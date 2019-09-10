荣耀5G实验室首度开放：十年积淀，还Vera 30低调华丽

从2G到3G到4G，每当通信技术换代升级，都会带动手机领域进入新的天地。而2019年是4G迈向5G的关键一年，智能手机行业也走到了新一轮变革跃进的山丘前——这一次有什么不一样呢？以往越过一座山，你可能只是看到了不同的景象，或许是从“山舞银蛇，原驰蜡象”看到了“漫山红遍，层林尽染”，而越过5G这座山，江河湖海，日月星辰，都会铺展在你面前。



上面只是比喻，用来说明5G对智能手机行业的颠覆意义——这种颠覆未必是格局的颠覆而是产品形态、功能、意义等方面的颠覆。从6月份工信部发放5G商用牌照开始，到目前，已经有不少手机品牌推出了自家的5G手机产品，包括已经能够买到的，以及很快能够买到的，还有就是一段时间内还买不到但不停在吆喝的……这其中，有一家厂商似乎一直在按兵不动，只是在少数的场合透露了5G的产品规划，它就是荣耀。

荣耀最近一次公布有实质信息的5G产品计划是在荣耀20S系列发布会上，赵明宣布荣耀V系列手机品牌升级，专为5G打造，第一款5G手机也就是Vera 30。

而在9月9日，荣耀“颇有些意外”地首度对外开放5G实验室，面向包括IT之家在内的多家媒体展示了领先的5G技术和针对未来的5G布局，同时荣耀产品副总裁熊军民也现身活动现场，和大家分享了即将发布的荣耀Vera 30背后的5G研发故事。

原来在5G方面一直比较低调的荣耀，是在闷声造大船。

从5G实验室，看到Vera 30的完备

9月9日下午，IT之家来到了华为北京研究所的J园区，这里的5G实验室是华为及荣耀相关5G产品的研发、测试基地，拥有行业领先的软硬件配备。媒体们首先参观的是通信协议测试实验室（IOT实验室），可以模拟世界范围的网络制式，无缝接入全球网络，模拟各运营商网络频段、任意带宽，甚至是任意网络场景。人在实验室中行走，可以模拟穿梭在不同国家的网络中，还原国际旅行中的漫游体验。

在参观过通信协议实验室后，小编们来到了5G未来场景的多重实验室。在这里荣耀展示了出行、家居、游戏等各类5G场景实验室，完全仿真模拟各类使用场景，如实还原不同场景下的5G信号，通过反复的调试，保证最好的5G使用体验。例如在出行实验室中，荣耀就真实还原了高铁车厢的空间，并在5G信号方面模拟了高铁飞速行驶时的信号状况，通过反复的测试以保证用户在高铁行驶时也能获得出色的5G连接体验。

而在荣耀游戏电竞场景模拟实验室中，我们看到了来自荣耀的5G手机在网络连接速率测试中的惊艳表现，其中上行可达到130Mbps，下行则可以达到1224Mbps，而另一台4G手机在同一环境下上行只有62.7Mbps，下行则为134Mbps，差距悬殊。而在下载一款1.6GB大小的《和平精英》游戏时，荣耀5G手机在数秒之内便完成了下载、安装等一系列步骤，而同时开始下载的另一台4G手机只下载了大约9%。

从实验室展示的方方面面来看，荣耀5G手机其实可以说在各方面都已经比较成熟完备，拥有十分诱人的5G网络连接体验。那么消费者何时能够真正体验到荣耀的5G手机呢？关于这一点，荣耀产品副总裁熊军民在参观结束后的交流会上再次明确，今年第四季度，荣耀Vera 30将以荣耀第一款5G手机的身份正式发布，也就是说，最快10月份，我们就可以看到荣耀5G手机的问世，当然，具体的时间我们尚不清楚。

具体来说，熊军民表示，荣耀Vera 30是荣耀首款支持双模5G全网通的手机，支持三大运营商的全部6频段，将首批搭载麒麟990系列芯片。麒麟990系列芯片于9月6日发布，拥有目前最先进的5G技术，率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD，而麒麟990 5G版基于7nm和EUV工艺的5G SoC，是业内最小的5G手机芯片方案，其基于内置5G基带技术，无需外挂5G芯片就能实现5G网络。

从这个介绍中我们可以提取一些关键词：“双模”、“麒麟990”、“TDD/FDD”、“内置5G基带”，其中双模也就是支持SA和NSA，从这些关键词来看，荣耀Vera 30显然会是一款技术上非常完备成熟的5G手机，超过了目前市面上绝大部分5G手机。这和荣耀之前低调沉默的风格迥然不同。

这一点其实熊军民也做了解释，他表示，荣耀拒绝过渡性的5G手机，从开始布局5G产品的时候，就决定要给用户提供真正体验好的产品，而不是为了某一个小的噱头，抢一个首发。5G产品必须是能真正在现网中跑的产品，真正的5G手机应该是双模的，不仅仅能够面向现在，还能面向未来，使用不过时；荣耀如只做仅支持NSA单模的手机，在上半年就可以发布5G手机，但为了支持SA，华为和荣耀付出了1亿多美金的研发成本，使得其机型能够同时支持SA（独立组网）和NSA（非独立组网），真正实现的双模5G全网通，这是5G终极解决方案。

荣耀5G手机背后的技术首度解析

在参观荣耀5G实验室之后，IT之家小编也参与了与荣耀产品副总裁熊军民的采访交流活动，在交流中，谈到了荣耀5G手机研发过程中的一些细节问题。

例如首先就有媒体表达了对5G手机功耗的担忧，而熊军民则以两个方面为例来说明荣耀在优化5G手机功耗问题的方向，首先是芯片，全新的麒麟990芯片采用了目前最先进的7nm+EUV制程工艺，无论是CPU、GPU还是NPU、基带等，功耗相较于第一代7nm工艺都要明显减小。其次是现网方面，荣耀在芯片阶段和网络之间做了很多IoT的互联互通测试，提前做了非常多的优化。熊军民表示，最终会做到“从用户层面几乎处于完全可以接受的状态。”

接着，IT之家也询问了一个问题，可以说是对这个问题的衍生，即5G对于智能手机内部空间设计的影响可能是牵一发而动全身的，除了功耗，可能在天线设计、主板堆叠等方面都会有比较明显的影响，那么荣耀该如何改进呢？

熊军民首先回答称，实实在在讲，5G到来对整个手机设计是个比较大的挑战，无论是从热的功耗，天线以及射频性能确实会有巨大的挑战，包括天线的方式，和以前也需要有创新性的技术出现。不过从荣耀5G手机最终的结果看，荣耀还是克服了很多困难的。同时熊军民进一步表示：

无论从架构还是材料各个方面我们都要做创新性的努力，包括天线的频段增加得非常多，怎样保证所有5G性能得到很好保障，同时原有的4G、3G、2G的性能不受影响？我们有很多相关的创新技术，在之前几次发布会有做过呈现。

另外，IT之家小编也询问了熊军民和运营商合作方面的进展，熊军民表示，荣耀是从做运营商起家的，也给各个运营商提供网络侧的设备，和运营商互联互通的测试早就开始了，这是肯定的。

IT之家外，现场还有其他媒体询问了一些关于5G标准的影响的问题，即消息显示到2019年Q1关于SA的Release15规范才会冻结，那么这是否会对麒麟990对SA网络的支持产生影响呢？对此，熊军民很肯定地表示，目前，即便从今年开始，荣耀都相信后面关于5G的协议都是支持发展的，之后更多的是协议优化或软件方式，或迭代方式能进一步支持。

同时熊军民称，近段时间大家讨论独立组网和非独立组网是0和1的问题，事先不能完全支持独立组网的，后面再怎么通过软件是没有办法迭代的。这是我们做通讯这么多年，基本是这么一个过程走过来的。

十年磨5G

从交流的过程中不难看出，荣耀在5G技术方面的研发和布局是有着深厚的积淀的，这也是为什么在前期低调沉默的情况下，荣耀能迅速拿出成熟完善的5G手机方案，并且很快即可发布、上市。其实，有时候“低调”也是有深厚实力的表现，是在长时间千锤百炼的专注中形成的习惯。

那么是怎样的千锤百炼呢？简单罗列一些荣耀及华为在5G研发方面的一些重要成果即可看出。事实上，荣耀对5G相关技术的研究从十年前即已开始，2009年是4G商用元年，华为就开始进行5G研究；2017年5月，Release 15 NAS华为预商用；2018年5月，实验室完成第一通5G电话；2019年1月，5G基带芯片巴龙5000发布；2019年3月，实验室完成第一通5G下4K视频电话。

然后就是2019年9月6日，麒麟990 5G芯片发布，成为全球首款旗舰5G SoC芯片，在5G商用的关键之年中，向大家展示了成熟5G手机芯片该有的样子。

十年磨5G用来形容华为并不为过。IT之家小编了解到，过去十年华为在5G方便的投入超过40亿美金，5G专利在全球占比已超过20%，已经率先构建起5G规模商用能力。更重要的是，他们已经成为唯一拥有集5G核心网（整体网络）、5G芯片、5G终端的厂商，上下游一体化的技术贯通，无疑能够为华为+荣耀手机带来绝对领先的5G体验。这显然才是最重要的技术壁垒。

而荣耀，则会在技术应用层面上继续狂奔，这次对外展示的场景模拟实验只是5G应用场景的冰山一角都不到，从这一角度来讲，荣耀的5G之路，也还有更长更宽广的路要走。