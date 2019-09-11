对价格的掌控，中国电信可能更胜一筹

C114讯9月11日消息 2019年的上半年虽然已经过去，但是他带给通信行业的影响却远未完结。在监管层持续强力推行提速降费，以及通信行业内部无序低价竞争等多种因素叠加影响下，通信行业的日子非常不好过。全行业负增长的阴影下，如何实现逆势增长，中国电信的做法或许值得大家深入分析。

一、主要业务收入指标全面正增长，着实不易

公开的上半年财报显示，中国电信移动服务收入达到人民币882亿元，同比增长5.6%；固网服务收入达到人民币944亿元，同比增长0.3%；新兴业务收入占服务收入比达到55.4%。在上面几项主要业务指标的带动下，中国电信的主营业务实现了三家运营商中唯一的正增长。

今年上半年，中国联通的财报显示，其实现移动服务收入人民币787亿元，同比下降6.6%；固网宽带接入收入同比下降4.1%。中国移动虽然并未全面公布其各主要业务的增长变化，但是根据其通信服务收入实现人民币3,514亿元，同比下降1.3%，而新兴业务增幅较大推算其移动通服收入大概率负增长。

二、增量用户对收入增长的影响，或许并不大

在用户增长方面，中国电信和中国移动分别取得了移动市场和固网家宽市场上的份额老大地位。虽然并未有明确的数据显示增量用户对收入增长的拉动作用，但是从下面的分析中，大家或许可以一探究竟。

在移动通信市场，中国电信的增量用户份额最高，虽然4G用户净增与中国移动相差不大，但是其移动电话用户净增份额却超过二分之一，有绝对的领先优势。但是在用户DOU增长方面，中国电信却远逊于中国移动。

中国电信和中国移动的4G用户DOU分别从年初的5.5GB和4.3GB增长到7.3GB和7.1GB，变动值分别为1.8GB和2.8GB。相对来说，中国移动的增幅更大。也就是说，虽然中国电信获得了较大份额的用户，但是这些用户并没有消费相应的流量。最终的结果就是，中国电信的移动通信服务收入是正增长，而中国移动是负增长。

在固定通信市场方面，中国移动毫无疑问是最耀眼的明星，增量用户份额不但行业最大，而且远超友商之和。这既充分说明低价战略对用户的吸引力，给用户带来真切的实惠，也无形之中给友商造成了巨大压力。

压力虽然有，但是中国电信的固定通信收入仍然是正增长。虽然我们不确定中国电信固网家宽业务的具体增速情况，但是在友商如此大的竞争压力之下，虽然用户增长远不及对方，但是还能取得正增长，这本身就说明了很多问题。

三、流量数据，或许能给大家更清晰的展示

我们可以从上面的推算中得知，中国电信主要业务收入正增长绝对不能直接推导出是因为用户增长而取得的。中国电信的4G用户增量份额最高，其4G用户渗透率也是行业内最高的，但是其4G流量份额却是行业最低的。

最高的4G用户渗透率、最低的4G流量份额，然而收入方面中国电信却是唯一的正增长（语音业务全行业均为负增长）。既然没有那么多的业务量，为什么却有这么高的收入增长，我们认为其中的原因除了流量单价高之外，还能找出其他的理由。如果有的话，那么就是中国电信刻意人为降低了其4G用户DOU。

运营商对外公布的经营数据相当有限，这些有限的数据中有非常大的关联性，而且还直接影响各方人士的认知，包括广大用户。比如4G基站的份额直接关系到用户的网络感知。

本文仅从公开途径能够获取的有限数据进行分析，虽然可能存在偏颇，但是上面的推理结果显示中国电信对业务价格的掌控好于友商。第一个提出取消流量“不限量”套餐的中国电信，值得同行进行深入研究。