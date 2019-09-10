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【IT之家开箱】realme Q手机图赏：越级四摄，莹光钻蓝

2019-9-10 17:29:43来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月10日消息 9月5日，realme正式推出了有着“四摄迅猛龙”之称的realme Q新品手机。realme Q搭载骁龙712 AIE处理器，后置索尼4800万四摄，拥有光钻蓝和光钻绿两种配色，已于今日正式开售。

IT之家现已拿到realme Q光钻蓝版本，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

realme Q采用全息钻石纹理，光钻蓝搭配3D曲线设计，在光照下呈现丰富的反射及色彩变化。

realme Q正面为6.3英寸FHD+水滴屏幕，采用窄边框设计，屏占比达90.6%。

realme Q在“水滴”处放置了一枚索尼IMX471前置摄像头，拥有AI智慧美颜，支持960fps超级慢动作视频。

realme Q背面则是4800万四摄组合。其主摄为索尼IMX586传感器，支持4800万超清直出、微距拍照与人像拍照，还有119°超广角摄像头。

此外，realme Q采用骁龙712 AIE处理器，全系标配UFS2.1高速闪存，内置4035mAh电池，支持VOOC 20W闪充，搭载ColorOS 6定制化视觉。

价格方面，realme Q 4+64GB版本售价998元，6+64GB版本售价1198元，8+128GB版本售价1498元。

京东realme Q 4GB+64GB 光钻蓝998元直达链接

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关键词：Realme

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