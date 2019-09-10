小米口袋照片打印机开启众筹：支持多人同时蓝牙连接，众筹价299元

IT之家9月10日消息 今日，小米推出了一款全新的小米口袋照片打印机，净重181g，采用ZINK无墨技术打印，支持AR照片和留声照片等多种玩法，还可多人同时蓝牙连接，无需Wi-Fi便能打印照片。

ZINK无墨打印

小米口袋照片打印机采用ZINK无墨打印技术，使用嵌入纸张内的彩色染料基水晶，无需墨水，打印头加热相纸即可成像，搭配小米专用无墨3英寸ZINK相纸，相纸还自带背胶，手账本、公交卡、冰箱贴。

小米口袋照片打印机采用滑盖式装纸的操作方式，外壳与机身不用分离便可填装相纸。此外，小米口袋照片打印机采用蓝牙配网的连接方式，无需Wi-Fi，最多支持3人同时连接打印机，依次打印照片。

15秒AR/留声照片

除打印照片之外，小米口袋照片打印机还支持AR照片、留声照片等功能。

AR照片功能，只需在打印照片时，拍摄或上传时长不超过15秒的视频，使用米家App扫描照片，即可观看照片背后视频，体验AR照片效果。小米口袋照片打印机采用亮风台AR引擎技术，照片识别响应小于280毫秒，跟踪速度高达120帧/秒，追踪精度达0.5像素。

小米口袋照片打印机还首创留声照片功能，只需在打印照片时，录制或上传时长不超过15秒的音频，日后使用米家App扫描照片，即可听取照片背后的声音。

内置多种照片编辑功能

用户使用米家App连接打印机之后，挑选照片进行打印。打印之前，米家App中有多种照片编辑功能可供选择，包括拼图、拆图功能，米家App内置多种拼拆图模板。此外，米家App还有多种滤镜、文字模板与大头贴模版。

小米口袋照片打印机拥有极简外观设计，采用ZINK无墨打印技术，支持AR照片与留声照片，将于9月11日在小米商城和小米之家开启众筹，众筹价299元（内含五张背胶相纸），套装众筹价339元（内含打印机+即贴相纸20张）。