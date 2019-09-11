Facebook聘请健康专家：预防用户自杀

北京时间9月11日早间消息，据彭博报道，Facebook公司表示作为他们正在进行的努力的一部分，他们将开始分享有关用户讨论自杀的公开数据，以解决人们对该社交媒体网站上出现的自杀和自我伤害内容的担忧。



该公司在世界预防自杀日（IT之家注：9月10日是世界预防自杀日。2003年起由世界卫生组织设立）发表了一篇博文，表示他们将会让学术研究人员使用CrowdTangle，这是新闻和媒体机构经常用来对社交媒体进行监督的工具，让研究人员探索如何利用Facebook和Instagram上分享的信息来为预防自杀提供协助。在讨论心理健康的时候，该公司还将使用Orygen所发布的指导方针。Orygen是一个对青年心理健康进行研究的机构。Facebook还为自己的安全中心聘请了一名健康专家，该专家将会加入他们的安全团队。

Facebook的这些举措来源于该公司自今年早些时候开始与专家进行的商讨，他们与专家讨论了与自杀和自我伤害有关的话题。此外，该公司还收紧了自己的政策，不再允许用户上传与自杀和自我伤害有关的图片，而且用户在Facebook应用上搜索此类内容的难度也变得更高。

Facebook使用软件算法来寻找与自我伤害相关的内容，这种方式也被该公司用来寻找其它类型的敏感内容，例如宣扬恐怖主义的内容，或是与儿童色情相关的内容。Facebook表示，在今年4月到6月间，他们已经对超过150万条与自杀和自我伤害有关的内容进行了移除或是模糊处理，并表示在其他用户对这些内容进行举报之前，该公司的算法成功发现了95%的违规内容。同样的情况也发生在了Instagram上出现的超过80万条违规内容上。

有时Facebook会将帮助资源发送给创建了自杀内容的个人，或者在情况危急的情形下，该公司也会向用户所在的地方当局发出警报。

政府和学着对日益增长的青少年自杀率发出了危险信号，青少年自杀似乎与社交媒体的流行相对应。JAMA Open Network在今年5月发表的一份研究并没有指出自2007年以来自杀人数增加的具体原因，但其他查看了数据的研究人员对社交媒体在自杀事件激增中所起到的作用提出了质疑。今年4月，英国要求Facebook以及Alphabet旗下的谷歌以及Snap承诺对这一问题做出处理。

Facebook全球安全总监安托万·戴维斯（Antigone Davis）在这篇博文中写到：“专家表示，预防自杀最好的办法之一，就是让有意自杀的人听到来自朋友和家人的声音。在促进这种联系方面，Facebook发挥着独一无二的作用，我们正在采取更多的措施来为讨论这些敏感话题的人提供帮助，尤其是年轻人。”