罚谷歌数十亿美元的欧盟反垄断专员连任了

北京时间9月10日晚间消息，据国外媒体报道，新一届欧盟委员会今日再次任命玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）为新一任反垄断专员。

作为欧盟的反垄断专员，维斯塔格在过去的几年里领导了一场针对许多美国大型科技公司滥用权力的运动。但随着最近的欧洲议会选举，以及新的欧盟委员会选举，维斯塔格的任期预计于今年年底前结束。

正常情况下，维斯塔格的任期将于今年年底前结束。维斯塔格去年在接受采访时也表示，在她的任期结束前，将密切关注谷歌和亚马逊等大型科技公司。因此，维斯塔格今日再次被任命为欧盟反垄断专员，令业界颇感意外。

在维斯塔格的任期内，她最引人注目的行动包括：对苹果公司在爱尔兰的税收减免进行调查，结果发现苹果逃税逾145亿美元。她还指责Facebook为赢得WhatsApp收购交易而向监管机构撒谎。此外，她还对高通处以12.3亿美元的罚款，原因是高通与苹果达成了一项协议，阻止其他公司公平竞争。

当然，维斯塔格最“关注”的还是谷歌。在她的任期内，欧盟委员会对谷歌发起了三项反垄断调查，最终对谷歌AdSense广告服务处以14.9亿欧元（约合16.9亿美元）的反垄断罚款，对Google Shopping服务处以24.2亿欧元（约合27亿美元）的罚款，对谷歌Android垄断处以43.4亿欧元（约合50.4亿美元）的罚款。