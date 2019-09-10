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永久授权：Office 2016二折168元、Office 2019四折298元

2019-9-10 16:07:11来源：IT之家作者：钢甲责编：钢甲评论：

大家打小儿用电脑，微软Office三剑客：Word、Excel、PowerPoint就是各位PC中必备的软件吧。

辣品小编 Office 从小用到大，是其铁杆儿粉丝。倒不是说用Office有什么优越感，原因只有1点：

  • 真的很酷——每次出的新功能、新动画真的好看又好用

但微软的粉丝似乎不好当，高昂的售价就是个门槛。

微软官网Office究竟要多少钱？

整整748元人民币！

但在这748的售价标一个大大的【2折】，你的钱包还会抑制住冲动吗？

微软官方商城经销商 大福龙数码专营天猫店 针对Office 2016 家庭和学生版进行促销活动，日常价378元，限时限量210元券，实付168元，领券并购买

天猫微软Office 2016家庭和学生版 电子密钥 仅限PC终身使用券后168元领210元券

与此同时，Office 2019 家庭和学生版也有优惠，日常价588元，限时限量290元券，实付298元，相当于4折特惠，领券并购买

天猫微软Office 2019家庭和学生版 电子密钥 仅限Win10不支持Mac、终身使用券后298元领290元券

Office 2016为永久授权，支持电脑重装、设备更换的重新激活（需绑定微软帐号可支持移机），限1台PC使用。

微软官方零售价748元，相当于2折，直减580元。限时特惠，有需求的小伙伴需尽快下手。

• 有需要的用户，也可以前往辣品选购Office 365个人版和家庭版：

自2018年10月2日起，Office 365个人版和家庭版订阅用户权益升级：个人版和家庭版订阅用户安装设备将不再设限，每个账号最多可激活5个设备，家庭版从5个账号增加到6个，还有1TB OneDrive扩容。因此推荐选购家庭版订阅，性价比更高

Office 365个人版1年订阅电子版：

Office 365密钥原价专享价小程序
1年订阅个人版￥398￥298点此购买

Office 365家庭版1年订阅电子版：

• 除了专享立减100元特惠外，现在购Office 365 家庭版电子密钥更可获赠限量的微软笔记本、Office 365马克杯（橙、白两款，随机发货）。

下单后，Office 365 家庭版电子码在线秒发；在订单“备注”里填写希望领取的赠品（微软笔记本、Office 365马克杯，二选一）以及邮寄地址，赠品将于工作日包邮寄出。

Office 365电子码活动价赠品小程序
1年家庭版￥398备注可领点此购买

• 常见问题：https://products.office.com/zh-cn/microsoft-office-for-home-and-school-faq

• 官方支持：https://support.office.com/zh-cn

• 微软Office优惠：Office 2016永久授权、领券并购买 | Office 2019永久授权、领券并购买

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关键词：Office微软

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