谁能在“新社交元年”留下点儿念想

风口总会散去，除了社交。

从PC互联网时代的MSN、QQ，到移动互联网时代的微信、微博，社交一直是永恒的热点。只要有人，社交产品就是互联网巨头最重要的“课题”之一。

纵观整个互联网的发展历程，企业和用户对于社交产品的冲动就像海浪一样，一浪接着一浪。每隔一段时间，无论巨舰还是小舢板都会发起对社交的新一轮冲击。而在2019年，业界的浪潮涌动似乎远远超过了往年。

有人的地方就有“江湖”



从年初罗永浩的子弹短信、字节跳动的多闪，以及王欣的马桶MT同一天拉开新一轮社交浪潮作为起点，新的社交应用开始不断涌现。从搜狐的“狐友”、字节跳动的“飞聊”，到近期陌陌的“ZAO”、新浪的“绿洲”、YY的“追吖”，一时间社交应用市场再起风云。

从现在的市场热度来看，或许真应了快播创始人王欣当初的那句话：“2019年是新一代社交产品元年。”

但是，一波波社交应用如过江之鲫，谁能在2019留下点儿念想？

社交是互联网领域最难啃的一块骨头，这是所有玩家再清楚不过的事情。年初同日发布的“新社交三剑客”，现在基本已经全部倒下，但这丝毫不影响后来者的热情。

毕竟，PC互联网时代是人与物的连接，而进入移动互联网时代后，就变成了人与人的连接。移动互联网时代最大的痛点实际上也正是人与人的连接，如何将用户联系到一起，从而增加用户粘性以及活跃度，是一直没有解决的痛点。

在腾讯占据国内社交市场大半江山的情况下，垂直类社交市场依然有着不小的需求，所以新玩家也在不断尝试切割、争夺这部分看似小众的用户。

不过，从现阶段市面上新推出的一系列新社交应用来看，大多面临着火不过三天，或者无疾而终的结局。对于当下新一轮社交应用热潮，互联网行业分析师丁道师对懂懂笔记表示：“社交永远是用户粘度最高的领域，自古以来都是得社交者得天下，无论是中国还是欧美市场。我们可以发现，最顶级的互联网企业在社交领域都有相当不错的成绩。因为社交设计了整个人的关系链以及信息流动，所以这个行业的壁垒是非常高的，想要做好社交很难，但一旦做好被别人取代也很难。”

同时，丁道师强调：“社交所蕴含的天然价值非常高，现在的社交应用不仅仅是一个点到点的社交，它背后关联了移动服务、金融、电子商务等等一系列服务，这也是为什么近两年来很多创企都接受了腾讯的投资，这背后实际上不是一众创企看重腾讯的钱，而是看重腾讯社交业务所带来的巨大流量。所以，巨头必须要做社交，而且每个几年就涌现一波，因为互联网是周期性的，资本和技术需要时间去做准备。”

社交不仅仅是即时通讯

过去很长一段时间，提起社交人们首先想起的就是QQ、微信这样的即时通讯应用。确实，在整个社交领域“通讯”是最基础的部分，但在腾讯拥有即时通讯市场巨大市场份额的前提下，想要以即时通讯作为切口从腾讯手中“虎口夺食”，希望渺茫。所以，对于后来者而言必须在形式上、模式上进行创新和颠覆。

与之对应的，是当今用户的需求也开始呈现多样化。虽然类似微信这样的传统即时通讯社交平台，在应用中包含的功能原来越多，但并不能完全满足一部分用户群体的需求。这也就给那些相对垂直的社交平台，留下了一定的发展空间和机会。

在垂直社交领域，基于更多新颖内容的社交方式，已经逐渐成为新玩家发力的重点。当用户们对传统的“尬聊式”社交感到倦怠之后，具有更多内容形态的社交应用也逐渐被用户所接受。

这其中，包括抖音、快手这样的短视频平台就是最好的例子。这些短视频平台从某种意义上来说，其要先成为一个社交平台，然后再成为一个短视频平台。

当然，抖音、快手只是社交变革中的一个侧面。如今几乎所有行业都在增加自己的社交元素，或者说开始逐渐尝试社群化，比如电商平台中的拼多多、小红书，它们就是得益于自身相对丰富的社交元素，从而获得了快速地裂变式发展。

而京东、苏宁这样的大型电商巨头，一直以来在全国各地开设的线下连锁门店，在某种意义上也是一种具有新零售理念的社交载体。这种打通线上线下消费场景的模式，既承担了企业与用户之间的交流，也融入了O2O联动的场景化社交理念。

另外，工具型应用产品的操盘者也纷纷将自己的转型方向聚焦在社交上，其中最典型的例子就是美图。作为一家拥有3亿多年轻时尚用户群体的互联网公司，由于其自身工具型应用的属性过重，一度导致营收无法获得更大突破。去年，在放弃了智能手机等“重资产”业务后，美图已经确定将战略重点放在“美与社交”上，目的就是通过打造内容社区来增加营收，摆脱叫好不叫座的经营状况。

另一个变数是，随着5G即将落地并普及开来，每一个行业的参与者都可以用适合自身的方式来拓展社交边界，开展各种基于不同场景的社交服务。5G改变的不仅是通信方式，更是生活方式，因此未来很多基于5G而生的社交场景和社交方式，都可能发生质的变化。

【结束语】

目前市场上出现的一系列新型社交应用中，真正具备颠覆力量的产品似乎还没有出现。内容社交或许仍是当下的热点，但无论是巨头还是创企，如何在行业变革期和转折期做出真正优秀的差异化创新，并保持长久的用户粘性，才是真正关乎成败的事情。社交虽然永远都是热点，但在社交的坑里摔倒甚至爬不起来的例子，并不少见。

究竟这一轮新社交浪潮会在哪个方面出现突破，我们无从知晓，但可以看到浪潮已经开始到达“沸点”。