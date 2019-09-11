苹果iPhone 11/Pro/Max正式发布，为何无缘5G？

此次苹果新品发布会，并没有出现iPhone 11系列的5G版本，用一句话便可以概括：意料之内，情理之中。

意料之内，是因为无论是发布会前的曝光信息，还是根据某些资深行业分析师的预判，都把苹果发布5G版本iPhone的时间节点定在了2020年9月，也就是我们所说的iPhone 12系列新品的发布时间，这显然是一种比较合理的推测；而情理之中，则是基于内因和外因，都没有给苹果在2019年发布5G版本iPhone理由。

据IDC预测，今年5G手机出货量670万部，仅占总出货量的0.5%。到2023年，5G手机出货量将达总出货量的26%。也许的确会有一些用户感到失望，因为真的有一大部分iOS用户没有更换新机，也没有用脚投票到安卓阵营，理由就是在等待iPhone 11系列的5G版本。其实大可不必，在分析苹果iPhone 11系列无缘5G的原因后，你不但会理解苹果的做法，甚至会对下一代产品更加充满期待。

大环境：5G网络部署尚未成熟，产品均处于试水阶段

5G不应该成为一个噱头，而5G网络的商用只靠芯片是无法实现的，需要更加成熟的网络部署。

2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放了5G商用牌照。时隔三个月，运营商的5G资费套餐仍然迟迟没有出台；最新消息显示，中国移动、中国联通、中国电信等三大运营商原计划今年9月1日正式商用5G网络，由于种种原因，时间表被推迟，最有可能的时间是9月下旬，甚至10月，而中国移动给出的答复是：具体的时间还不确定。

▲5G网络部署

作为最早在5G商用部署全方位布局、并已跻身世界第一梯队的中国尚且如此，全球其他国家的5G商用部署进程可见一斑。而iPhone，是全球化运营的产品，不太会在全球整体5G商用部署不成熟的时候强行推广。

2019年7月，苹果正式发布第三季度财报后，苹果CEO库克正式对外确认：iPhone新品将无缘5G网络，目前的5G技术还尚处于初期阶段。此外，库克还表示，5G网络这一全新的概念，目前还处于非常初期的测试阶段，如今发布5G手机的厂商也仅仅只是试水5G业务。简单几句话，不难看出苹果对于目前全球范围内5G网络部署不成熟、暂且处于试水阶段的市场判断。

据全球移动供应商协会（GSA）日前公布的数据显示，截至2019年8月，已经确定全球范围内100个国家的296家运营商已启动、演示、测试或已获得许可进行5G技术的现场试验。然而，却让人有着5G网络部署并不成熟的隐忧。韩国是最早进行5G商用部署的国家之一，截至9月初，其5G用户突破250万户，然而韩国的运营商则是通过高额终端补贴来获取用户，至于这些用户的价值及活跃度，暂时无法判断。

今年8月，工业和信息化部信息通信管理局局长韩夏透露，根据当前规划，2019年我国预计将在50个城市建设超过5万个5G基站。然而，在给出了明确的时间表之后，5G基站的建设仍然需要一定周期，实际上，由于建设周期原因，当前各国的5G网络部署普遍不太成熟。5G基站的典型覆盖范围为100-300米，而目前我国4G基站数量已超过456万，相对于4G基站的1-3公里覆盖距离，要达到与4G基站相同的覆盖规格，基站数量至少要在4G基站的4倍左右。

在目前5G基站覆盖率尚且不高的情况下，5G手机的使用体验将大打折扣。荣耀总裁赵明曾表示，5G手机商用，首先要有5G网络。由此不难看出，在5G基站大规模建设完成之前，5G手机并不能给用户明显区别于4G手机的使用体验，而已经发布了5G手机的厂商，也绝不会在短时间内将其定义为主力机型，更多的作用依然是“秀肌肉”。

用户购买了5G手机，却不能普遍体验到5G网络，意义何在？目前来看5G对于车联网（自动驾驶等）、网联无人机以及产业互联网的潜在改变，远大于普通的手机用户。

基于此，苹果并不急于在目前的5G网络部署情况下，发布iPhone 5G手机，也在情理之中。

产品策略：系列单一，追求爆款

通信技术变革大潮的首班车，苹果并不是第一次错过。对于苹果而言，抢“快”，很大程度上是违背其iPhone系列产品策略的。

▲iPhone 5

回顾4G时代，全球首款支持4G网络的手机HTC EVO 4G，发布时间是2010年6月，当然，当时还是HTC的天下。而苹果发布的首款4G手机iPhone 5，发布时间为2012年9月，理论上来讲，已经“落后”了两年。由此可见，苹果的杀手锏，绝不是“快”。同理，苹果首款iPhone发布的时候，全球已经进入3G时代，而第一代iPhone还仅仅支持2G。

不同于大部分安卓手机厂商的“机海战术”，按照苹果的惯例，iPhone的产品系列比较单一，作为一家以技术整合见长的产品型科技公司，在产品层面追求带给用户极致体验的“爆款”，因此产品的研发周期相对较长。今年是公认的5G元年，从研发周期的角度来说，苹果去年开始研发、今年正式发布的iPhone 11系列，赶不上5G大潮的第一波，再正常不过。

由于足够的利润率，苹果iPhone的产品系列比较单一，每年只有一个系列；而由于产品系列单一，苹果势必会要求每一款手机都是爆款，不允许出现任何差池，这也就不难理解苹果在新技术应用上的保守惯例。而苹果一旦在其新品上加入黑科技，例如iPhone X的3D结构光技术，那么一定会考虑到整个生态对于3D结构光的适配性，换句话说，就是需要建立针对这项黑科技的生态，Face ID也是同理，而生态，才是苹果的杀手锏。最终，苹果的黑科技应用，会成为智能手机的风向标，苹果也就由此打通了整个生态链条。

从目前大家对于5G的期待来看，更加希望5G手机可以成为高速平台，而不仅仅充当连接管道，所以，开发出可以将这个高速平台能效最大化的杀手级应用，才是苹果更加迫切的追求。

此外，由于5G功能的实现需要更多功耗，因此我们目前可以见到的5G手机，基本都会需要更笨重的产品形态以保证续航。更重要的一点，目前例如高通的5G基带芯片，并没有整合到Soc，需要通过外挂5G基带方案解决，因此需要占用更多的手机空间，目前包括华为在内，大部分已经发布的5G手机均采用了外挂方案，这无疑会以牺牲设计、采用更加笨重的手机外观为代价。

以上，苹果会认为，完全没有必要采用这种牺牲产品设计和体验的解决方案，而目的仅仅是为了抢着坐上并没有多少乘客的5G首班车。

基带芯片：苹果终须解决的问题

虽然在目前来看不是必要条件，但5G基带芯片，也是影响苹果5G产品布局的原因之一。这就不得不提及苹果与高通的专利诉讼事件。

iPhone7以前，高通一直是苹果基带芯片的供应商，然而自从苹果拒绝支付高通10亿美元专利费开始，两家巨头的关系演变成了一场反目大戏，从而彻底停止了合作，此后，英特尔便成为苹果的基带供应商。

长期的诉讼战争，深深影响到苹果和高通双方在5G战场的战略布局。2019年4月，苹果与高通达成和解，苹果向高通支付一笔费用后，苹果和高通公司在各自官网同时宣布，双方同意在全球放弃所有诉讼，达成了长达6年外加2年延长选项的专利授权协议，这就意味着，在未来几年，高通依然是苹果在通信基带以及5G调制解调器上最大的供应商。但是，很显然，苹果将高通调制解调器（基带芯片）添加到2019年的iPhone 11系列产品线，为时已晚。

英特尔，也曾经是苹果在5G布局中的希望之一。实际上，从2016年开始，苹果便在部分iPhone7手机上使用了英特尔提供的基带，而由于专利诉讼之争，苹果去年的三款新iPhone弃用了高通的基带芯片，供应商完全换作英特尔。2018年11月，英特尔发布XMM 8160 5G多模基带，可用于手机、PC以及其他网络设备，但是这款产品的出货时间定在2019年下半年，首批商用设备则最早在2020年上半年才会上市，因此，2019年的苹果iPhone 11系列，英特尔也不能救场。

实际上，在苹果与高通和解的次日凌晨，英特尔就宣布了退出5G调制解调器（基带芯片）业务。针对此消息，英特尔首席执行官BobSwan给出的解释是：“我们对于5G和网络‘云化’的机遇感到兴奋，但对于智能手机调制解调器业务而言，显然已经没有明确的盈利和获取回报的路径。”英特尔选择了知难而退。

高通、英特尔显然都不可能为苹果2019年的iPhone 11系列5G版本提供任何基带支持。而截至目前，全球共有6家公司发布了5G基带芯片，分别是：华为、高通、英特尔、三星、紫光展锐和联发科。

华为巴龙5000虽然性能强悍，但是不会对外出售，只会用于自家产品，此前的华为“开放”向苹果销售5G基带的消息，至今也没有了下文。早前有媒体报道，苹果曾向三星表达了采购5G芯片的愿望，然而三星以“产能不足”的理由拒绝。此后，三星Galaxy S10 5G版搭载了这一5G芯片。剩下的两家，紫光展锐和联发科，前者的Makalu Ivy510是一款面向中端市场的产品，而联发科的Helio M70，在官方宣称的"完善"之后，主要客户也只会是OPPO、vivo、华为等手机厂商的中低端机型。

至此，似乎只有苹果自主研发5G基带，100%掌控核心技术才最为稳妥，相信这也会是苹果的终极目标。但据业内人士透露，苹果自主研发5G基带问世，至少要等到2021年之后。甚至有消息称，由于受限于技术储备和专利授权等原因，苹果5G基带的研发进程会比外界设想的更慢，预计2025年才会上市。实际上，5G基带芯片的困局并不是此次iPhone 11系列无缘5G的最主要原因，但却是苹果在之后急需解决的问题。

综合来看，无论从5G网络的全球部署现状、苹果的产品策略，还是5G基带芯片的研发现状，苹果完全没有理由在这个时候强行“上车”，而以目前网络部署的进度，以及苹果的研发节奏来看，2020年的iPhone 12系列，将大概率地推出5G版本。