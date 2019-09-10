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马云卸任演讲：这不是心血来潮，更不是迫于压力

2019-9-10 20:02:45来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

9月10日晚间消息，阿里20周年年会今日举行，马云登台发言称，15年时候，阿里巴巴决定要活到102岁。很多人把愿景当口号，当标语。阿里要相信走到102年，首先自己信。

马云表示，阿里去发现培养支持新团队，用文化制度和人才，保证公司的传承。

以下为马云演讲摘录：

感谢这伟大时代，感谢这个了不起的城市。

我看阿里人越来越厉害，可能很少有文艺演出搞得那个专业，我们是既要有要，不仅工作好，也要玩得好。

我们的晚会，18年了，进步这么大，希望30年时候，给世界更多精彩。

15年时候，阿里巴巴决定要活到102岁。

很多人把愿景当口号，当标语。阿里要相信走到102年，首先自己信。

去发现培养支持新团队，用文化制度和人才，保证公司的传承。

为了这一天，我认真准备了10年。

这不是一个心血来潮，更不是迫于压力。网上有人传我害怕什么，过去20年，阿里人从没有害怕，只是对未来的敬畏。

我们有个希望，向在座的阿里人每年输出1000人十年以上的阿里人。

今天不是马云的退休，而是制度传承的开始。

不是一个人的选择，而是制度的成功。

谢谢阿里的努力，让我们有今天，谢谢大家。

今天的世界，正在快速的发展中，各种各样复杂的变化。这种变化不管乐不乐意，会影响每一个人。

过去几年，新技术引发的各种焦虑，环境的恶化。所有的焦虑和困惑，是新时代来临前的阵痛。

未来30年，世界将有天翻地覆的变化。这次技术革命，是人类有史以来最深刻的变革。

无论是人工智能还是大数据，还是快进入的5GIoT时代，这个世界如果做不到可持续发展，不能普惠，不能做到让别人更好，那世界将变得越来越乱。

不解决问题，我相信这个世界会充满各种各样的矛盾。

只有你，是否愿意改变自己，所有阵痛，只能改变自己来完成。

未来世界，你希望成功，那你记住，不仅要为自己着想，要为未来着想。

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关键词：马云

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