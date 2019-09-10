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冰岛旅游爱好者大欢喜，超廉价航司Wow Air复活回归

2019-9-10 15:12:39来源：爱活网作者：Picca责编：骑士评论：

今年年初时候，大约有一万余名即将搭乘冰岛Wow Air航空公司航班的旅客在机场等待登机，但最终在数条延误推送后，他们接收到了航班被取消的通知，因为Wow Air倒闭了。

这是一次非常无厘头的事件，甚至都可以拿来拍一部《冰囧》之类的电影。实际上对于那些喜欢钻研国际航线廉价航司的小伙伴来说Wow Air并不算陌生，比如在刚刚开通洛杉矶与冰岛之间的航线时Wow Air便给出了99美元的超低票价参考，同时其它欧洲游航班也大多便宜到不可思议，所以即使Wow Air提供多项增值服务，但对于羊毛党来说都不是什么事儿。

大概这就是为什么Wow Air会破产吧。

对于冰岛本地来说Wow Air的破产可以说是一个非常不好的消息，由于地理位置因素，飞往冰岛的国际航班大多十分昂贵。而在Wow Air破产后，冰岛的旅游业受到了极大影响，比如每年5月份本应该是当地旅游旺季，因为这一时间不仅天气转暖适合野外徒步旅行，冰岛更是会开始举办数场音乐节活动，而这些旅游项目在今年Wow Air破产后都遭遇了一定程度的冷落。

不过在距离破产半年之后，Wow Air最近却站出来表示自己即将复活！他们从USAerospace手中拿到了8500万美元的现金支持，并且会在10月份便投入到运营之中。Wow Air复活后的第一条航线将会是从华盛顿杜勒斯机场飞往冰岛凯夫拉维克，不过在运营初期Wow Air只会使用两架飞机，在一年后慢慢恢复至10-12架。USAerospace并未过多透露具体的合作细节，但目前可知的是Wow Air将会延续之前的低价策略，总之无论是对于喜欢出游的小伙伴还是对于冰岛来说，Wow Air的复活都是一个相当不错的消息。

PS：Wow Air的网站至今还处于证书过期的状态，同时主站也在“温馨提示”着当航司破产时你该怎么做，建议大家记在小本本上以备不时之需。

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关键词：航空公司冰岛

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