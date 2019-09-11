上海迪士尼食品携带细则出炉：禁带整个西瓜、榴莲、臭豆腐等

IT之家9月11日消息 央视财经此前报道称，9月6日，上海迪士尼乐园管理方首度松口，表示将调整外带食物的规定。9月7日，央视财经记者赶到了上海迪士尼乐园，发现目前游客可以携带食品入园，但是翻包的现象依然存在。记者7日联系上海迪士尼公关团队了解情况，但对方未接听电话。8日，迪士尼公关部负责人就依然翻包检查一事向央广记者作出回应，称上海迪士尼将很快更新外带食物政策，暂时没有更多的具体信息。目前，现行的游客须知及相关政策仍在使用。迪士尼目前正处于过渡阶段，感谢游客的理解和耐心。

刚刚，人民日报报道称，即日起，上海迪士尼度假区开始正式实施其主题乐园的食品携带新规。

新规规定，游客可携带供本人食用的食品及饮料进入上海迪士尼乐园，但不允许携带需加热、再加热、加工、冷藏或保温的食品及带有刺激性气味的食品。不可携带入园的食物包括（但不限于）：需加热水食用的方便面、带自热功能的食品，以及西瓜（需要用刀切开的一整个西瓜）、榴莲、臭豆腐等。

根据相关法律法规和政府部门的指导意见，所有游客及其随身行李在进入上海迪士尼乐园前必须进行安全检查。游客需要遵循演职人员的指引进行安全检查程序。所有个人随身行李都必须接受检查，所有游客都需要通过金属探测器。为了尽可能降低安全检查对游客体验的影响，度假区团队将即刻实行更友好、人性化的安检流程和服务。建议游客在安检时可以自己打开包袋，如安检人员有要求，游客可自行将可疑物品取出，并在完成检查后放回。基于安全考量，个别手提包、包裹或其他物品可能无法携带入园。对无人看管的物品，度假区将作适当处理。