SNK发布摇杆式游戏机，梦回20年前电视购物

SNK的联动营销做得真是好，《饿狼传说》核心人物泰瑞·博卡德才刚刚加入大乱斗全明星阵容，这边马上就推了一款新的游戏机，而且是自带操控界面的（物理）的那类，是不是感觉梦回二十多年前的电视购物宣传呢？

SNK NEOGEO Arcade Stick Pro是一台自带摇杆的怀旧游戏主机（或者你说内置游戏的街机摇杆，也是一样毫无问题），操控布局和现在主流的街机摇杆类似，除了八向摇杆和8枚按键，以及左侧面的连发和设置键等等，还多设置了一个模式切换开关和平台切换开关。摇杆远人端还有主机该有的电源接口，HDMI视频信号输出，以及用于作为输入设备时的USB接口；近人端还能最多再插两只NEOGEO mini手柄和一副耳机。

模式切换开关的作用就是切换它是作为主机，还是作为连接其他主机或PC的摇杆使用，在主机模式下摇杆内置的20款SNK出品的格斗游戏（只确定包含《拳皇》《饿狼传说》《龙虎之拳》《侍魂》四个系列的作品）可供选择，用HDMI接口把画面输出到显示设备上。而作为全尺寸街机摇杆，它手感肯定能比NEOGEO mini好几条街，不知道这是SNK自己组装的杆，还是请别人代工。

SNK还没有公布NEOGEO Arcade Stick Pro的上市时间和价格，但它明示该摇杆主机会在全球范围内发售。