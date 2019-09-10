华为畅享10 Plus京东开卖：赠大额礼品卡，晒单送耳机

今天，华为畅享10 Plus正式开售，4GB+128GB京东价为1499元，另外预售还送大额礼品卡，前8000名晒单还送耳机。

本月5日，华为畅享10 Plus正式发布，价格方面4GB+128GB存储售价1499元，6GB+128GB存储售价1799元，8GB+128GB存储售价2099元。

华为畅享10 Plus采用了全新的设计，正面配备了6.59英寸超清全视屏，分辨率为2340x1080，屏占比高达91%，还通过了德国莱茵TUV认证，屏幕素质达到了主流的水平。

手机屏幕采用了3D收弧设计，握感更舒适。配色则有的天空之境、赤茶橘、翡冷翠、幻夜黑等颜色供用户选择。

看完了颜值再来看一下硬件参数，华为畅享10 Plus搭载了麒麟710F处理器，支持华为方舟编译器，流畅运行主流应用和游戏自然不在话下。

另外，华为畅享10 Plus全系128GB存储起，相比主流的64GB容量翻倍。除此之外，华为畅享10 Plus采用了UFS2.1双通道储存技术，搭载了EROFS华为超级文件系统，随机读取速度提升约90%。

华为畅享10 Plus还支持GPU Turbo 3.0，可以在70多款游戏中实现低功耗高帧率游戏体验。

对于大家最关心的手机摄影方面，华为畅享10 Plus这次也毫不含糊。前摄采用了1600万悬浮式镜头，支持AI智能场景识别，HDR逆光拍摄，以及智能跌落保护。

后摄采用了目前主流旗舰级4800万超广角AI三摄。其中主摄像头为4800万像素，f/1.8大光圈，1/2英寸大底，支持AI场景识别，AIA手持夜景以及EIS视频防抖；广角则为800万120°超广角镜头，大场面也可一镜装下；200万像素景深镜头则可以让人像虚化更加真实。

续航方面，华为畅享10 Plus采用了4000mAh的大电池，采用Type-C接口充电。

系统方面，华为畅享10 Plus搭载了EMUI 9.1系统，支持AI通信2.0，AI语音助手，AI生活、无线打印等技术。

现在这款手机已在京东开卖，4GB+128GB京东价为1499元，感兴趣的小伙伴不要错过。