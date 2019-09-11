为什么新发布的iPhone 11 Pro有3个摄像头？

在iPhone 11 Pro的背面，你可以看到三个摄像头。苹果为什么要提供这种配置呢？因为你收集的光越多，你的照片质量就会越好。不久之前，单个后置摄像头基本达到极限了。你可以用2个、3个、甚至12个摄像头来形成照片——唯一的限制是让它们变得可行的代码。

在今天早些时候的发布会上，苹果公司展示了带有两个后置摄像头的基本款iPhone 11，不过它放弃了远摄镜头，换上了超广角镜头。而iPhone 11 Pro则同时配有26mm广角镜头、13mm超广角镜头和52mm远摄镜头，其光学选项覆盖了大约为35mm的焦距。

苹果高管菲尔·席勒（Phil Schiller）在发布会上说，“有了这三个摄像头，你就拥有了令人难以置信的创意控制力。拍摄功能非常专业，你会喜欢上它的。”

此前，远摄镜头配合广角摄像头来产生肖像模式效果，又或者在用户频繁缩放的时候进行接管。通过结合来自这两个视角略有不同的摄像头的信息，该设备能够确定深度数据，让它能够模糊背景的某一点，等等。

超广角镜头提供了更多的信息，这应该会提高肖像模式等功能的精确度。在专用的传感器和摄像头系统上，广角的一个好处在于，它的创作者能够进行大量的修正，这样就不会出现角落或中心位置疯狂失真的问题。

我们都习惯了缩放操作，但当你这样做的时候，你通常做的是数码缩放，只是在从更近的距离观察你已经拥有的像素。然而，使用光学变焦，你可以在不同的玻璃镜片和不同的传感器之间切换，从而在不降低图像质量的情况下让你更接近于还原拍摄场景。

这三种镜头的一个优点在于，它们经过精心挑选，能够很好地配合使用。你可能已经注意到超广角镜头是13mm，广角镜头增加一倍到26mm，远摄镜头增加一倍到52mm。

当然，这里面的一倍差异使得用户更容易理解，但它也使得在这些镜头之间切换的图像处理运算更容易。正如席勒在台上提到的那样，“我们实际上是把工厂里的三个摄像头配对好，对焦距和颜色进行校准。”

不仅如此，当你用广角摄像头拍摄时，它会与其他两个摄像头共享信息，所以当你切换到它们的时候，它们已经聚焦在同一个点上，会以同样的速度、曝光，白平衡等等进行拍摄。这使得这些镜头之间的切换几乎是无缝的，即便是在拍摄视频的时候。

苹果今年对iPhone摄像头系统的改进，远不及几年前业界大部分厂商从一个摄像头转向两个摄像头那么疯狂。但是，对于摄影师来说，广角镜头、超广角镜头和远摄镜头的配置颇为常见，毫无疑问，对于任何购买这种相当昂贵的独立设备的人来说，这都将是一个很有用的配置。