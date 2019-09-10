乔布斯为苹果设计的最后一件产品：Apple Park

在中国，钉子户的角色设定还是有点尴尬的，但是在美国，如果想征地，先得问问地主同不同意。强征、强拆？分分钟让你了解什么是修正法案。

美国历史上，新伦敦市市政府曾遭遇两个钉子户，想要强拆，结果遭到公众反对并引出十项新立法。当然这与西方社会保护私有财产的文化传统是分不开的。这也可以解释为何美国的许多大公司都会选择空旷的地方建造总部，这样可以省去很多拆迁的麻烦。苹果的新总部Apple Park就是如此。

在苹果发布会即将召开之际，我们再来回顾一下，苹果的新总部：Apple Park。

乔布斯的遗作

Apple Park可以说是乔布斯发布的最后一个“产品”，而且也是自1997年以来苹果第一次公开发布后未能如期面市的“产品”。它也是史上最庞大的一件苹果产品，未来恐怕都难以超越。

乔布斯曾经在这里工作过

乔布斯为苹果新园区购买的地产原本是惠普公司的办公大楼旧址。许多人不知道的是，乔布斯12岁时的第一份暑期实习工作就在这里。

为啥要建造新总部？

苹果公司已经人满为患，乔布斯曾经表示，十几年来，苹果员工数量激增，已经占满了100多幢大楼。所以他想盖一个新总部，他对这个新总部的期望是：“一座全世界最好的办公大楼，我希望它是建筑系学生都愿意前来参观的地方。”

乔布斯、艾维和福斯特的共同设计

设立新总部的想法是由乔布斯和苹果公司首席设计师乔尼·艾维（Jony Ive）共同提出的。艾维与设计师诺曼·福斯特（Norman Foster）在五年的时间里密切合作完成。

福斯特是世界最顶级设计师，他获得过普利兹克建筑奖，而且也是英国女皇册封的爵士，他在业界还有一个爵士的响亮名号。他参与设计的产品包含最新版的Apple store零售店、北京首都T3航站楼、香港汇丰总行大厦、伦敦帝国战争博物馆等。

逼疯甲方的完美主义者：乔布斯

乔布斯提出了各种堪称完美的设计要求，但可惜的是，Apple Park还未动工，乔布斯就已经离开。

据福斯特的设计师同事称，在讨论内饰的墙壁该用什么材质时，乔布斯不像其他客户那样只提一下“我喜欢橡木”之类的要求。乔布斯极其精确得要求木材必须使用直纹顺花切割，为了让木材的糖分和树液最少，需要在冬天砍伐，而且最好是一月份。

哪怕一个小小的门把手，乔布斯都要追求极致，把门把手精确到纳米的承包商，也无法满足他们的要求。门槛的要求则更严格，门槛内外不能有任何突起或分割的痕迹。这些严格要求导致苹果在四年里逼走了两个承包商。

Apple Park最初预想并没有那么大

早在2006年，苹果公司前首席执行官史蒂夫·乔布斯就在老园区周边收购了9处毗邻的地产，为Apple Park的建设做好了准备。就在设计过程中，2010年11月惠普决定完全搬走，于是苹果又买下一部分土地。2014年2月，苹果把原本的24栋惠普大楼全部炸掉，使得建造面积一下子变大为现在的280万平方英尺（约26万平方米）。

Apple Park让当地闹起了“树荒”

乔布斯希望通过栽种树木重新找回失去的环境氛围。事实上，为了获得足够的树木，苹果公司可谓劳民伤财。Apple Park栽种的树木数量从乔布斯最初计划的6000棵增加到了9000棵，这也成为Apple Park建造过程中最大的挑战。为此，苹果还买下了耶尔莫的一片树木农场，那里的树本来是为圣诞节准备的。苹果的大肆搜刮甚至导致当地出现了圣诞树紧缺的现象。

患上“拖延症”的Apple Park

2006年，乔布斯向库比蒂诺市议会宣布苹果已收购九座相邻的建筑，用于兴建第二个总部。2011年，苹果市政府提出建造申请。2013年，新总部项目获得批准。2013年，动工日期往后推迟一年，计划到2016年完工。2016年，苹果再次推迟开放日期到2017年春天。2017年，确定于4月份入驻。

全球最贵的建筑物之一

苹果购买这片土地的成本估计为1.6亿美元。2011年，Apple Park的预算其实不到30亿美元。然而，2013年的总成本估计接近50亿美元，仅主楼的内部装修就花费了10亿美元。

这一估值也使得苹果公司新总部成为世界上最昂贵的建筑之一，虽然还无法与麦加皇家钟塔酒店（价值150亿美元）以及沙特阿拉伯麦加大清真寺（造价1000亿美元）相比，但是已经超越了纽约新世贸中心群楼（造价39亿美元）和保时捷北美新总部（造价1亿美元）。

巨型甜甜圈

美国媒体将这座巨型建筑比喻成“巨型玻璃甜甜圈”，科幻迷则认为它像来自外星的UFO，果粉们却说它像苹果为地球安的一颗Home键。也有中国网友戏称，它就像福建土楼。乔布斯生前声称，新大楼要带来“一艘着陆的宇宙飞船”的感觉。

当地居民的抱怨：扰民、影响交通

事实上，在Apple Park的建造过程中遭到当地居民的投诉。当地居民们抱怨这里的交通繁忙、存在施工噪音和扬尘，附近街道上堆着障碍物，晚上工地的灯光还会影响睡眠。

来自周边三个城市的居民对库比蒂诺的官员称，该建筑可能因为太大而对交通造成巨大压力。当地居民认为，Apple Park会对附近的第280号州际公路带来交通压力，还有人建议在高速公路上添加“苹果出口”。为解决上述存在的问题，苹果在过去五年中与当地政府部门举行了100多次会议。

对当地经济影响

据VentureBeat报道，通常来说，商业中心的建设会带动周边的经济发展，但科技公司总部也有这样的奇效，尤其是硅谷巨头苹果的新总部。

《纽约时报》就发文介绍了这座超级建筑对周边带来的影响，其最直接的影响就是拉升了周边房价。报道称，2015至2016年间，当地的地产价格总值上涨了17亿美元，其中8.2亿美元都源于苹果新总部。

2015年第二季度，也就是Apple Park建设最繁忙的时期，整个库布蒂诺市的商业活动也热火朝天，比2014年第二季度增长了33.5%，随后便逐渐平缓了下来，去年第二季度更是下降了19.4%，苹果新总部的影响力可见一斑。