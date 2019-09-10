苹果这本“设计之书”有啥玄机？凭啥要卖2000多元？

《Designed by Apple in California》（加州苹果公司设计）是由苹果前首席设计师乔纳森·艾维（Jonathan Ive）亲自设计，历时整整8年编撰而成。它旨在纪念公司创始人史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）。全书主要由图片构成，并没有太多文字叙述。

这本精装书册历数苹果20年的辉煌，通过展示苹果新旧产品的450张照片，娓娓讲述其中的精彩点滴。它汇集了从1998年iMac到2015年Apple Pencil的众多产品，还详细记录了在长达二十多年的创新历程中，苹果设计团队所使用的材料和技巧。

艾维在序言中说，“虽然这是一本设计书，但它不是仅为从事设计行业、创意工作、以及产品开发的人所著，这本书客观描述了苹果的设计工作，而且还向人们展示了我们的本质。在书中，有我们的工作方式，我们的价值观，我们的事业和我们的目标。我们更想让人们知道我们做了些什么，而不是单纯地去讲一些设计故事。”

《Designed by Apple in California》于2016年11月16日正式发售，小型册(约25x30厘米)的售价为199美元，大型册(约33x40厘米)的售价为299美元。

如此之高的价格引来了不少人的质疑，但从书本身的设计工艺细节和价值来看，价格其实已经无关紧要。

近乎变态的工艺细节

就材料和书籍结构而言，这本书并没有太多创新，但是难点是要满足苹果在细节上近乎变态的品控要求。

由于要展示的产品大部分都是白色，艾维认为现有印刷方式无法精准呈现产品特有的白色，所以选用特制的纸和墨。该书在中国印制和封装，选用经特别研磨的德国纸张，配上镀哑银边，以八色分色及低鬼影油墨印制。

一般印刷品也就4色，优秀的摄影作品集也就6-7色，颜色越多品控越难稳定，而苹果要在出货量特别大的情况下做到8色。一般印刷来说色差要求是“5”，极少数能做到2，然而，苹果要求色差必须是1，这几乎是没有人做到过的，并且是每一页都保持“1”。

另外，在装帧难度上，每本书长宽厚的公差精度都得控制在0.2mm。什么概念呢？人眼可分辨的极限距离约是0.1mm。所以装帧时每张纸都是“一模一样”，这样叠起来才不会有任何倾斜，跟水平桌面“几乎”接近完美直角90°。

目前来看这个书已经停止生产很久。据称，加印需要系统重构级的复杂操作，由于印制这本书严重占用产能，无法同时兼顾老客户的需求，得不偿失，供应商雅昌文化集团直接拒绝了苹果。

设计哲学

事实上，该书真正值钱的并不是采用了成本高昂的物理材质，而是设计。其物理材质的选择也反应了苹果的设计理念。

书中的图片都是为了这本书而专门拍摄的（并非用软件绘制的渲染图），苹果专门找来著名摄影师安德鲁·扎克曼（Andrew Zuckerman）。擅长拍摄动植物照片的扎克曼非常适合拍摄这种专注于主体的目标，拍摄过程强调展示产品的大量细节，精工细作。

《Designed by Apple in California》打动人心的地方还在于，连包装的开启和搭扣等细节都经过精心设计，书的每个环节都像做产品一样做到与众不同，前前后后耗时8年精心设计，而且是艾维亲自设计。封面、书脊和封底一滴墨水都没用，却令人屏息凝神；整本书没写几个字，却能让人感受到它想要传达的感觉。试问，有哪家公司和哪本书能同时做到这些呢？

这本书将苹果的极致精神和设计思维体现得淋漓尽致。它的设计思维，正是这家公司的价值所在，正是它区别于其它公司的重要因素，更是它的DNA。

顶尖的设计是无价的，它带来的启发也是无价的。对于能理解并喜爱苹果设计的人来说，《Designed by Apple in California》的价值绝对远远超过它的标价。

对于该书，有设计师感叹：“感觉工业设计师不买的话，真的有点对不起自己的工作了，而且值这个钱。”书中不仅包括产品的外观造型设计，还包括大量的结构设计的图解。对于工业设计师而言，这才是最重要的。除了造型以外，这才是指导工业设计师学习苹果设计的精髓。

对于设计界人士来说，这本书可以成为学习苹果设计的指导书。因为书中不仅有设计，也呈现了如何完成设计的过程。从里面的图可以看出，苹果完成一项设计需要耗费多少精力，甚至要专门去设计专用的工具，才能实现我们最终在市面上看到的精美的设计成品。

有人说，苹果更像是一家设计公司，而不是科技公司。《Designed by Apple in California》可以说是一个例证。