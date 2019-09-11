外媒：iPhone 11功能无惊喜，最大亮点是价格

新浪科技讯北京时间9月11日早间消息，苹果周二推出iPhone并没有让任何人感到震惊，真正重要的反倒是它的价格。

国外媒体表示，自2011年以来，苹果每年都会在关键的假日季来临前几个月推出新款iPhone。新的iPhone 11采用比2018年的机型更快的芯片、更好的相机和更耐用的电池。虽然这些改进都很不错，但却算不上革命。

苹果公司周二发布的最重要的消息反而是价格。在苹果凭借其首款1000美元的iPhone打开了新的高端市场两年后，该公司降低了其当前最便宜的iPhone价格。当iPhone 11以699美元的价格上市时，它将比它所取代的手机iPhone XR低50美元。

iPhone的降价让苹果获得了将新客户引入其联网产品生态系统的新方法。这是一项有意义的举措，因为iPhone的销量在2015年达到顶峰后并未完全恢复。（苹果甚至不再报告iPhone的销量。）

苹果周二推出的在线服务的价格也低于预期，同样为该公司提供了吸引新客户的方式，而苹果为这些客户提供的内容要么价格更昂贵，要么无法在其他地方获得。

不是每个人都需要额外的卖点

iPhone 11 699美元美元的售价下降很显著，特别是在苹果将其第二高端的新手机价格从2017年iPhone 8的699美元提高到去年XR的749美元之后。苹果的Pro高端手机起价仍为999美元和1099美元。

新的iPhone 11拥有比去年更好的相机和更快的处理器，但大多数人永远不会注意到差异。最近几年的智能手机相机都很优秀，虽然有些应用程序需要很多处理能力，但一些最常见的应用程序（如Facebook，Snapchat或Uber）却没有并不会额外消耗处理能力。

苹果公司还将去年iPhone XR的价格降至599美元，因为苹果希望将旧款手机作为低价机型。

Watch也采用同样的做法。

Apple Watch 5配备了一个无需专门打开就可以查看时间的屏幕，更重要的是，苹果公司现在以199美元的价格销售已有2年历史Apple Watch 3——比新款的399美元或499美元便宜很多。

Moor Insights分析师帕特里克·莫海德（Patrick Moorhead）表示，“虽然它没有像Apple Watch 5那样充满各种额外卖点，但它会吸引许多首次购买者。”

服务价格有惊喜

苹果还公布了今年晚些时候推出的流媒体电视服务Apple TV+的收费标准：每月4.99美元，远低于Disney+或Netflix，尽管其内容显着减少。苹果还将在自家设备上为用户提供一年免费购买，这将使大多数潜在用户免费获得第一年的使用权。

“最大的新闻是4.99美元的起价获得一个有点像是独家头衔的东西。我确实相信苹果的整个节目阵容中至少有一个能火起来。”莫海德说。

苹果还推出了一款名为Arcade的低价流媒体游戏服务，每月仅需5美元，而且支持父母与孩子分享。如果游戏具有竞争力，这对家庭来说就很有价值——不必花费60美元购买一台游戏机，而是可以用同样的价格获得一年的游戏服务。

“对家庭用户友好的游戏和跨苹果平台很不错，但我相信最大的新闻是家套餐每月4.99美元的定价，”莫海德说。“对于优质苹果客户来说，这是一个明智的选择。”

事实上，专注的苹果用户等同于“优质苹果客户”，他们仍然对苹果推出的各种产品非常感兴趣。周二的设备发布过程在YouTube上播出，超过150万人同时观看。根据Sprout Social的统计数据，发送了有关该事件的推文总数达到150万条。

但周二这场发布会结束后的主要问题是，iPhone 11的降价是否会吸引新客户购买新iPhone，最终吸引他们购买新的Apple Watch或购买Apple TV+？还是说，苹果是否只是为已经生活在苹果世界里的人们推出了更多选择而已？