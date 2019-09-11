科技股承压纳指微跌3.28点，蓝汛从纳斯达克摘牌成定局

凤凰网科技讯北京时间9月11日消息，昨天50名美国总检察长宣布联合对谷歌展开调查的消息，令科技股继续承压，纳指再次微跌3.28点。截至收盘，道指涨73.92点，涨幅为0.28%，报收26909.43点；标普500指数涨0.96点，涨幅为0.03%，报收2979.39点；纳指跌3.28点，跌幅为0.04%，报收8084.16点。

美国主要科技巨头多数下跌，脸书跌1.37%，亚马逊跌0.59%，苹果涨1.18%，NetFlix跌2.16%，Alphabet涨0.13%，微软跌1.05%。

中国主要科技股涨跌互现，网易跌2.72%，爱奇艺跌1.53%，拼多多跌0.37%，微博涨1.21%，腾讯音乐涨1.93%，阿里巴巴跌1.57%，京东跌1.94%，趣头条涨1.0%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：1药网（涨59.94%），搜狗（涨16.95%），无忧英语（涨12.22%），云米（涨7.53%），搜房网（涨6.81%），搜狐（涨5.98%），蔚来（涨5.73%），凤凰新媒体（涨5.29%），如涵控股（涨4.7%），优信（涨4.61%），华米（涨4.54%），简普科技（涨4.51%），人人公司（涨3.88%），迅雷（涨3.72%），哔哩哔哩（涨3.7%），小牛电动（涨3.17%），猎豹移动（涨3.12%），唯品会（涨2.79%），世纪互联（涨2.74%），宜人贷（涨2.63%），易车网（涨2.14%），聚美优品（涨2.07%），乐信（涨1.77%），正保教育（涨1.49%），汽车之家（涨1.15%），途牛（涨0.92%），中通（涨0.72%），畅游（涨0.68%），信而富（涨0.61%），新浪（涨0.51%），58同城（涨0.31%），欢聚时代（涨0.28%）。

与上一交易日持平的公司包括：乐居、UT斯达康、兰亭集势、拍拍贷。

下跌的公司包括：金融界（跌0.24%），斗鱼（跌0.31%），达内科技（跌0.38%），百世（跌1.09%），寺库（跌1.36%），中芯国际（跌1.36%），前程无忧（跌1.73%），触宝（跌2.2%），流利说（跌2.53%），500彩票网（跌2.6%），携程网（跌2.68%），陌陌（跌2.81%），虎牙（跌3.21%），品钛（跌3.37%），瑞幸咖啡（跌3.48%），小赢科技（跌3.95%），宝尊电商（跌4.62%），好未来（跌4.64%），新东方（跌5.41%），泰克飞石（跌7.84%），趣店（跌7.99%）。

蓝汛今天宣布，2019年9月4日，纳斯达克股票交易所致函公司，称纳斯达克听证委员会已决定将公司股票从纳斯达克股票市场摘牌。退市决定书指出，上诉期结束后，纳斯达克股票交易所将向美国证券交易委员会提交Form 25文件，完成蓝汛摘牌的程序。蓝汛代理CEO刘斌对此表示，“蓝汛仍然是一家上市公司，将严格遵守美国证券交易委员会的相关规定，保护广大投资者的利益。截至本公告发布，公司在完成年报方面取得了进展，希望向美国证券交易委员会提交相关报告。公司希望能尽快向美国证券交易委员会提交截至2018年12月31日的上一财年的Form 20-F文件。之后，公司计划与一家做市商合作，向美国金融业监管局提交Form 211文件，使公司股票能在场外交易市场交易。”刘斌还表示，“公司不能确保计划得到顺利实施，如果公司股票恢复在场外交易市场上交易，交易频次和股票数量将低于纳斯达克股票市场。公司计划未来继续申请在纳斯达克股票市场挂牌交易。”

由于在中国电商市场的主导地位和云计算业务不断扩张，阿里巴巴成为今年表现最好的电商股票之一。2014年阿里巴巴在纽约股票交易所IPO时的发行价为68美元，今天收盘价为174.99美元，累计涨幅为157%。由于创始人、董事局主席马云9月10日正式退休，阿里巴巴将进入一个“新时代”。马云领导阿里巴巴成为中国最大电商平台，并涉足云计算等新领域。虽然马云对阿里巴巴发展的贡献是无与伦比的，但他的退休对阿里巴巴股价不会有大的影响，原因就在于公司强大的基本面。电商零售平台、云计算业务、数字媒体及娱乐业务将推动近期阿里巴巴业绩的增长。另外，战略性收购也是阿里巴巴业绩增长的催化剂。

亚马逊和京东一直在努力扩大在中国电商市场的版图，但阿里巴巴旗下天猫和盒马鲜生成为它们最大的劲敌。在最近一个财季，阿里巴巴云计算业务营收为人民币78亿元，占到总营收的约7%，同比增长66%。

美国/国外科技股

其他国外科技股多数下跌，其中上涨的公司包括：Groupon（涨8.33%），Slack（涨7.34%），速汇金（涨6.39%），GoPro（涨5.96%），VMware（涨3.98%），Uber（涨3.94%），LendingClub（涨3.29%），黑莓（涨2.44%），Lyft（涨2.41%），Yelp（涨2.2%），戴尔科技（涨2.19%），Pinterest（涨2.13%），IBM（涨1.72%），甲骨文（涨1.71%），特斯拉（涨1.62%），诺基亚（涨1.59%），动视暴雪（涨1.52%），英伟达（涨1.48%），思科（涨1.3%），爱立信（涨1.26%），iRobot（涨0.9%），艺电（涨0.83%），惠普公司（涨0.74%），高通（涨0.64%），博通（涨0.63%），Fibit（涨0.57%），美光科技（涨0.53%），英特尔（涨0.45%），恩智浦（涨0.44%），赛门铁克（涨0.08%），Salesforce（涨0.07%）。

下跌的公司包括：Box（跌0.06%），Altaba（跌0.09%），Zynga（跌0.35%），SAP（跌0.64%），西部数据（跌0.76%），AMD（跌0.89%），Adobe（跌1.13%），索尼（跌1.23%），Snap（跌1.89%），PayPal（跌2.26%），Twitter（跌2.28%），eBay（跌2.73%），Spotify（跌3.06%），摩托罗拉系统（跌4.22%）。

在今天的新产品发布会上，苹果发布了新款iPhone、Apple Watche和iPad。受此消息拉动，今天常规交易中，苹果股价上涨2.53美元，涨幅为1.18%，报收于216.7美元。盘后交易中，苹果股价一度上涨0.32%。三款iPhone分别是iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max，虽然外观与上一代产品相似，但苹果对它们的相机进行了升级，使之能拍摄广角照片。其他升级使它们具有更高的性能以及更长的电池续航时间。新款iPhone发售时间是9月20日。Apple Watch Series 5支持息屏显示技术，苹果自己开发的OLED显示技术，帮助其电池续航时间达到18小时。苹果还出人意料地公布了第七代iPad，配置10.2英寸显示屏。除硬件外，苹果还公布了备受期待的Apple TV+和Apple Arcade订阅服务的发布时间和价格。这两款服务的价格都是每月4.99美元，低于迪士尼Disney+和谷歌云游戏平台Stadia等竞品。Apple Arcade发布时间是9月19日，Apple TV+则将于11月1日正式发布。

在世界自杀日发布的一篇博文中，脸书称将向学术界开放CrowdTangle——被传媒机构用来监测社交媒体的一款工具，研究如何利用脸书和Instagram平台上分享的信息防止自杀。脸书还将在平台的安全中心包含青少年心理健康研究机构Orygen的相关指南，并聘请一名健康专家加盟其安全团队。脸书一直在收紧相关政策，从其平台上下架自杀、自残图片，或提高搜索这类内容的门槛。脸书利用软件算法搜索与自杀、自残相关的内容，在打击宣扬恐怖、儿童色情等敏感内容方面，脸书也利用了软件算法。脸书称，今年4-6月份，它下架了逾150万条与自杀、自残相关的内容。脸书在Instagram上也下架了逾80万条自杀、自残相关内容。