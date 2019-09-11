NASA：北极多年冰面积在过去35年间减少了95%

北京时间9月11日消息，据国外媒体报道，NASA近日发布的一段动画显示，北极海冰在过去35年间显著减少。若这一趋势持续下去，对气候造成的影响将无法逆转，全球环境将受到剧烈影响。

美国国家冰雪数据中心主任马克（Mark Serreze）指出：“也许再过几十年，北极海冰就会彻底消失。这些数据意味着，不久之后，北冰洋在某些季节里将会成为一片没有冰雪覆盖的海洋。”

▲2019年1月第一周的北极海冰覆盖情况，存在时间超过四年的海冰面积只有11.6万平方公里。

有些地区的海冰会随着季节变迁形成和消失，但北极圈中总有一定比例的海冰能够终年不化，即所谓的“多年冰”。由美国国家冰雪数据中心收集的数据显示，在1984年1月的第一周，北冰洋中存在时间超过四年的海冰面积尚有310万平方公里。而相比之下，2019年1月的第一周，该地区多年冰的面积已经缩减到了11.6万平方公里。这意味着北极圈内多年冰的面积在仅仅35年内便急剧减少了95%。

▲1988年1月第一周的北极海冰覆盖情况，存在时间超过四年的海冰面积约为312万平方公里。

塞雷兹指出，如今从美国阿拉斯加的最北端放眼望去，方圆700公里内都没有海冰的存在。而在往年的这个时候，离岸不远处便能看到海冰。这充分说明北极海冰发生了多么大的变化。而这些变化将带来严重的环境和文化后果，会对北极圈内居民的安全和生活造成重大威胁。当地土著的捕猎行为也会受到影响，因为他们无法在冰面上行走，北极熊和海象等生物也无法到冰面上活动。

此外，在北极的部分地区，海岸侵蚀现象也变得愈发严重。因为一部分海岸地区是由沉积物构成的，一直靠永久冻土“粘合”在一起。如今不仅是永久冻土层受到持续上升的气温和水温影响，海冰的减少也导致这些海岸地区更容易受到海浪的冲击。阿拉斯加部分地区的海岸线每年可退后好几米，正是因为缺少了海冰的保护导致的。

这一切都说明，气候变化已经是板上钉钉的事实。它并不是几十年后子孙后人解决的问题，而是已经迫在眉睫、时不我待了。否认气候变化的人常常将冰盖融化等现象的季节性变化当作“气候变化并非人为、而是天意”的证据。但事实并非如此。从多年冰的变化趋势可以看出，虽然曲线中有自然因素导致的上下起伏，这种整体变化在NASA发布的视频中体现得尤为明显。视频中的画面为地球最北端，周复一周、年复一年，北极海冰的面积也在随季节变迁不断变动、时多时少。视频中冰盖的颜色代表其存在时长，俄罗斯和加拿大地区的深蓝色代表每年冬天形成、春天融化的新冰盖，北极圈内的白色则代表存在时长超过四年的陈旧冰盖，介于两者之间的浅蓝色则代表时长一年、两年或三年的冰盖。

可以看出，北极海冰的季节性变化始终较为一致，但一年又一年过去，白色部分变得越来越小，到最后甚至变成了一片浅蓝色中一道模糊的斑纹。

除了面积不断缩减之外，冰的质量也在不断下滑。冰盖厚度不断减小，陈旧海冰也几乎完全消失了。就在40年前，北冰洋上还能找到已经维持了十余年不化的冰层。而从今以后，这种情况再也不会出现了。

随着地形的变化，“北极”的含义本身也会有所改变。随着北极冰盖不断减少，可用于贸易运输的地区也越来越多，因此北极的战略和经济意义都将不断加强。之前由于冰层的覆盖，我们无法从这些地区开采石油和天然气。而如今冰层褪去，这一局面也将发生明显转变。

北极的冰层还能保持多久，还要取决于我们眼下采取什么行动。我们可以减缓、甚至彻底终止冰层的融化，但根据目前的温室气体排放水平，北极冰层大约会在2050年左右彻底消失。有些预测甚至比这一时间还要早，认为到了2030年左右，北极在某些季节里就不会有冰盖了。

美国冰雪数据中心对北极和其它寒冷地区的研究已经持续了数十年之久，希望借此更好地预测人类的未来。在NASA此次发布的视频中，北极冰盖的急剧减少可能会令很多人震惊不已，但科学家对此的反应倒颇为“淡定”。毕竟气候变化已经是确凿无疑的事实，北极只是扮演了“领头军”的角色而已，那里的变化最先被人观察到、也最为突出显著。