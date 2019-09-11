苹果推出Apple TV+流媒体，大战迪士尼、奈飞

北京时间11日消息，苹果公司改变了音乐、移动和个人电脑行业，该公司正凭借iPhone和iPad的普及在流媒体电视领域与迪士尼和奈飞展开较量。

11月1日，苹果将推出Apple TV+流媒体服务，每月收费5美元。面对资源库更丰富且有多年制作热门节目经验的竞争对手，对苹果来说，它将在流媒体领域面临一场艰苦卓绝的战斗。

为了快速建立用户基础，苹果为购买其设备的用户最多提供一年的免费服务。Apple TV+将包括8部原创剧集，包括詹妮弗·安妮斯顿和瑞茜·威瑟斯彭主演的《早间秀》和杰森·莫玛主演的科幻剧《See》。

最大的问题是，这些客户在免费试用结束后是否还会留存下来。

在宣布这一消息之前，分析师和投资者认为，苹果面临着与奈飞和迪士尼旗下Disney+的激烈竞争。

与行业领导者奈飞庞大的资源库相比，苹果的内容真是相形见绌。奈飞此前公布其付费订阅用户为1.51亿而且投资100亿美元于原创内容。

迪士尼将于11月12日推出Disney+，近几个月来该公司股价上涨了近20%。迪士尼目前已经控制着快速增长的流媒体服务Hulu，此外还拥有漫威超级英雄大片、《星球大战》、《玩具总动员》、国家地理频道等丰富资源。

Disney+在原创内容上的预算超过10亿美元，到2024年这一数字将增长到20亿美元左右。它的定价高于Apple TV+，每月7美元，或每年70美元，其中包括ESPN+和Hulu在内的捆绑服务将每月收费13美元。

媒体高管和分析人士认为，大多数家庭愿意为不止一项流媒体服务付费。许多人认为，奈飞现有的用户不太可能取消订阅，转而为其他服务付费。

苹果不会直接与亚马逊的Prime Video竞争，因为这项服务与Prime会员的其他优惠捆绑在一起。

明年春天，苹果将面临另一个重要的电视竞争对手：HBO。AT&T旗下的华纳媒体即将推出的HBO Max，每月售价16美元至17美元，拥有HBO，华纳兄弟和其他内容库，并且正在投资原创内容。HBO Max将拥有《权力的游戏》（Game of Thrones）、《老友记》（Friends）和《黑道家族》（The Sopranos）等热门剧集资源。

苹果公司今年计划在原创内容上的投资为20亿美元，而其现金流为2，106亿美元。媒体分析师里奇•格林菲尔德（Rich Greenfield）表示：“苹果的财力远远超过迪士尼这样的公司。”“如果苹果的内容很棒，人们就会订阅。”

目前，Apple TV+最大的优势在于其覆盖面和规模。它在全球拥有14亿台设备，大部分新设备销售都提供免费服务。当Apple TV+于11月在100多个市场推出时，它有潜力做到其他服务没有做到的事情：从第一天开始就无处不在。

因苹果推出Apple TV+服务，流媒体公司Roku股价于周二美股收盘下跌10.49%，报144.14美元。迪士尼股价下跌2.19%，报135.79美元。奈飞股价下跌2.16%，报287.99美元。