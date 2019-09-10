上海市网信办整治违法违规网站：依法处置18个违规网站、微信公众号

9月10日消息，据“网信上海”发布的消息，近日，上海市网信办针对网民举报内容启动专项整治行动，持续向网上各类违法违规信息内容亮剑，会同电信主管部门关闭严重违法违规网站2家；协调有关部门关闭违法违规微信公众号4家；行政处罚违法违规网站1家；指导整改违法违规网站7家；约谈违法违规网站4家。

根据群众举报，并经查实，“上海殡葬网”冒充正规殡葬服务单位传播虚假信息及假冒市民政局指定单位；“花蛇网”发布低俗色情信息，上述2家违法违规网站被依法予以关闭。“上海司机平安符”“大上海司机圈”“司机金钟罩”“魔都司机帮”4个微信公众号散播交通执法检查情况，教唆非法客运驾驶员躲避执法检查，被依法关闭。一家英语听力APP违规转载大量境外时政新闻，上海市网信办依法作出罚款的处罚决定。

“上海金属网”“STAGE1论坛”“HIPDA论坛”“平度信息网”存在擅自开设新闻栏目的违规情况，上海市网信办依法约谈上述4家网站，宣讲互联网法规，严肃指出问题，责令网站自行停更1个月并全站整改，四家网站已按照要求进行整改。

“猜豆网”“一起扑克网”“我是谜网”“鱼耳APP”存在赌博有害信息；“恋舞ol网”“Yape APP”存在低俗有害信息；“上海楷拓贸易有限公司”存在管制类刀具违规信息。上海市网信办要求网站自查整改。“猜豆网”“一起扑克网”2家网站现已自行关停，其他5家网站已对违法违规存量信息进行集中清理。

上海市网信办负责人强调，网络空间不是法外之地，严禁发布违法违规信息。上海市网信办将坚持依法管网治网，重拳打击各类违法违规行为。