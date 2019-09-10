EA突击云游戏，Project Atlas开始公开技术测试

如果你因为各种原因错过了GeForce Now、Stadia，或者是其他什么云游戏平台的测试机会，那你可能不想错过这个：EA的Project Atlas就在现在，马上（美国太平洋时间9月9日晚10点，北京时间9月10日下午1点）要启动一轮技术测试，每个拥有Origin账号的玩家都可以申请这个云游戏平台的测试权限。

如果幸运入选，你将可以通过Project Atlas试玩《FIFA 19》、《泰坦天降2》、《极品飞车宿敌》和《Unravel》四款游戏。EA本次技术测试的目的即为验证真实环境中系统的性能，尤其是可能产生的延迟和卡顿。虽然EA表示正在借助亚马逊AWS云计算和其他公有云服务来保证对接每一个玩家的服务器地理距离足够近，它还是作好了对游戏体验有影响的思想准备，而且选择不同类型的游戏也就是希望看到不同的算力需求，对战延迟等方面的在云游戏平台上的状况。

EA希望，Project Atlas成熟之后也能在智能电视、OTT串流装置上玩，当然还要包括最套路的PC和手机。这次测试并未给出明确的限定平台，而且EA的这次测试多少还带点跨平台的意思——在Project Atlas上玩的用户可以和标准PC版的玩家一起联机，而且存档进度在技术测试结束后也会和PC版本同步。

EA是目前唯一一个面向公众开放云游戏平台试玩的发行商，尽管如此，这也不代表Projecct Atlas离正式上线不远，EA对云游戏平台的定价和发布时间只字未提。这次为期两个星期的测试也不清楚会不会有下次。

不过，假如你连访问Origin都困难的话，我觉得不要对EA能在网络表现上惊艳到你抱有期待。