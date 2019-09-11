熟人社交转型暗恋打卡，Facebook能否颠覆约会应用？

当人们在用探探或Tinder约会时，总是在抱怨约会的对象是一个他们几乎一无所知的人。去年，我曾撰写了一篇有关Tinder及类似应用如何在短短五年内改变了约会的文章，这种依赖应用进行的约会往往处于一种背景真空中：

在这种关系时间表中，朋友、同事、同学和亲戚无法充分了解一个人的全貌，这也与一般的相亲相去甚远。相比之下，在约会的“旧模式”中，两个人会面的情况至少可以提供他们之间的一些共同点。

从各方面来看，人们仍然喜欢使用Tinder、Bumble和其他类似的应用，或者至少不情愿地接受它们作为寻找约会对象或伴侣的现代方式。去年，Tinder在全球的用户群估计约为5000万。但是，当你只依靠几张照片和生物信息，搜罗特定地理区域中每个潜在约会对象时，可能会感到精疲力竭。

Facebook作为一个巨大的在线存储库，提供了有关近30亿人的爱好、社交圈、家庭成员、工作和教育历史以及关系历史等信息，换句话说，这是一个囊括了人们真实信息的在线存储库。人们对约会应用的抱怨似乎一直都在Facebook的关注下。该公司近日宣布，在于今年早些时候在其他19个国家首次亮相后，Facebook的配对服务Facebook Dating，将在美国推出。它明确提出，要通过模仿人们在Tinder时代之前的约会方式，将更具人性化的方面注入在线约会中。

现在，你可以在Facebook移动应用的一个单独选项中找到Facebook Dating功能，Facebook桌面网站尚不可用。该功能承诺根据地理位置和共享的“兴趣、活动和群体”，通过算法匹配来连接选择加入该服务的单身人士；用户可以选择“解锁”他们所属的某些Facebook群组以及他们已经转发的某些Facebook活动，以便与其他群组成员或参与者进行匹配。它还为用户提供了从其Facebook页面中提取个人数据以填充Facebook Dating配置文件的选项：姓名、年龄、地点、职称和照片。

在该应用的隐私设置中，用户还可以选择加入或退出与Facebook好友的好友进行匹配。除非明确指示，该应用不会将用户与自己的Facebook好友进行匹配。根据Facebook的博客介绍，暗恋功能允许用户标注九个他们最喜欢的Facebook好友，除非你的名字也出现在对方的暗恋列表中，否则没有人会知道你输入了他们的名字。在这种情况下，Facebook Dating会通知双方。（Facebook没有提到两人以上的情况会如何处理。）

似乎听起来，这很像人们用来寻找约会对象和伴侣的老派方式，不要怀疑，这就是Facebook的意图。以往人们通过加入团体和俱乐部，通过朋友聚会，参加活动，有时甚至通过告诉共同的朋友关于暗恋的事情，现在Facebook都将这些方法实现了在线化。Facebook代表证实，开发人员希望解决他们在现有约会应用改革后所看到的几个具体问题。

今年夏天早些时候，Facebook委托了一项调查，这份调查面向3000名年龄超过18岁的美国人。调查结果发现，目前在线约会的人中有40%认为可用的应用和网站无法满足他们的需求。它还发现，类似的兴趣是大多数人在伴侣寻找中最看重的顶级特征，超过了外观和财务前景。

因此，Facebook代表告诉我，开发人员决定不给Facebook Dating立即“刷人”的功能；在决定选择加入或退出潜在匹配之前，用户必须打开某人的完整个人资料，而不是简略的快速查看简介信息。根据该代表的说法，希望更深入地参与潜在匹配也是该公司决明年将Instagram故事和Facebook故事整合到Facebook Dating的一个重要原因，以打破以往的静态信息，更加关注匹配对象的动态。

Facebook Dating的目标是通过共同的兴趣和活动创造有意义的匹配，但这一点让很多人产生了质疑。这其中就包括东部康涅狄格州立大学心理学教授Madeleine Fugère，她专门研究浪漫关系和性吸引力。Fugère强调，虽然人们倾向于认为共同的兴趣更有可能产生吸引力，但它们不是一个可靠的预测因素。“喜欢某人很大程度上取决于一见钟情，这很难提前预测，”她告诉我。

Fugère还质疑Facebook Dating是否能够在20-30多岁的单身人士目标市场中取得成功。虽然Facebook的目标是重新构建约会体验，但目前尚不清楚用户是否会希望在他们自己与尚未实际遇到的人之间在线传递如此多的信息。皮尤研究最近表示，年轻人一直在离开Facebook，特别是在剑桥分析丑闻之后。此外，这也似乎提醒了人们Facebook作为创建和维护关系工具的能力。例如，最近的广告活动提醒观众注意Facebook的起源——作为一个平台，通过共享朋友和共享兴趣联系人们，促进分享快乐或有趣的时刻，而不是一个令人震惊的可穿透数据库，拥有全球人口中很大一部分的个人资料。

虽然Facebook Dating可能是一个更精选、更个性化的替代约会应用，它仍然是具有机器人风格和随机性。例如，《The Offline Dating Method》的作者Camille Virginia了解暗恋功能的吸引力——Facebook代表告诉我，该功能是对调查结果的直接回应，53%的受访者目前在线约会迷恋他们在现实生活中已经知道但却太紧张而无法问他们的人。

而对于某些人来说，根据共同兴趣进行匹配人们虽然更加量身定制化，但其并不是对完全不准确的改进。现年24岁的Ross目前居住在加利福尼亚州，夏天，他在菲律宾期间使用Facebook Dating，并立即找到了一个算法好处的逻辑终点，该算法根据共同的兴趣和联系匹配约会对象：他一登录，就与一位他没有加上好友的前女友相匹配。

“我认为Facebook识因为我们拥有共同的朋友，居住在同一个地方，点赞了同样的页面，”他告诉我。他说，他并没有去联系，只是选择忽略了她的个人资料。