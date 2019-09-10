趣头条回应中层变动传闻：消息不属实，是人才正常流动

有消息称，趣头条多位内部人士透露，趣头条正在经历一场中层人事大换血。对此，蓝鲸TMT记者向趣头条方面求证，对方回应称，消息不属实，是人才正常流动。

消息称，北京内容总经理刘晨、北京产品负责人林成伟都已经离职；算法中心负责人Mark、算法部门三位组长、数据中心负责人余瑶、数据分析负责人郭江也已离职。此外，原趣头条BU负责人吴达、算法中心另一位负责人James也将离职。不过目前办公系统中还显示，他们均在任。

趣头条方面回应称，稿件里提到的员工多数不是公司中层，也不是同一时间离职，有的员工离职已超过半年，所谓的内部人士报料完全没有经过核实。

趣头条方面表示，一家企业有正常的人员流动，人才引进和员工离职都是极为正常和普遍的事情，我们也尊重员工做出不同的职业选择。并且在趣头条内部轮岗制度和组织架构优化调整都在常态化和持续化进行。 今年，趣头条计划扩招2000人，其中一半以上将进入技术和数据团队。目前，整体扩招工作进展顺利，趣头条员工总数已较去年同期净增一倍。其中，具有硕士研究生、博士研究生学历者占比增长130%。同时，趣头条还引进具有海外背景或知名互联网公司北京的高级人才数百位。

近日，趣头条发布的2019年第二季度财报显示，报告期内，趣头条净营收13.86亿元，同比增长187.9%；非美国通用会计准则下净亏损率为35.8%，环比收窄19.4个百分点。