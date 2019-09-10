新路虎卫士亮相法兰克福车展：车内四显示屏联动

它需要被传承经典，但却同样需要下一个时代的科技与技术创新，去吸引新一代的「冒险家」们。

1948 年，韦尔斯在红色码头湾沙滩上勾勒出首辆路虎汽车的轮廓，路虎品牌的故事由此开始。第一台路虎车型 Series I 正是 Defender（卫士）车型的前身。这款车型经过多次改款换代，但经典的造型、定位以及越野性能实力依旧烙印在 Defender 车型家族的血统里。

2015 年 12 月，第 200 万辆路虎 Defender 车型在英国索利哈尔制造工厂下线。这其实是对路虎 Defender 车型极致的越野性能、耐久性、以及功能至上的价值观的认可。这也让路虎卫士在全球探险家、慈善机构和喜爱冒险远征的家庭心中赢得了独特的地位。

70 年过去，全新一代路虎 Defender 终于被迭代再造，并于今天在 2019 年法兰克福车展正式全球首发。只是这一次，它希望依旧像老卫士一样能够引领一个世纪，同时更为 21 世纪数码一代、为下一个智能数字化极限全地形驾驭树立新标杆。

它需要被传承经典，需要老粉丝的支持依旧，但却同样需要下一个时代的科技与技术创新，去持续吸引新一代的「冒险家」们，这是一个非常难以平衡的矛盾需求。

也正因为如此，它不能够简单的被「升级」，「从一张白纸开始」路虎设计总监哲芮勋（Gerry McGovern）说，这是新时代的新 Defender 的最好的也是唯一选择。

▲新 Defender（卫士）与第一台路虎车型 Series I

新 Defender 成为科技集成浓度最高的极限全地形 SUV。在车辆车上，不仅聚集了全新的电子化车内交互设计、数字化座舱、智能辅助安全等特性，同时我们也能够看到更多的全新技术被应用在车辆的各种角落，各种极限越野功能之上。



但技术与科技的叠加往往与设计、经典的传承产生一些冲突。这时候什么是 Defender 长久以来的价值观？什么是 Defender 的精神内核？全新一代 Defender 的使命是什么？这些问题的答案，也许就是在工程师与设计师犹豫不决时最需要的衡量标准。

而全新一代路虎 Defender 也为我们做出了最好的回答。

「硬汉」还在

「『一切设计功能至上』，这也是 Defender 的核心所在。」路虎设计总监哲芮勋（Gerry McGovern）说。

作为路虎品牌的历史传承最为悠久的代表车型，它同样被极度关注，频频有谍照曝光。但这些线条上的新设计，需要看到「真车」才会重新找回那个「硬汉」，而且是能够引领下一个世纪的一种科技硬核感。

在全新一代 Defender 上，其实改变最大的设计是前脸，以及前挡风的设计。它们有了一些曲线，但这些新的细节处理，包括更平整的底盘装甲，都优化了全新一代路虎 Defender 的空气动力性能（阻力系数低至 0.38Cd），让这辆车更具舒适性，同时帮助提升了车辆的能效管理，而这些都体现了「一切设计功能至上」的原则。

▲全新一代路虎 Defender 将提供 90 和 110 两款车身版本



全新一代 Defender 也使用了全新专属平台：极限全地形 SUV 平台 D7x。这是一个使用了智能全铝车身架构以及整合式承载车身的独特架构。

智能全铝车身架构让它更为安全耐用，更实现了高效轻量化，拥有更高的全地形性能。而整合式承载车身是路虎品牌独创的整合式承载车身充分结合了承载式和非承载式两种车身结构的优势，兼顾了公路动态驾驶的舒适性及全地形路况的车身极限要求，实现了车身强度与舒适性方面的理想平衡。整合式承载车身的车身强度比普通非承载式车身强十倍，比最先进的非承载式车身强三倍。这也是路虎在「功能至上」的原则之下的一种全局思考。

▲整合式承载车身



同样的，它还拥有一个采用涂层镁合金材质的中控台。它能够进一步提升整体车身结构强度及车辆耐用性。这也同样是对「耐久性」的一种设计体现，因为这样一个看似不起眼的设计，却会花掉很大的成本。它是一个「隐形的设计」，但这也是它的「硬汉」内涵所在。

▲涂层镁合金材质的中控台



用现代设计语言致敬经典。强悍、自信和简约的设计风格，以及经典车身造型使全新一代 Defender 具有非常高的辨识度。极短的前后悬成就了 Defender 最优秀的接近角和离去角。

此外，设计师们为大家所熟悉的 Defender 重新打造了跨入 21 世纪的专属细节：为可直立的二排空间打造的折叠软顶、车顶「阿尔卑斯山阳光」侧顶窗、以及保留的侧开式尾门和外挂式备胎，成为全新一代路虎 Defender 与经典 Defender 一脉相承的印证。

它还支持个性化的定制。其中包括四种个性化配件包：探险套装、远征套装、丛林套装和都市套装。除此之外还有 170 余种官方配件，可随时随心对车辆进行个性化装配。

全新一代路虎 Defender 将提供 90 和 110 两款车身版本选择，两者都具备极短的前后悬，包含 Defender，Defender S，Defender SE，Defender HSE，Defender X 和首发定制版六个车型。其他更多车型将在明年陆续推出。

个性化的定制

功能至上，它是史上最强悍全地形 SUV，这是它的一些基本参数：

黄金几何设计——最大可征服 45°的极限坡道路况

¬最大离地间隙：291 毫米（同级最佳）

¬接近角：38°

¬纵向通过角：90 版本 31°/110 版本 29°（同级最佳）

¬离去角：40°（同级最佳）

¬涉水深度：900 毫米（同级最佳）

¬全系标配双速分动箱

¬采用四轮独立空气悬架，拥有总共 195 毫米的超长悬架行程

▲车辆耐久性测试



它经过了超过 62,000 项测试环节——从迪拜灼热的沙丘到熙熙攘攘的纽约街头，过去几个月间，路虎工程师们飞遍全球，对全新一代路虎 Defender 进行极限测试。迄今为止，测试总里程数 1,200,000 公里，最终工程验收测试数超过 45,000 次，测试地众多，无论是气温高达 50℃的沙漠，还是低至零下 40℃的北极，抑或是海拔超过 1 万英尺的科罗拉多州落基山脉。为了模拟了日常用车 10 年 24 万公里车辆耐久性测试，包括车辆公路及越野动态性能测试、车辆稳定性控制测试、炎热环境耐久性测试、沙地性能测试、岩石&泥地环境测试、湿滑路面测试、冰雪环境测试、制动防抱系统测试、全天候风速测试以及拖车牵引测试等。



21 世纪的新「冒险家」们

全新一代路虎 Defender 采用了符合「21 世纪年轻消费者」使用习惯的新科技，首次搭载路虎最新研发的全新信息娱乐系统 PIVI Pro，其拥有更直观和用户友好的界面。

全新一代路虎 Defender 还拥有软件在线升级技术（SOTA），14 个独立的模块接收远程更新，车主在家或远离车辆时都可随时实时下载数据。

捷豹路虎工程执行总监 Nick Rogers 表示：「开发伊始，我们就坚定功能至上的设计原则，引入最先进的互联科技。路虎有史以来功能最强悍的车型，同时它还拥有人人渴望的驾乘舒适性和现代化科技。它将成为消费者钟爱一生的完美座驾。」

全新一代路虎 Defender 为首款搭信息娱乐系统 PIVI Pro 的捷豹路虎车型。PIVI Pro 拥有全新用户界面和更快的系统响应速度，采用了全新一代的导航系统，并将常用功能调整至一级菜单，逻辑合理，便于查找使用，最大幅度降低驾驶时操作的复杂性。同时还配有数字化虚拟 SIM 卡，接入无线数据网络。该系统还可同时支持百度 CarLife 和 Apple CarPlay，满足不同手机用户的使用需求。

▲四屏联动的内饰



在全新的信息娱乐系统 PIVI Pro 之下，它实现了车内的四屏联动：

·12.3 英寸全液晶虚拟仪表盘——可选择显示「信息面板」（包含数字化速度表、转速表和燃油表和里程信息），或者可以选择显示车载导航界面。

·10 英寸中控高清触摸屏——设计简洁、反馈迅速，提高系统使用灵活性和效率。

·第二代高清全彩抬头显示系统——投射区域可以显示动态信息，如导航转弯箭头、各类安全提醒等信息。

·高清超广角流媒体内后视镜——使得视野范围达到普通后视镜的 3 倍，为驾驶员提供一个流畅和宽阔的后方视野。即使后排坐满乘客或放置大件物品，驾驶员也可随时获取车辆后部实时影像。

越野「新科技」

恒时四驱系统和双速分动箱、中央差速器以及可选配的主动式后桥差速锁确保了全新一代路虎 Defender 的出色表现。

但在新 Defender 上，控制由纯手动升级成了更多自动化的操作，更值得关注的是它升级的三大全新升级全地形科技。

全新一代路虎 Defender 的全驱牵引能力高达 3720 公斤，具有全智能驾驶辅助功能，包括半自动高级牵引辅助技术。

▲拥有半自动高级牵引辅助技术



「路虎全地形管家」是全球首创的越野发烧友专业级别可自定义全地形适应反馈系统——全新一代路虎 Defender 为首款搭载该系统的捷豹路虎车型，用户可自定义设置车辆的全地形配置。拥有丰富极致越野经验的用户可以根据地形和需求更精准地自定义设置车辆的全地形配置；而越野新手则可启用自动模式，让系统根据不同路况自动匹配最佳地形模式。

可调节配置包括：

·发动机进气 ( 舒缓模式 / 普通模式 / 激进模式 )

·方向盘转向 ( 轻 / 中 / 重 )

·差速锁 ( 自动模式 / 中央差速锁锁止 / 中央及后差速锁锁止 )

·牵引力控制 (低转速模式 / 越野模式 / 高转速模式 )

在第二代智能全地形反馈适应系统（8+1 种全地形模式）的基础上，全新一代路虎 Defender 还新增了一个「涉水模式」。包括自动模式，普通驾驶模式，草地/砂砾/雪地模式，泥沼/车辙模式，沙地模式，大岩石/圆石慢行模式、动态模式、节能模式。

「涉水模式」下，这个系统可以通过自动延迟油门响应、调整驾驶高度、循环座舱环境、锁定动力传动系统等手段，这让全新一代路虎 Defender 的最大涉水深度可达 900 毫米，保证驾驶者从容应对深水环境的跋涉。

「涉水模式」



在陆地上，路虎已经拥有的先进「透明引擎盖」技术可通过一个前进气格栅内的摄像头和两个外后视镜下沿的摄像头采集车辆前方和车头下方的影像，并将信息实时投射于中央触摸屏，呈现车底虚拟视图，解决了全地形驾驶时的最后一个视觉死角。它还拥有一个高清超广角流媒体内后视镜增强后方视野，创造一个正真的「指挥官视角」。

▲「透明引擎盖」



全新一代路虎 Defender 也是第一款引入新一代制动技术的路虎车型，它比传统系统响应更快更安静，提高了安全性也增强了驾驶体验。

脚踏板操作的制动器可控制活塞施加制动力，使操控更精致。低速越野驾驶过程中，当牵引力控制和自动紧急制动系统被触发时，该系统可以在 150 毫秒内锁定车轮，而传统系统配置则需要 300 毫秒。

▲量产工厂内部

这一系列的科技也凝聚了全新一代 Defender 的价值观，内涵、耐用、强悍、以及功能至上的结构主义设计理念。「为那些冒险精神和探索发现的勇气而生，为那些勇于实现自我价值、渴望拥有个性人生的 21 世纪数码一代而生。」

从 1954 年起助力红十字会，到全球远征，再到与 Tusk 野生动物保护慈善机构合作等，凭借着其强大的全地形能力足以应对极端复杂的地形挑战，路虎 Defender 家族曾与全球各地的探险者们一同征服世界，成就了无数探险家的传奇历程。

而现在，全新一代 Defender 在不断突破传统，实现一个新的「自我超越」，这也更像是属于 Defender 的一次「科技冒险」。