杀菌、降糖、去农残，家电产品“万能”的背后

“超声波技术，去农药、无残留”，下班后刚进小区的电梯，一则水槽洗碗机的广告映入小李的眼帘。

看着屏幕上夺目的宣传语和亮丽的果蔬照片，小李摇了摇头，最近突然间看到不少家电产品跨界展露“神奇功效”，让在广告公司工作的他有些无语。有些时候，吹牛真的可能要上税……

“在座各位如果有血糖高的人，到我的微店买三高人群的电饭煲，保证你敞开吃，血糖不升高。”近日，同样语出惊人的格力电器董事长董明珠，再次因为一席跨界电饭锅与保健功能的话语，成为舆论讨论的热点。如此大张旗鼓在中国质量协会40周年纪念大会上夸赞自家产品的“医疗保健”功效，引发了各方质疑。

面对舆论，倔强的董明珠没有直接回应，而格力电器方面则回应称：“该电饭锅煮的是糙米发芽饭，适宜三高人群食用；而这款电饭煲将糙米发芽饭的制作时间，从传统制作的十几个小时缩短至四个小时。”

但是，这些回应依然解释不了“降糖电饭煲”是否涉嫌夸大、虚假宣传的问题。

只有用户想不到，没有家电做不到



作为知名家电企业的掌门人，对自家产品有信心并在公共场合进行一定宣传无可厚非，但董明珠对于糖尿病人和血糖的话题明显不是专业人士，对于特殊人群尤其是病患的话题，企业家至少要做到科学和严谨。

不过，不管最终效果如何，自带流量的董小姐这番话，真的是对自家产品起到了“宣传效果”。

有业内人士指出，近一段时间来类似的博眼球宣传方式，在家电市场似乎已经成为常态。甚至很多广告都存在明显的“科学瑕疵”，但在流量面前，这些“弊端”似乎都已经不再重要。

除了格力，脱糖电饭煲似乎也成为近两年该市场的一股新潮流。几乎所有电饭煲品牌旗下都有自己的“脱糖系列”，也都是打着健康的旗号。在这些“黑科技”的加持下，脱糖电饭煲的售价也一路走高，目前市场上的主流产品一般售价都在千元以上。

虽然这类产品没有明说“糖尿病患者吃了做出来的米饭血糖绝对不会升高“，但养生、双降这些词语同样随处可见。

两年前，董明珠在做客新华网“思客讲堂”时曾经公开对家电行业的“虚假宣传”开过火，当时她直接怒怼美的空调“每晚只需一度电”的宣传语，并直言“这个宣传语不切实际，如果相信就上当了。”

董明珠所说的不切实际，指的就是美的彼时推出的“新节能”系列空调，其广告宣传语表示产品具有超级节能效果。用户在使用过程中只需要按下“ECO”键，让空调进入ECO节能运行模式，晚上8小时的睡眠周期内制冷耗电量最低仅需一度电。

实际上，该广告登出之后就遭到了很多网友的质疑。针对这“一度电”的争议，有关专业人士分析，所谓超级节能一晚一度电的ECO模式，虽然在技术上可以实现，但是其运行环境是严格限定一定条件的。

要想真的实现宣传的效果，需要测试房间的隔热性非常好，另外室内外环境温度要几乎一致，使用空调的节能模式后才能实现这种理想化的功耗。但是对于一般用户而言，这些条件基本上都不现实。

对于空调的能耗，懂懂笔记在近期随机和部分消费者进行了交流。多数人表示对于厂家宣传的能耗表现，自己更愿意相信产品上所粘贴的能耗标签，毕竟那个更直观。至于厂家的节能宣传广告，大多数用户都表示会存在夸大部分，自己并不会因为广告语而左右购买意向。

空调能耗是一个老话题，而在今年的家电宣传大战中，除了功能电饭煲以外，冰箱行业也开启了一轮新的“跨界”宣传攻势，从以前的“节能大战”、“保鲜大战”、“智能大战”，到了最近的“果蔬除农残”热潮。

无论是海尔、美的这些国内品牌，还是博世、西门子、三星、松下等国际品牌，今年都把“除农药残留”作为新的宣传口径。对于需要相对长时间存放果蔬的冰箱而言，如果能够消除农药残留，的确是一个有效刺激用户购买欲望的焦点。

但是，我们除了在网上能看到各类“夸赞去农残效果”的宣传文章，几乎看不到任何第三方权威机构的“认证”。如果分析一下中国家用电器协会秘书长王雷7月份在一个高分论坛上的讲话，倒是颇为中肯。“有人说这些是概念炒作，确实有的东西有炒作。”王雷针对舆论质疑冰箱去农残的质疑表示，“我说的这些实实在在是要靠技术来支撑，要靠企业的技术实力、要用到很多高科技和新技术，比如传感技术、智能控制技术、甚至原来用于航空航天的一些空气动力学技术等。”

其实“除农残”这样的卖点，在冰箱市场并不是首次出现，早在数年前就有国内品牌推出过主打“抗菌杀菌”及去除“农药残留”卖点的冰箱，只是当时这个“卖点”没能引起太多市场反馈，如今或许只是重提旧话罢了。

抽了冰箱，包括洗碗机去农残、空调兼具空气净化器作用等等……如今走在家电卖场，随处可见各种纳米、变频、低碳等高大上的宣传词，各种新概念更是满天飞。消费者只想知道，这些究竟能做什么？是否真的真像厂家们宣传的那么神奇？谁又能证明这些神奇的真实？

标准的缺失和竞争的压力



纵观家电市场的现状，我们不难发现绝大多数产品的宣传都是围绕着这几个关键词：健康、安全、环保、高科技。而这些，的确也是消费者所追求的。

随着社会发展水平的不断提高，人们更加关注身体健康和生活品质，所以企业也开始“对症下药”。当然，绝大多数普通消费者是看不懂这些所谓高科技概念的，而广告宣传中的功效却能够被他们理解，最终转化为消费行动。

也正是因此，面临激烈竞争环境的家电市场，越来越依赖于企业的宣传，并且宣传口径也越来越高调甚至夸张。

根据前不久中国家用电器研究院和全国家用电器工业信息中心联合发布的《2018年中国家电行业年度报告》显示，2018年我国家电市场规模达到8104亿元，同比仅增长了1.9%。这样的增长态势说明，国内家电行业已经触碰到了增长的天花板。

对此，相关家电行业观察家对懂懂笔记表示：“目前家电市场的竞争已经进入白热化，同时普通消费者对那些常规的概念也已经较为熟悉，因此众多企业需要拿出一些新的概念来吸引用户。不过目前国内家电市场很难出现革命性的创新，更多的是微创新，在这样的情况下，企业自然会为这些微创新加上一些新的概念，用以吸引用户的眼球，从而推动整个市场销售。”

对于很多技术方面的创新，目前家电行业并没有明确的技术标准，这也就导致一些企业容易在自吹自擂的同时，对同行进行攻击。对于这种情况，上述行业观察家表示：“最主要的问题，还是目前国内家电行业的相关标准仍处在一个真空状态，对于一些概念性的东西，也没有相关的监管机构监督，所以企业自然乐于打起擦边球。”

【结束语】

无论是从市场发展还是消费者的角度，都渴望企业能够不断创新，不断推出有真正“功效”的产品。但这种期待不是一些企业大打擦边球的理由。宣传是必要的，但家电这一与人们生活息息相关的行业，一切最终还需要回归到产品层面。

华而不实的宣传，最终只会令企业面临舆论的质疑，甚至背上诚信缺失的坏名。还是要借用董明珠当初怒怼美的空调“一晚只需一度电”时说的那句话：一个企业要想赢得市场尊重，首先一定要真诚对待别人。希望格力、美的、海尔这样的头部家电企业，都能够说到做到。