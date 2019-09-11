动物会“健身”？锻炼是为获得复杂的生存技能

北京时间9月11日消息，据国外媒体报道，与其他物种相比，人类自身存在着某些“缺陷”，我们的健身活动和体能锻炼远不及一些动物，例如：整天不停在树上蹿上蹿下的松鼠，长途飞行不知疲惫的候鸟等。

缺乏身体锻炼会增大死亡概率，我们有必要采取像动物那样的活动方式吗？慢跑是人类最佳锻炼方式？还是我们需要加大活动强度？目前几位动物行为专家共同讨论该话题，试图找出最佳答案。

琳赛·梅赫卡姆（Lindsay Mehrkam）

美国蒙茅斯大学心理学教授、人类-动物健康合作实验室（HAWC）首席研究员。

很明显，体能锻炼与健康、成功生育之间至少存在着关联性。

动物是否“健身”？这是近年来科学家才提出的一个问题，如果我们只是简单地将“锻炼”定义为从事可以增强个体健康的体育活动，那么没错，动物肯定会这样做！许多物种通过参与一些典型的行为，可以向潜在配偶发出信号，表明它们身体健康、具有繁殖后代的能力，行为生态学研究大量证据表明，动物依据是否具有高捕食风险，从而调整它们的食物摄入量。

但是动物和人类锻炼身体时的意图是一样的吗？关于个别动物是否特意为了准备“高风险”事件而从事活动，例如：躲避掠食者，向配偶炫耀，这个问题很难从科学角度进行检验。

甚至一些最新的理论和科学数据表明，动物园里的动物经常在有限的活动空间中踱步，关于这一行为有许多假设，专家通常会认为它们无聊或者有生存压力，老虎、熊、狼等动物在野外环境的活动范围很大，它们经常踱步是为了适应动物园的“囚禁生活”，确保它们在一个相对较小的空间中仍能锻炼身体，所以人们需要明白，有时“锻炼”可能并不像我们期望的那样！

当然动物也存在嗜睡和多样性活动较低的现象，一些物种看上去懒洋洋的，新陈代谢较慢的加拉帕戈斯陆龟每天爬行速度非常缓慢，非洲狮子平均每天睡眠时间为16个小时，牛蛙会静止保持不动，等待很长时间，对途经的动物突然发起攻击，对于“嗜睡物种”而言，其不爱活动的生活习性是它们的本性。

那么，动物会“锻炼身体”吗？当然，虽然答案可能取决于动物个体和它们所处环境提供的机会，但很明显，从事体能锻炼的动物和人类一样，无论你是哪个物种，体能锻炼对保持良好的身心健康是非常重要的。

塞尔吉奥·佩利斯（Sergio Pellis）

加拿大莱斯布里奇大学神经科学教授兼理事会研究主席。

成年长尾猕猴会利用石头作为工具，用石头砸开坚果，这将有助于维持熟练的操作，并缓解压力。

在动物生命早期阶段，尤其是幼年期（独立进食至性成熟之间的年龄），许多动物都会做大量的运动，多数情况下被认为是在玩耍，除此之外，这样的玩耍还提供一个机会，使它们变得更加健康，并改善运动协调能力，这种现象已在一些哺乳动物上得到了验证，尤其是人类。

当它们完全成熟独立时，这样的玩耍行为会随着年龄的增长而逐渐减少，通常成年动物会从每天运动中锻炼身体，主要是觅食过程中，我们通过两种方式在喂养动物中观察发现。

第一种方式是对圈养的大型食肉动物进行观察，我们在动物园里对北极熊进行了观察分析，北极熊每天大部分时间都在笼子中走来走动，野生环境下的北极熊每天行走范围较大，它们在笼子中机械式的行走会非常剧烈，因此观察到北极熊在笼子中步幅较夸张。

第二种方式是对圈养的小型哺乳动物进行观察，将一只老鼠或者仓鼠放在笼子中，为它们提供充足的食物和水，它们可以随时吃到食物，之后将一个跑步轮放在笼子中，我们观察发现老鼠对跑步轮非常感兴趣，有时会在上面玩几个小时。

这两种情况表明，圈养动物通过一定程度的日常锻炼来保持自己的精神和身体健康，而野外生存的动物则每天缺少此类锻炼，它们在野生环境觅食过程中会消耗大量体力。

丹尼尔·姆斯坦（Daniel T。Blumstein）

美国加州大学洛杉矶分校生态学和进化生物学教授。

对于掠食者而言，玩耍是为后期捕猎提供必要练习；对于猎物而言，玩耍则提供了一个学习逃跑的方法。

许多动物的玩耍和运动都可起到锻炼肌肉和思维的作用，如果你去过公园，就会知道狗非常喜欢玩耍，其他动物也存在类似现象，对于多数物种，玩耍仅限于年轻动物，对于食肉动物，玩耍和运动是为后期捕猎提供必要练习，对于猎物，玩耍和运动为学会逃离至一个安全地点做准备。

动物玩耍行为还是一种低成本、处理群体支配关系的方法，正如我之前对黄腹土拨鼠的研究中所展示的情况，有趣的是，它们玩耍式打斗显然不是真正的打斗，多数物种个体间彼此交换支配和从属角色，就像狗和其近亲物种一样，它们有特定的玩耍表情和信号，这些信息不断进化，可使人们能够知道这种行为仅是玩耍，或者与主人进行交流。

一些物种会与某些物体玩耍，从而提高后期操作技巧，科学家对啮齿类动物的研究表明，玩耍较多的老鼠大脑发育非常好，玩耍对于正常发育是非常重要的，缺少玩耍的动物成年之后会出现行为能力低下，而且动物的玩耍非常有趣，也对同伴带来了欢乐。

弗雷德·哈林顿（Fred Harrington）

加拿大圣·文森特山大学行为生态学名誉教授，主要研究狼、郊狼、北美驯鹿和黑熊。

野生动物每天大部分时间都在寻找足够的食物，避免被捕食者吞入腹中，所以没有时间像人类一样去健身房锻炼身体。

动物会有意地“锻炼身体”吗？当然，这是它们生活的一部分，无论哪一个物种成员，为了生存和繁殖后代，它们都应该保持身体健康，但没有必要留出时间和精力像人类一样去健身房减脂塑型，自然选择塑造了它们的身体、生理和行为，无论它们必须做什么，不管是捕捉猎物、躲避掠食者、争夺配偶、保护幼崽等。

一只狼一天可能要行走10-20公里，甚至更远的路程，寻找和追逐猎物，即使它们没有成功，也会把时间花费在积极主动的狩猎中，而不是做没有任何回报的绕圈奔跑或者间歇性训练。

当然，并不是说锻炼没有益处，对于许多物种而言，许多物种具有早期玩耍的体验，例如：小狼崽彼此之间追踪、伏击、追逐、猛扑和搏斗，尽管有人会说这些行为是动物们天生的，它们与生俱来好动、活泼，只是部分基因倾向使小狼崽成长后更具狼性，但大多数复杂的行为模式都源自实践，幼崽时期笨拙行为会使成年体更加成熟、行动更加娴熟，因此，从某种角度来讲，玩耍可以被视为一种“锻炼”，有助于提高战斗和狩猎技能，但这并不是当时幼崽的意图，它们只是想玩得更加开心。

对于人类而言，我们会发现人类的体能锻炼主要是以玩耍娱乐为主导，尤其是孩子，虽然玩耍过程中会形成各种体能和心理技巧，如果玩耍中没有快乐，我们将很快停止下来，以狩猎和采集食物为生的早期人类可能不需要“锻炼”，他们每天的活动量很大，奔跑速度非常快，一生中都在不断地探索，儿童时期的玩耍有助于磨练成年时所需的技能，成年之后这些狩猎技能会让他们更加敏锐灵活，而使用这些技能，无论是追踪、矛刺等，都可能永远不会被视为“工作”，这是有趣的生存技能，“工作”和“体能锻炼”这都是近代人发明的名词。

梅雷迪斯·鲁茨（Meredith Lutz）

美国加州大学戴维斯分校动物行为学研究生，主要研究灵长类动物的社会行为等。

每天野生动物用大量的时间寻找足够的食物，并且避免被掠食者吃掉，因此它们不会像人类一样用许多时间锻炼身体。

野生狐猴（一种来自马达加斯加的灵长类动物）每天用大量的时间寻找足够的食物，并且避免被掠食者吃掉，因此它们不会像人类一样用许多时间锻炼身体。

虽然它们可能不是有意锻炼身体，但它们确实有办法获取一些技能——包括身体技能，还有心理和情感应对技能，事实上，动物玩耍的一个主要原因是为了获得这些技能，让它们能够处理意想不到的情况——例如追捕猎物或者与其它动物搏斗。

在世界各地的各种灵长类动物群体中（包括：卷尾猴、狒狒和马达加斯加狐猴等），我们发现了对该假说的支持证据，当动物处于年轻时期，它们最喜欢玩耍嬉闹，我们观察发现马达加斯加狐猴成年后仍继续玩耍，在幼年时期，它们的主要游戏跳跃、奔跑、四处活动，这种生活方式可能提供大量的体能锻炼，成年时期，它们的活动几乎都是群体社交类，这将有助于“锻炼”它们的社交技能和种群关系。