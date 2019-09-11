比iPhone XR低1000元，iPhone 11入门机型价格新低：苹果更务实

苹果9月11日发布iPhone 11系列，入门机型iPhone 11起价5499元，较去年iPhone XR起价足足降低了1000元，这让不少网友感到意外。要知道这款机型在美国起售价只降了50美元。

网易科技还特意对比了近年苹果入门机的价格，发现iPhone 11价格不仅比XR便宜，也低于iPhone 8，甚至相比iPhone 5/5C/6/6S/7等机型，在相同容量下也是最便宜的。

而进行横向对比，iPhone 11在中国内地的售价5499元仅比中国香港售价5999港元(约合5442元)贵几十元钱，这在其他机型上不可想象。

苹果为何如此呢？

去年，iPhone XS系列高定价引发了争议，最高价甚至接近13000元。而10月份iPhone XR上市后，因价高而销量不佳。于是苹果在中国推出了较大力度的以旧换新折扣优惠，同时向京东、拼多多等第三方渠道补贴。而在2019年4月1日，中国大陆增值税下调，苹果顺势降价300元。

而在国外，苹果也采取了类似的降价措施。这让苹果尝到了“甜头”，据IHS Markit统计，2019年上半年，iPhone XR销量达到2690万台，是最畅销的机型。

在过去的一年里，苹果被投资者质疑在华销量不佳，公司也采取了很多措施来弥补。而iPhone 11的定价显示了苹果务实的态度，先涨价后降价显然是对品牌有伤害的，而初始价格较低，明显能增加销量。

不过苹果在中国还要面临华为、小米、OPPO、vivo等对手，而iPhone 11的入门级定位以及缺乏5G功能让不少人"不屑一顾"，苹果这一定价会成功吗？让我们拭目以待。