华尔街日报评马云"退休"：中国商界偶像空缺了

网易科技讯9月10日消息，据国外媒体报道，随着马云于9月10日辞去阿里巴巴董事局主席的职务，中国商界再没有人像马云这样的人，可能要过很长一段时间才会有像马云这样的人再次出现。

马云今年55岁。20年前，马云在杭州的一套公寓里与人共同创办了阿里巴巴，现在市值近5000亿美元。现在，曾经是英语教师的马云计划重返教育领域，集中精力去做慈善。

马云的告别将为中国商界留下空白。多年来，作为中国最知名的企业领袖，马云一直是极具魅力的商界人物。马云常因其大胆言论而引发公众热议；在阿里巴巴今年为员工举行的年度集体婚礼上，他不仅鼓励新人每周工作72小时，还鼓励他们利用空闲时间多生孩子。

相比之下，很多中国科技巨头中的马云同行以及其继任者张勇远没有那么高调。

“他也是中国企业在国内外的代言人，”《阿里巴巴:马云的商业帝国》(Alibaba: The House That Jack Ma Built)一书作者邓肯·克拉克(Duncan Clark)如是指出。“现在，他渴望成为慈善事业、环保和教育的代言人，并以此说明科技可以成为一股向善的力量。”

克拉克说，“现在出现另一个偶像的条件还不成熟。”

马云早已在逐步退出阿里巴巴的领导层。2013年，他辞去了首席执行官一职，并在一年前宣布将辞去董事局主席一职。马云并不同于离开微软后全身心投入慈善事业的比尔·盖茨（Bill Gates）,其仍然将留在科技领域。他计划继续留在阿里巴巴董事会,其个人也仍是蚂蚁金服的实际控制人。

多年来，马云一直在承诺将致力于环境保护、野生动物保护和气候变化等事业。最近，他还在一次妇女会议上发言，谈到了关于如何让女性更多参与开发技术的问题。

在去年的公开信中，马云说，“我深知从能力、精力和体力的角度，任何人都不可能永远担任公司的CEO和董事长工作。”但他补充说，他“还有很多美好的梦想”，并希望“回归教育，做我热爱的事情会让我无比兴奋和幸福。”