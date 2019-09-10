内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

EA突击云游戏，Project Atlas开始公开技术测试

2019-9-10 11:59:05来源：爱活网作者：x91责编：骑士评论：

如果你因为各种原因错过了GeForce Now、Stadia，或者是其他什么云游戏平台的测试机会，那你可能不想错过这个：EA的Project Atlas就在现在，马上（美国太平洋时间9月9日晚10点，北京时间9月10日下午1点）要启动一轮技术测试，每个拥有Origin账号的玩家都可以申请这个云游戏平台的测试权限。

如果幸运入选，你将可以通过Project Atlas试玩《FIFA 19》、《泰坦天降2》、《极品飞车宿敌》和《Unravel》四款游戏。EA本次技术测试的目的即为验证真实环境中系统的性能，尤其是可能产生的延迟和卡顿。虽然EA表示正在借助亚马逊AWS云计算和其他公有云服务来保证对接每一个玩家的服务器地理距离足够近，它还是作好了对游戏体验有影响的思想准备，而且选择不同类型的游戏也就是希望看到不同的算力需求，对战延迟等方面的在云游戏平台上的状况。

EA希望，Project Atlas成熟之后也能在智能电视、OTT串流装置上玩，当然还要包括最套路的PC和手机。这次测试并未给出明确的限定平台，而且EA的这次测试多少还带点跨平台的意思——在Project Atlas上玩的用户可以和标准PC版的玩家一起联机，而且存档进度在技术测试结束后也会和PC版本同步。

EA是目前唯一一个面向公众开放云游戏平台试玩的发行商，尽管如此，这也不代表Projecct Atlas离正式上线不远，EA对云游戏平台的定价和发布时间只字未提。这次为期两个星期的测试也不清楚会不会有下次。

不过，假如你连访问Origin都困难的话，我觉得不要对EA能在网络表现上惊艳到你抱有期待。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：云游戏EA

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有