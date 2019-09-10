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继华为被禁后澳反垄断机构反被诉：涉及沃达丰和TPG电信合并案

2019-9-10 13:45:10来源：凤凰科技作者：良弼责编：微尘/实习评论：

据国外媒体报道，澳大利亚一家电信公司的律师周二在法庭上声称，该国反垄断监管机构此前阻止国内第三和第四大电信运营商之间价值150亿澳元（约100亿美元）的合并计划，不仅对澳大利亚国内电信市场的竞争无益，反而损害了竞争氛围。

今年5月，澳大利亚竞争和消费者委员会（ACCC）反对该国TPG电信（TPG Telecom Ltd）与英国沃达丰集团有限公司（Vodafone Group PLC）在当地的合资企业结盟，理由是这将阻碍双方在彼此的市场上竞争。

沃达丰主要与香港和记电讯澳大利亚分公司合资经营手机业务，而TPG则拥有低成本的互联网业务。

沃达丰律师彼得·布里尔顿（Peter Brereton）在联邦法院听证会上进行的开场发言指出，“如果合并被阻止，TPG推出自己的移动网络这一想法并不符合真正的商业规律。”

布里尔顿甚至直言，TPG建立自己的移动网络同沃达丰展开竞争简直就是“商业上不可思议的事件”，而澳大利亚竞争和消费者委员会以此为基础做出判断。布里尔顿进一步指出，这笔交易实际上会鼓励竞争，但“这次合并有利于竞争的效果却受到了澳大利亚竞争委员会的反对”。

去年，在华为科技因故被澳大利亚政府颁布禁令后，TPG放弃了依赖华为设备的移动电话网络建设。但监管机构曾表示，该公司可能会重新考虑这一计划，而澳大利亚电信行业的竞争也取决于此。

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关键词：TPG华为沃达丰

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