苹果2019秋季发布会：iPhone 11硬件向上定价向下，Pro 如其名

9月11日凌晨，苹果公司在美国总部Apple Park的乔布斯剧院举行新品发布会，本次秋季发布会非常有料，更新了入门版iPad、Apple Watch以及大家期待的全新iPhone。除去硬件，发布会也将很大篇幅放在了软件服务之上，Arcade游戏服务和Apple TV Plus自制剧服务都被重点提及。如果说每年更新的硬件是苹果的美好肉体，那么系统软件、内容服务就是苹果有趣的灵魂。

游戏、自制剧正式到来，苹果生态补完

伴随着一个主旨为：“提供给用户完美的产品，用户就能创造完美的东西”的短片，库克如期而至，开始了本次发布会。首先再次着重推出Apple Arcade游戏商店，商店中的独占游戏是兼容Apple全平台的，可以同时运行在iPhone、iPad、Mac以及Apple TV。游戏商店的界面与App Store主页相似，拥有个人定制化推荐页面，每个用户都能找到适合自己的游戏。

随后科乐美、卡普空、ANNAPURNA等游戏厂商上台介绍了自己的游戏Demo，Apple Arcade的独占游戏在画面和音效上，都充分利用苹果设备的性能，带来相对沉浸的效果。Apple Arcade将在9月19日上线，家庭方案每个月4.99美元即可畅享商店中的游戏。

随后登场的是Apple TV Plus服务，现场简单介绍了几部首推自制剧，从演员的选择到剧本上，都是苹果精挑细选，且在苹果独家播出，这些剧集目前拥有良好的媒体风评。库克也在现场宣布，第一部自制剧将在11月1日推出，随后每个月都会有新剧推出，家庭计划每个月售价4.99美元，并且购买苹果产品可以免费送一年会员。

入门级iPad更新，更好适配iPad OS

WWDC上的iPad OS，作为一个在今年6月获得重生的系统，苹果如此重视也不奇怪了。为了适应iPad OS的新特性，更在现场带来了第七代iPad，也就是全新的入门级iPad。该机在显示屏上升级为10.2英寸视网膜显示屏，拥有将近10.5万显示像素，同时新的入门级iPad拥有智能触点，可以使用官方键盘保护套及拓展配件，iPad Pro可以胜任的工作，它大部分都可以胜任。新机搭载A10 Fusion处理器，使用100%可再生铝打造，售价为2699元，今日即可开始预定，月底开卖。

Apple Watch更加专注健康

紧接着是主打健康健身和通讯功能的新Apple Watch登场。一开场首先播放了一段短片，请来了一些用户分享Apple Watch在健康和健身上为他们带来的改变，这也是苹果希望Apple Watch所做到的东西。

在健康功能方面，苹果推出了三个全新研究方向，包含听力、女性生理期、心脏和移动研究，三种研究都是与美国专业的机构进行合作，以获得更专业的数据判断指标。同时还推出了一款App，可以让用户共享自己的健康数据，为Apple的研究提供样本数据。

随后主角正式登场，Apple Watch Serise 5。拥有一块全新的显示屏，可以实现永久点亮，原来的手表需要抬腕点亮，现在可以保持常亮。新款手表搭载业界首块：低温多晶硅氧化物显示器。拥有高能效的驱动器和良好的能源管理，可以在保持全天18个小时续航的基础上，保持屏幕常亮。因此更多使用场景使用手表会更加方便，例如无法抬起手腕、运动健身时候。

同时苹果为手表内置了更多应用，比如指南针、紧急SOS功能。在Apple Watch Serise 5上，每一个蜂窝网络机型，可以直接做出紧急国际呼救，当你遇到危机时，这个功能可以在130多个国家随时为你报警。

Apple Watch Serise 5使用100%再生铝打造表壳，同时推出了全新的钛金属机型，拥有原色和深空灰颜色，还有全新白色陶瓷表壳。爱马仕合作款也推出了深黑配合，在颜色、材质的选择上相比上一代更多。

GPS版起售价为3199元、蜂窝版起售价3999元，今天即可开始预购，9月20日开始正式销售。同时Serise 3依旧售卖，降价为1499元起。

iPhone 11——多彩依旧双摄加持

经历了iPad和Apple Watch，大家心目中的主角新iPhone终于到来。

iPhone 11在设计上沿袭iPhone XR的阳极氧化铝中框+前后玻璃的设计，拥有6种配色：紫色、白色、黑色、绿色、黄色以及红色。搭载6.1英寸Liquid显示屏，拥有空间音频技术，观看视频时，声音更加沉浸。后置采用双摄像头，拥有一颗1200万像素广角镜头，以及一颗1200万像素超广角摄像头，可以在拍摄时获得更宽广的视野，在物理上也拥有了2倍光学变焦。

iPhone 11搭载新一代Samart HDR技术，配合神经网络学习，可以同时拍摄多张照片，智能优化画面细节，采用色彩映射技术，带来更好的颜色、光线表现。同时推出了安卓阵营早已普及的夜间模式，相机可以自动识别拍摄环境，在夜晚自动开启夜间模式，增加照片的曝光。广角端镜头可以拍摄4K视频，并提供影院级别防抖，现场播放了一段纯手持拍摄的影片，画面看起来非常稳定。

前置摄像头更新为1200万像素超广角镜头，可以在自拍时收纳更多人物主体，同时这次前置也可以拍摄4K 60帧视频以及慢动作视频。

现场还正式介绍了新iPhone搭载的A13仿生芯片，官方宣称是智能手机有史以来最快的一颗CPU以及GPU。现场也邀请到巨人网络演示大型手游《帕斯卡契约》，该游戏为第三人称视角3D游戏，视觉观感震撼，也充分调用了A13的GPU性能。

在电池续航方面，iPhone 11的使用时间比iPhone XR长1小时，要知道iPhone XR在续航方面就已是iPhone阵营相当优秀的存在。

iPhone 11售价：64GB版本5499元起；128GB版本5999元起；256GB版本6799元。

iPhone 11 Pro——Pro后缀首次加持

随后带来了iPhone 11 Pro，苹果也强调这是第一款后缀为Pro的iPhone。采用不锈钢机身设计，颜色拥有午夜绿、深空灰、银色以及新的金色。拥有5.8英寸和6.5英寸超视网膜XDR显示屏，亮度和对比度提升明显。

作为一款Pro机型的核心，A13仿生芯片在这个环节得到了着重介绍，该芯片有两个特点，机器学习和低功耗。机器学习计算能力是原来的6倍，每秒钟进行1万亿次计算。低耗电方面，A13采用7nm制程，在这颗芯片中有85亿晶体管数量，同时拥有许多协同工作设计，只运行需要的浮点，从而降低功耗。A13在实现了性能的提升时，也降低了功耗。

电池作为iPhone一直被大家诟病的点，iPhone 11 Pro的电池续航比iPhone XS多出4个小时，同时官方搭配了18W快充充电器，终于摆脱了五福一安的控制。

摄像头模块，拥有一颗广角镜头、一颗超广角镜头以及一颗长焦镜头，三颗镜头的像素均为1200万像素。超广角和长焦镜头都可以提供2倍的变焦距离，相加起来iPhone 11 Pro可以提供4倍的光学变焦距离，而相比iPhone 11增加了一颗长焦镜头。苹果也强调，经过光学和算法的加强，三颗摄像头可以拍摄色彩、曝光表现相当的照片，同时三摄过渡也非常自然，没有突兀变化。

在拍照算法上，推出了神经网络学习合成照片功能，增加照片的表现。在按下快门之前，已经拍出多张短曝光照片、在按下快门的时刻，再拍摄一张长曝光照片，并通过神经网络学习进行合成，带来出色细节。

视频方面，三颗摄像头都可以拍摄4K 60帧视频，更强大的是，通过第三方软件，三颗摄像头可以同时进行拍摄，类似于多机位拍摄，一次拍摄拥有三种视角。

iPhone 11 Pro 64GB售价为8699元、256GB售价为9999元、512GB售价为11799元；iPhone 11 Pro Max 64GB售价为9599元、256GB售价为10899元、512GB售价为12699元。

硬件照常升级，软件服务愈发重要

随着硬件销售的压力越来越大，苹果也逐渐将重心向服务转移。如果说原来苹果是靠出色的硬件吸引你购买，从而体验到苹果的服务；那么本次着重推出的Arcade和Apple TV Plus服务，更像是用户为了体验独家内容，从而进入苹果设备生态。这个思路的变化可以在手机硬件市场愈发饱和的环境下，给苹果重续生命力。

说回硬件方面，即便没有让你眼前一亮的全新功能，但新iPhone已经将目前所有功能升级至行业最佳。最快的处理器、效果最好的屏幕、体验丰富的三摄系统、更完美的续航时间，都足以让新iPhone配上Pro这个后缀。

对于中国消费者来说，虽然苹果在5G上慢了一步，但今年这三款iPhone仍然足够诱人，特别是产品定价上的回归，或许会带来超出预期的销量表现。