5G时代：苹果与华为的全方位赛跑

PK友商，告别五伏一安，产品跌落/防水测试视频……2019年的苹果发布会越来越有“安卓味儿”了。高高在上的苹果，终于要撸起袖子，下场厮杀了。

曾几何时，苹果新品发布会成为科技界的“春晚”，万人空巷；曾几何时，新iPhone就是业界风向标，一直被模仿；曾几何时，在消费者眼中，只有苹果和安卓之分。而所有的这些光环，都在渐渐消退中。

无论是硬件新技术的应用，还是软件生态系统，国产手机厂商都在追赶苹果的路上，甚至在某些地方实现了小超越，苹果似乎已经走下了创新“神坛”，市场不再唯苹果独尊，消费者的选择越来越多样化。

尤其是国产第一的华为，一直将“超越苹果”定为其重要的里程碑点。华为也暗自与苹果较劲，逐步走向了“苹果模式”，甚至有过而不及之势。尤其在5G时代，华为不仅有自研5G SoC，甚至会逐步启用自有的生态系统鸿蒙。而此时的苹果，则是缺席了5G初期的“狂欢”。

余承东曾在2018年立下誓言，超越苹果、三星，2020年成为全球第一。距离2020年底还有十几个月时间，期待华为与苹果在5G时代的终极对决。

5G芯片之争：华为抢跑

在2018年全球TOP5手机厂商竞相宣布即将推出首部5G手机时，苹果方面却传来缺席2019年的5G抢跑，甚至直到2021年之后才会推出自有芯片的5G产品。

而三星以及国产手机厂商已经先后在2019年推出1-2款5G产品。尤其是华为在年度旗舰机Mate30系列上将搭载自研5G SoC，成为全球首个搭载5G SoC的手机厂商。

其实，从2007年第一代iPhone起，苹果就芯片自主研发的重要性，从A4处理器开始，苹果就开始花费大量资金在CPU上，在A6处理器时代，苹果基本上开始了自己的CPU设计，只是保留了ARM的核心指令集。在A7时代，该芯片成为业内首款64位架构的移动处理器，性能媲美桌面CPU；直到A12处理器，苹果自研芯片总能在性能上领先1年左右。

▲苹果发布会首次与友商对比（单核成绩对比）2019年

专属芯片再加上自有的操作系统，从而将性能、体验拉升到极致，同一个应用，在iPhone上运行速度，相对更快、更流畅。

此次苹果iPhone11系列搭载了苹果A13仿生处理器，集成了85亿个晶体管，苹果称A13是目前智能手机的最快速度芯片。

对比华为，其刚刚发布的麒麟990 5G集成了103亿晶体，挑战了芯片设计极限，华为也称该芯片带来了顶级的性能。

到底A13与麒麟990 5G孰强孰弱，那就不免俗的跑个分试试呗。

国产手机厂商大部分还是采用高通、联发科芯片，华为则从2009年开始自研基带芯片，2010年推出3G基带芯片。华为麒麟芯片将基于ARM架构的应用处理器和自研的巴龙基带合二为一，放在了同一个芯片，并通过麒麟芯片构筑了华为手机的核心竞争力。

5G时代，华为凭借自身在通信领域的优势，率先研发出非外挂SOC，而是在一颗芯片中同时封装了AP（应用处理器）和BP（基带处理器），也就是5G SoC。

在芯片领域，华为可以说是与苹果实现了齐头并进，甚至在5G时代略有领先。

苹果因与高通长达2年的专利战，错过了高通的5G基带芯片；虽然当时有英特尔可选，但又由于英特尔迟迟未完成5G移动芯片的研发，让苹果iPhone11完美错过5G。

随后，苹果巨资收购英特尔智能手机调制解调器部门的相关业务，包括2200名英特尔5G基带部门员工，补齐了苹果5G基带短板。但分析称如果想要苹果使用自家的5G调制解调器，那么至少要等到2022年或者2023年。

生态之争：华为追赶

在生态方面，苹果是安卓系厂商羡慕和效仿的对象，也是所有手机厂商的终极梦想。

苹果硬件如此被吐槽，但仍然固粉有方，除了品牌的调性，iOS，mac OS、tv OS、iPadOS以及watch OS的互联，实际让你割舍不掉的式：苹果的生态闭环，这才是苹果帝国的护城河。

今年苹果发布会首先提到的就是苹果的APP Store和Arcade游戏订阅服务，上百款游戏，覆盖150多个国家，横跨了Mac、iPhone、iPad、Apple TV四大硬件平台，Apple Arcade正在争夺一个更加休闲的游戏市场。

苹果的财报显示，其软件服务收入占比越来越高，已经成为增长的新引擎。库克曾表示，苹果的商城和iCloud等业务比做硬件利润更高，而且能够增加用户粘性，用户一旦加入苹果的生态系统，将来能买更多苹果的硬件，形成良性循环。

国产手机厂商也早早意识到生态的重要性。华为今年年初提出了全场景智慧化战略，未来硬件生态将以手机为中心，通过AI形成三圈层结构。同时，围绕着手机，华为提出了1+8+N的战略，其中1指的是手机也是主入口，而PC、平板、TV、印象、眼镜、手表、机车、耳机8个辅入口。

除此之外，华为还在今年8月份开发者大会上推出了“鸿蒙操作系统”。

“软件生态和硬件是绑定的，大大增加开发工作量，如何让工作效率更高，打破设备之间的墙，实现生态共享，跨终端实现，这是对我们OS提出的要求。”余承东表示。

虽然当时华为一再强调鸿蒙OS是面向未来的操作系统，但荣耀首款智慧屏已经搭载了鸿蒙OS，余承东近期也表示：“鸿蒙OS其实已经准备好了，第一款搭载鸿蒙OS的手机产品可能是明年3月发布的华为P40。”

除了华为之外，小米也在IoT领域构建自己的生态：米家生态链，并提出了AIoT战略。小米希望通过自主研发和生态链模式形成智慧互联的全方位布局。据了解，小米AIoT提供的软、硬件服务正在逐步覆盖用户生活的方方面面，已有1.32亿台设备连接小米AIoT。

今年1月，OPPO成立子品牌“智美心品”，计划加快推进人工智能AI+IoT技术研发，与合作伙伴和开发者共同打造IoT生态产品、内容与服务。

但生态建设非一日之功，对于自家鸿蒙系统，任正非表示：生态建设不是短时间可以完成的，估计要两、三年时间才能完成。

新技术之争：苹果稳扎稳打华为“唯快不破”

在新技术应用方面，苹果与安卓系有着较大的差异。苹果一向是“稳重型”“创新领导型”，安卓系手机厂商则为“激进些”“疯狂堆叠型”，比赛“秀肌肉”。

比如在5G方面，苹果可能比安卓系的5G手机晚了一年。当然这里面也有一些历史因素、产品策略的存在。比如因为与高通发生法律纠纷，苹果选用的英特尔未能提供具有竞争力的5G调制解调器，而在苹果与高通和解之时，为时已晚。

另外，来自Strategy Analytics新兴设备技术研究服务副总监Ville-Petteri Ukonaho表示，苹果通常不是第一批采用新技术的公司，5G市场尚未成熟到足以让苹果急于实现这一目标。“他们将等到5G网络更加成熟，消费者需求更高使才会推出自己的设备。”Ville-Petteri Ukonaho提到。

对于苹果关键的美国市场，虽然消费者也对5G感兴趣，但Ville-Petteri Ukonaho认为，苹果宁愿等明年需求更猛烈的时候来点燃明年的销量。苹果为了让消费者为其5G设备花大笔钱，预计苹果还会为这些新的5G型号带来其他改进，例如屏幕指纹解锁。

而且来自Strategy Analytics的预测，2019年全球5G智能手机出货量将达到500万部，出货量很小，仅占全球智能手机总出货量不到1%。退一万步说，如果这500万部都来自苹果，对于一向稳扎稳打，一年只有一款系列的苹果来说意义也不大，而且还要冒着各种“门”的风险。

除此之外，5G高功耗是新一代旗舰手机必须面对的问题。由于电池技术尚未突破，国产手机厂商纷纷选择大电池+快充的解决方案，大电池带来最直接的影响就是机身更大更重，而快充则是不断提升充电功率，其对安全性挑战不断加大。

目前，部分厂商已经将快充技术做到了40-50W的快充，vivo在上海MWC2019上甚至展示了120W快充技术，理论上仅需要13分钟就可以充满4000mAh电池。

苹果则一直坚持了其“保守”的风格，iPhone一直采用相对“小容量”电池，标配5V/1A的5W小水管充电器，这也成为了果粉们关键槽点之一。不过，此次iPhone11系列难得标配了18W快充，彻底告别了“五伏一安”的帽子。

而在拍照方面，在国产手机厂商已经三摄成为标配，四摄已经出现的情况下，苹果iPhone11 Pro以及iPhone 11 Pro Max才支持后置三摄；在像素方面，国产手机厂商已经采用6400万像素摄像头，而iPhone依然是主打1200万像素摄像头。华为与索尼深度合作，并有徕卡加持，在专业拍照评测机构DoXMark上已经长期霸首。

在手机形态上，安卓系手机不断秀肌肉，纷纷推出异形屏或者折叠屏。而苹果在iPhone上折叠屏的设计还遥遥无期。

苹果在对待新技术的态度上，用外媒的话说：“苹果在一开始总会先贬低某个产品或者技术，几年后再热情地拥抱它。”

比如无线充电技术，2012年席勒还在吐槽：在大多数情况下，打造需要插座的产品实际上更复杂。在2017年的时候，席勒就表示：用语言是无法形容出它有多棒。当想要充电的时候，你只需要将它放下，充满后再拿起来。再也不用每次都那么麻烦地去插拔数据线了。

苹果模式正在被复制

在苹果12年发展史上，一共仅发布了21款产品，累计销量却高达15亿台。苹果善于“做爆款”策略，一方面可以充分“打磨产品”，另一方面则对供应链有着“更大的话语权”。

苹果的“爆款”战略对于上游供应链来说虽虐但很受欢迎。因为，苹果对于元器件的需求量往往是其他厂商多款产品的综合，这也是为什么苹果在供应链上有着绝对话语权的原因所在，而且在关键元器件上，苹果会和上游产业链深度合作，联合创新研发。苹果首席执行官蒂姆·库克就曾负责管理苹果供应链，并打造出市场上效率最高的供应和生产体系。

在这方面，随着国产手机厂商市场占有率的增加以及对技术创新的迫切追求，与上游产业链的合作越来越紧密，并且逐渐掌握了话语权。比如vivo与汇顶在屏下指纹的深度合作；华为与索尼联合定制的IMX600系列镜头；华为与京东方深度合作的柔性屏；小米与三星深度合作的1亿像素移动图像传感器等等。

“手机销量与话语权相关，销量大了自然就有话语权。”某厂商人士表示。

来自IDC数据显示，2019年Q2全球手机销量排名：三星、华为、苹果、小米、OPPO等，其中华为、小米、OPPO三家，所占全球比重已高达36.2%，并保持着稳定增势。国产手机厂商在供应链上的话语权正在逐渐由接受者转为主导者。

5G时代，新的排位赛正式开场，一切才刚刚开始。