拓宽自己的道路。

2013年初，支付宝的核心高管齐聚于浙江莫干山，谋划支付宝的未来发展战略。会议上，确定了余额宝、网上银行、芝麻信用等主要项目，确立了将以支付宝为主体筹建小微金融服务集团。

马云表示，小微金服的使命是打造一个公正、透明、开放的金融体系，“如果是为了赚钱，今天，我们已经足够了。”他还提出了更大的格局：“成立小微金服，你们不再是支付宝，这是第一；第二，不要老想着支付业务，中国金融服务的改善空间非常大”。

几个月之后，余额宝上线了，这是一种让用户存款获得利息的功能。如今宝宝类产品普遍利率较低，但在当时，余额宝的推出改变了人们只能在银行存取资金的状况，不仅可以随时提取，而且利率也更高。

距离余额宝上线还不到6天时间，余额宝的用户数就已经突破100万，迅速引爆整个互联网，甚至开创了互联网金融的时代。

此后，随着业务不断延伸，支付宝接连推出网商银行、芝麻信用、花呗等产品，承担着不同的使命。

历时一年多的筹建之后，2014年，阿里小微金融服务集团正式宣布更名为“蚂蚁金融服务集团”。

为何选择“蚂蚁”这一形象？蚂蚁金服方面表示，之所以选择这个名字，是因为我们是从‘小微’做起，我们只对小微的世界感兴趣，我们身上承载了太多小微的梦想，我们喜欢与更多小伙伴们同行。就像蚂蚁一样，虽然渺小，但它们齐心协力，焕发出惊人的力量，在去目的地的道路上永不放弃。

后有追兵

在蚂蚁金服一切顺风顺水的时候，2013年8月，微信上线支付功能推出，让原本无人能够抗衡的局面开始发生了一点变数。

2014年春节前夕，腾讯推出了“新年红包”，用户只要关注账号就可以向好友发送或领取红包。这个员工用业余时间做出来的“小项目”，瞬间社交网络中蔓延开来。春节期间，达到了458万用户参与，收发红包数量达1600万。

当然这对于拥有3亿实名用户的支付宝来说，还只是一个襁褓中的孩子。不过2015年春晚与微信的合作，一下让微信支付进入人们的生活之中。

伴随着春晚主持人的口播提示，全国网民摇一摇互动总量达110亿次，峰值达8.1亿次/分钟，瞬间让用户量达到亿级。

这一年，微信首次启动8月8日“无现金日”，以鼓励金等方式补贴微信用户，培育用户移动支付习惯。彼时，根据易观数据，支付宝占据超过70%的市场份额，而财付通仅占比16%，牢牢占据市场的支付宝当时并没有选择跟进。

不过数据从数据上看，微信支付带来的冲击日益强烈。腾讯微信支付副总经理黄丽透露，第一年“无现金日”只有8万线下商家参与，2016年就已经达到了70万。到了第三年，也不再只有8号一天，而是将时间延伸至一个星期。

与此同时，微信支付市场份额也直追支付宝。易观数据显示，2017年第三季度，腾讯金融整体市场份额已经来到39.35%，支付宝则降至53.73%。

发力新科技

新技术对于支付领域也产生了颠覆式的影响，为了追求支付的便捷性，扫一下脸就能付钱的模式开始出现在日常生活中普及。

早在2015年，马云就曾在德国展示了支付宝的刷脸技术，并在展示的时候称“互联网何等之神奇”，但这项技术真正应用到人们生活之中则来到了两年之后。

2017年9月，支付宝宣布在肯德基KPro餐厅上线刷脸支付应用。支付宝方面表示，这也是刷脸支付在全球范围内首次商用试点。同年11月，腾讯在全球合作伙伴大会推出智慧零售解决方案，并迅速在线下店落地，打响了二者在刷脸支付领域的争夺战。

“整个行业趋势向好，今年将会是未来愿景实现的前站。”支付宝对此充满信心，不仅要投入技术，还要用重金来“砸”出市场，宣布将在未来三年投入30亿对刷脸技术全面开放及商业合作进行支持。

与此同时，蚂蚁金服还发力区块链等新技术。科睿唯安数据显示，截至2019年4月，阿里巴巴以290件区块链专利方案数量居全球第一，而该技术已经应用至地铁出行、就医、司法，甚至公益等诸多领域。

结语

从淘宝办公室的第一笔订单到如今的“装机必备”，从单一的担保交易到现在小贷、银行、保险业务全面开花，蚂蚁金服的16年，是两根触角不断延伸的16年。

蚂蚁金服尚未成年，估值却已突破万亿。面对越来越大的体量和越来越严格的监管，蚂蚁金服正在寻求主动“分拆”：一家金融公司，一家科技公司。持有小贷、银行、保险等金融牌照的相关业务，划入新成立的“金融控股”旗下，金融云、风险管理等科技业务保留在蚂蚁金服体内。

行军的蚂蚁分成了两队，将把蚂蚁整体牵引至何方，又是否能发挥更大的力量，未来拭目以待。