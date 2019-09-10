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一图看懂OPPO Reno2新品发布会

2019-9-10 14:15:37来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月10日消息 在今日上午的OPPO Reno2新品发布会上，OPPO正式推出了OPPO Reno2手机与OPPO Enco Q1无线降噪耳机。

OPPO Reno2

屏幕方面，OPPO Reno2采用6.5英寸阳光护眼全景屏，支持100%的DCI-P3广色域，日常使用时，屏幕亮度可达到普通手机的极限500尼特，检测到强光时还可以把亮度提高到700尼特。

配置方面，OPPO Reno2搭载高通骁龙730G移动处理器，内置4000mAh电池，支持铜管液冷散热，采用AKM AK4377a HiFi芯片，标配8GB内存与128GB机身存储。

相机方面，OPPO Reno2前置1600万像素摄像头，后置4800万四摄，为索尼IMX586 4800万超清主摄+116度视角800万超广角镜头+1300万长焦镜头+200万胶片风格镜头组合。

其他方面，OPPO Reno2搭载新一代的光感屏幕指纹3.0，支持银行卡支付、公交卡、门禁卡以及eID电子身份认证，8GB+128GB售价2999元，将于9月12日线上线下同时开售。

OPPO Enco Q1无线降噪耳机

OPPO Enco Q1整机重量42g，采用颈挂式设计搭配TPU材质的一体成型设计，增加亲肤涂层，内部使用镍钛合金材料，拥有极夜黑、阳光橙、星辰银三种配色。

OPPO Enco Q1拥有ANC双重主动降噪技术，单个耳机有前馈和反馈两颗降噪麦克风，同时配备11.8mm的复合振膜高解析大动圈单元。

OPPO Enco Q1降噪功能针对用户常见的噪音场景进行了深度调校，支持AAC高品质音频，还分别调校了音乐、电影、游戏三个场景的沉浸式立体音效，售价599元，将于9月12日线上线下同时开售。

一图看懂OPPO Reno2新品发布会

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关键词：OPPO

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