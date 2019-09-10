IDC：明年5G手机出货量将占总出货量8.9%，达1.235亿部

【TechWeb】9月10日消息，据国外媒体报道，当地时间周一，市场研究机构IDC发布了有关智能手机市场的最新预测报告。在报告中，IDC预计，2020年5G智能手机出货量将占智能手机总出货量的8.9%，达到1.235亿部。到2023年，这一比例预计将增长至28.1%。

该报告还显示，2019年下半年，智能手机市场显示出复苏的迹象。到2020年的时候，智能手机市场将恢复增长。

IDC预计，2019年下半年，智能手机出货量将接近持平（-0.4%），与今年前两个季度下降2.3%和6.6%相比有所改善；2019年全年，智能手机出货量将同比下滑2.2%，至13.711亿部左右；2020年的时候，智能手机出货量将小幅增长1.6%。

IDC全球移动设备追踪项目的高级研究分析师桑格提卡·斯里瓦斯塔瓦（Sangeetika Srivastava）表示：“全球智能手机市场和相关供应链仍然存在不确定性，这在很大程度上是因为美国市场的波动。消费者继续持有现有手机的时间更长，使得销售商和渠道都难以销售。然而，2019年下半年预计会有大规模的促销活动和优惠活动，旨在帮助清理任何渠道库存，并让消费者对下一波智能手机技术感到兴奋，这应该会引导市场重新走向新的增长。”

Strategy Analytics上个月发布的另一项估计显示，在美国，消费者更换手机的周期目前是33个月。

尽管全球经济的不确定性以及持续不断的贸易变数占据着头条新闻，但5G给智能手机市场带来了一线希望。许多地区已经开始商业部署5G网络，虽然2019年只是一个入门年，但2020年看来将是5G开始加速发展的一年。

IDC预计，2020年，5G智能手机出货量将占智能手机总出货量的8.9%，达到1.235亿部。到2023年，这一比例预计将增长至28.1%。

IDC全球移动设备追踪项目副总裁瑞恩·里斯（Ryan Reith）表示：“从智能手机开始的5G预期已经酝酿了相当长一段时间，但过去三年智能手机市场面临的挑战放大了这种预期。需要明确的是，我们认为5G将不会成为智能手机的救世主，但我们确实认为它是移动技术的一个关键进化。”

里斯表示，由于市场发生了巨大变化，5G的发展势头不会像4G那样迅猛。

平台亮点

Android智能手机的市场份额将从2018年的85.1%增加到2019年的87%，主要是由于由于5G的推出和老设备库存清理速度的加快。

Android智能手机的平均销售价格预计将在2019年增长3.2%，从2018年的254美元增长到263美元，这是由于受到新设备将在2019年下半年上市的推动。

对于苹果公司来说，2019年仍将是具有挑战性的一年，这一年iPhone出货量预计将同比下降14.8%，下降至1.779亿部，主要是因为该公司将比竞争对手更晚将5G技术整合到iPhone中。

不过，苹果很可能会在2020年推出5G iPhone，这将略微提高iOS手机的销量。今年早些时候，苹果与高通达成和解，获得了5G调制解调器的供应。

随着智能手机市场的成熟和更新换代周期的延长，智能手机的销量已经趋于平稳。增速放缓对高端设备的冲击最为严重，这也是苹果近年来如此专注于发展其服务业务的部分原因。