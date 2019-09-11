苹果推出健康研究应用，重点关注心脏与女性健康

9月11日消息，据外媒报道，今天在加州库比蒂诺苹果总部史蒂夫·乔布斯剧院举行的秋季发布会上，苹果除了发布iPhone 11、Apple Watch Series 5、第7代iPad、游戏订阅服务Arade和流媒体服务Apple TV+外，还为有兴趣分享自己健康数据的iPhone和Apple Watch用户推出了Apple Research应用程序，同时与多家健康研究机构合作。

苹果参与的健康研究包括：

——苹果听力研究，分析极端声音对长期听力健康的影响。这项研究将与密歇根大学和世界卫生组织共同进行。

——苹果女性健康研究，将着眼于月经周期如何帮助凸显不孕和骨质疏松症等痛苦。这项研究将与哈佛大学公共卫生学院和美国国立卫生研究院一起进行。

——苹果心脏和运动研究，旨在跟踪心脏健康的警告信号和改善整体健康的方法。研究参与者包括美国心脏协会与布列根和妇女医院。

——创建于2017年的苹果心脏研究项目，已经追踪和研究了40多万人的不规则心跳和心房颤动情况。

为了让人们能够更好地跟踪自己的健康状况，苹果在6月份推出了多项改进功能，包括WatchOS6和iOS 13中更新的Health应用程序。

iOS 13和watchOS6的最新Health应用程序使用机器学习来展示有关某人健康的洞察力，现在除了日常步数、心率和睡眠水平等健康指标外，它还可以监测环境噪音水平。

6月份，苹果还引入了Cycle Tracking功能，让女性追踪自己的月经周期，并知道她们什么时候排卵。

2018年12月，苹果为Apple Watch推出了心电图(ECG)监测应用程序，以追踪心脏健康状况。Apple Watch Series 4还为老年用户引入了心率和跌倒检测功能。

为了吸引更多的苹果粉丝，谷歌在4月份推出了一款支持Apple Watch的独立Google Fit应用程序。

不过，苹果的健康团队最近多人离职，原因是其没有雄心壮志去解决更大的健康问题，而是倾向于为普通用户提供更多支持。