最具性价比的发布会？iPhone 11更便宜创新却不少

Hello各位老朋友们，我们又在一年一度的苹果发布会见面啦！这次的苹果发布会有哪些值得期待的产品？我们通过这篇文章来详细回顾。

5500元就能买部iPhone 11

说到每年的秋季发布会，iPhone自然是重头戏，回顾去年曾发布iPhoneXS/Max、iPhone XR，库克称这三款产品客户满意率达到99%。

iPhone XS/XS Max、iPhone XR获得客户满意率达到99%

今年的新iPhone不再采用前两代以“X”命名，而是重回数字系列取名为“iPhone 11”。

iPhone 11取代了去年的iPhone XR，并赋予了它更多的颜色，除了去年的白色、黄色、黑色、红色之外，还增加了紫色和绿色。

iPhone 11屏幕尺寸为6.1英寸，这和去年的iPhone XR一致，背面采用一体玻璃机身，并且支持杜比全景声音效。

iPhone 11采用1200万像素广角和1200万像素超广角摄像头，不仅可以拍摄更高宽容度的照片，并且通过每秒钟10万亿次运算使对焦物体更加准确。

iPhone 11中新增夜间模式，镜头可识别物体是否在运动从而进行更准确的夜拍。

拍摄视频方面，iPhone 11支持更好的电子防抖。有了超广角镜头后，可在拍摄过程中自由切换。

前置摄像头升级至1200万像素摄像头，并支持4K拍摄和前置慢动作视频。

iPhone 11核心处理器采用A13仿生芯片，苹果称其CPU、GPU均超过业界旗舰芯片。电池续航方面，iPhone 11比iPhone XR续航还能延长1小时，使用一天完全不是问题。

iPhone 11的64GB版本售价5499元，128GB版本售价5999元，256GB版本售价6799元，将于9月20日发售。

首款三摄iPhone发布——iPhone 11 Pro

除了iPhone 11之外，苹果为专业人士准备了两款更高阶的产品——iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。这也是苹果首次在iPhone中使用“Pro”命名。

iPhone 11 Pro与iPhone 11 Pro Max尺寸和去年XS系列相同，分别为5.8英寸和6.5英寸。iPhone 11 Pro系列采用不锈钢边框，而背面则采用磨砂玻璃背面，共有深空灰、暗夜绿、金色、银色。

屏幕方面，iPhone 11 Pro/Pro Max采用全新的超视网膜XDR显示屏，支持P3广色域且能耗提升15%的效率最高亮度可达1200尼特。

A13仿生芯片

两款产品均内置A13仿生芯片，其内置两个性能核心速度最高可提升20%，能耗最多可降低40%；而四个能效核心速度最高可提升20%，能耗最多可降低25%。

A13主要在机器学习和低耗电两方面着重设计。A13仿生芯片采用7纳米制程工艺，内有85亿个晶体管，这也是目前iPhone中放的最多的晶体管芯片。

机器学习在iPhone的每个地方都用到。在A13仿生芯片可每秒钟进行1万亿次的机器运算，对于AR等大型运算来说，处理的速度更快。低耗电方面在芯片上有多处电压，当有需求时可局部进行电量，从而实现功耗的优化。

续航方面，11 Pro比XS续航增加4小时，11 Pro Max比上代iPhone XS Max快5个小时，另外苹果终于告别5伏1安充电口，提供18瓦充电器。

拍照方面，iPhone Pro系列后置三枚摄像头，分别为1200万像素长焦摄像头、1200万像素广角摄像头和1200万像素超广角摄像头。

结合最新技术，这三枚摄像头可实现4倍光学变焦，夜晚模式可在极度低光的环境下，实现更好的效果。

未来这三枚摄像头配合A13仿生芯片，可一秒钟拍出十几张照片，其中4张是按下快门前拍的，最终合成一张最好的，最终呈现最好的图像。

iPhone 11 Pro售价8699元起，iPhone 11 Pro Max售价9599元起，北京时间9月13日晚8点开始预购，9月20日发售。

更大尺寸的入门级iPad

从去年开始苹果为iPad产品做整合，今年WWDC苹果开发者大会时，发布iPadOS，把iPad从单一的娱乐影音扩大到生产力工具。

iPad系列里不得不说9.7英寸iPad，苹果发现有超过60%的用户都是从9.7英寸iPad入手的，而现在第七代iPad正式到来。

第七代iPad屏幕扩大到10.2英寸Retina显示屏，核心采用A10 Fusion芯片，并且支持第一代Apple Pencil。苹果还为这款iPad准备了全尺寸键盘。

第七代iPad采用100%再生铝打造，售价2699元起，中国市场所有机型将在获得批准后发售。

支持全天常亮的Apple Watch Series 5

Apple Watch如今已经发展到第四代，它专业的监测功能帮助了很多用户及时发现疾病，同时它也是使用者减肥的好帮手。

今年WatchOS 6推出的三项新功能，开启苹果健康方面研究，比如在WatchOS 6上的新增的分贝仪表盘，它是苹果在听力方面的最新研究；或在女性健康研究方面可记录女性月经等内容。这次Apple Watch Series 5还带来了一些新功能。

Apple Watch Series 5采用Always On全天候网膜显示屏，以往的Apple Watch中在手腕落下时屏幕会自动熄灭，而现在Apple Watch Series 5可实现时刻保持常亮。

Apple Watch Series 5屏幕采用低温多晶硅TPO技术，最多刷新60Hz最低1Hz，内部还有功耗的管理，所以既能保持时刻常亮又能保证18个小时使用时间。

此外，Apple Watch Series 5内置指南针，可以把它放到表面，点按进去，可看经纬度以及海拔。

Apple Watch Series 5在紧急呼救方面支持150个国家，长按左侧按键即可唤出。Apple Watch Series 5在原有的基础上新增钛金属和白陶瓷两个版本。此外爱马仕版本推出纯黑色表带。

Apple Watch Series 5铝合金版本售价3199元起，不锈钢版5499元起、钛金属6299元起，精密陶瓷版9999元起，Apple Watch Series 3售价降至1499元起。

Apple Arcade游戏订阅即将上线

时隔6个月之后，苹果再谈Apple Arcade游戏订阅服务。此前苹果表示，App Store已经有超过10亿的玩家，每周有50亿次访问，有超过30万个游戏，它是世界上最大的移动游戏平台之一。为了让App Store有更进一步的发展，苹果顺势推出Apple Arcade游戏订阅服务。

今日Apple Arcade游戏订阅服务主打原创和高品质，当玩家订阅之后，可享受Apple Arcade所有游戏，没有广告和内购。

Apple Arcade游戏订阅服务将于9月19日开始推出，家庭订阅费用为4.99美元/月，首月免费试用。

Apple TV Plus——SEE（看见）

同样是在今年3月，苹果宣布进军“影视市场”，推出多款原创剧集，在这次发布会中，苹果公布新剧集——《SEE》并在现场播放预告。苹果表示未来在Apple TV Plus中还能看到很多独家苹果剧集资源，基本每个月都有新的原创剧出来。

Apple TV Plus将于11月1日上线，家庭订阅服务售价为4.99美元/月，从今天开始购买苹果的iPad、MacBook等产品，可享受1年免费使用权。

最后来说说Apple零售店

现在Apple零售店中新增Apple Watch Studio（工作室），可以个性化定制超过1000种表带，Apple Trade in以旧换新计划将在部分国家支持分期付款。

总结：

今日发布的这几款产品与之前所曝光的信息相差无几，但比较让人惊讶的是售价。整体算下来，无论是增大版的iPad，还是加了双摄的iPhone 11，它们的售价不仅没有比去年高，反而售价更低。换句话说“加量不加价”可能更合适些。除此之外，为了能让消费者“毫不犹豫”地更换新产品，苹果还在以旧换新计划中对部分国家支持分期付款。

总结来看，苹果这次更是想通过更低的新品价格和换新策略刺激市场，扳回自己在全球市场的一席之地。尤其是对于中国市场来说，根据IDC 2019Q2数据显示，苹果出货量出现同比下滑6.2%。并且面对中国厂商的竞争，苹果打造更有性价比的产品，才有可能让中国用户买单。

另外，此次更具性价比的价格也侧面反映了苹果对于“救市”的处理速度。当用户吐槽iOS 11 Bug多时，次年苹果推出了更稳定同时运行速度更快的iOS 12；当用户在抱怨iPhone XS系列售价高昂时，这次我们又看到了价格更低的iPhone。对于苹果这样大型公司来说，敢于及时调整策略实属不易。

说回产品，苹果今年对两款产品再次动刀，一个是iPhone，另外一个则是iPad。iPhone首次采用“Pro”命名方式更像是与Mac、iPad产品线看齐，iPhone 11 Pro系列面向的是更高端的人群，而去年的XR则成为了今年iPhone 11的入门款。

iPad在拥有了自己的系统“iPadOS”之后，苹果赋予了它更多能力，从单一的娱乐影音变成了真正的生产力工具。所以这次的iPad也升级到10.2英寸，并且支持第一代Apple Pencil和全尺寸键盘，但售价依然维持在2699元起。