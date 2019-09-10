西瓜视频被诉传播《王者荣耀》视频，法院裁定要求下架

IT之家9月10日消息 广州互联网法院于日前做出民事裁定书，要求西瓜视频停止在平台上传播包含《王者荣耀》游戏画面的视频、并要求西瓜视频需以显著方式连续15日发布用户停止传播和上传《王者荣耀》游戏视频的公告。9月9日，西瓜视频向用户刊登不再上传《王者荣耀》的公告。

西瓜视频表示，腾讯主张《王者荣耀》游戏整体画面的著作权属于腾讯，根据广州互联网法院作出的行为保全裁定，您上传的《王者荣耀》游戏视频会先下架，同时请您不再新上传《王者荣耀》游戏视频。我们将积极依法应诉，但现在必须要执行裁定要求。本公告将在西瓜视频显著位置展示十五天，望理解并配合周知！

据报道，因西瓜视频App中存在招募、组织游戏主播直播《王者荣耀》游戏内容的未授权行为，腾讯方面以涉嫌侵犯《王者荣耀》著作权为由将今日头条公司及其母公司字节跳动诉至广州知识产权法院，法院认为腾讯有充足证据证明西瓜视频App有直播《王者荣耀》的行为，最终裁定相关公司自2019年1月31日停止直播《王者荣耀》游戏。

法院公布的民事裁定书上显示，2019年1月31日，法院作出禁令，裁定与“西瓜视频”App相关联的“运城市阳光文化传媒有限公司”、“今日头条有限公司”、“北京字节跳动科技有限公司”三家公司立即停止“西瓜视频”App直播《王者荣耀》游戏内容。

法院认为，上述三家公司对《王者荣耀》游戏的开发、研发没有投入，在直播《王者荣耀》游戏获取商业利益时也没有获得著作权人的许可并支付相应对价，抢占了涉案游戏直播市场资源，对申请人的合法权益造成损害。裁定自1月31日立即开始执行，期间不影响其为用户提供余额查询及退费等服务。

据了解，该案件也是中国游戏直播行业首个行为保全禁令。根据腾讯方面提交的证据，足以证明“西瓜视频”App上有直播《王者荣耀》游戏的行为。