联发科今年8月营收达52.5亿元，同比减少1.95%

9月10日消息，芯片设计公司联发科刚刚公布了8月营收报告。报告显示，联发科今年8月营收为新台币230.43亿元（约合人民币52.5亿元），同比减少1.95%。

联发科今年前8月营收合计约为新台币1580亿元，同比增长2.57%。

联发科还表示，今年营收数据系内部结算，未经会计师核查。联发科未披露更多消息。

公开资料显示，联发科专注于无线通讯及数字多媒体等技术领域。其提供的芯片整合系统解决方案，包含无线通讯、高清数字电视、光储存、DVD及蓝光等相关产品。