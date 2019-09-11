路透社：苹果iPhone 11低价“表面上并不令人兴奋”

北京时间9月11日早间消息，据路透社报道，在今天凌晨举行的新产品发布会上，苹果推出了搭载3摄像头的新款iPhone，从而在硬件上赶上了其他竞争对手的脚步。

苹果宣布，其最新的iPhone 11和前代产品一样使用的是双摄方案，其中包括一个超广角镜头。在处理器方面，iPhone 11搭载了新一代微芯片A13。这个设备的起售价为699美元，相比去年749美元的起售价有所降低。

售价更高的iPhone 11 Pro将会搭载三摄像头，三颗摄像头分别为广角、长焦和超广角摄像头，在进行视频录制时，这个新设备可以同时使用机身背后的3颗主摄像头和前置摄像头，其起售价为999美元。iPhone 11 Pro Max则使用了尺寸更大的屏幕，起售价为1099美元。苹果将于本周五开始接受新手机的预定，并且将于9月20日开始出货。

在苹果之前，华为和三星等竞争对手都已经推出了搭载了三摄像头方案的智能手机。新款iPhone的售价相比前代产品有所降低，而且该公司还对旧款手机进行了力度较大的打折。

Moor Insights & Strategy分析师帕特里克·穆尔黑德（Patrick Moorhead）说到：“消费者很明显仍然关心手机的摄像头，也是因为这个原因，三星和华为在过去几年中在硬件上领先于苹果。苹果现在正在迎头赶上，但是苹果也有自己的优势，尤其是在相机的视频录制能力方面，我的确认为他们在这方面具有优势。”

分析师预计苹果在明年将会售出大约2亿部iPhone，其中很多销量将会来自中国市场，这也确保了该公司推出的视频订阅服务至少能够获得数千万潜在的订阅者。

苹果股东资本投资顾问公司（Apple Shareholder Capital Investment Counsel）首席经济学家哈尔·埃丁斯（Hal Eddins）表示，苹果此次推出的价格有所降低的iPhone“表面上并不令人兴奋，但较低价格的流媒体服务可能会吸纳一些新的订阅用户。”发布会之后苹果的股价上涨了0.8%

除了iPhone之外，苹果还推出了第五代Apple Watch，新设备具有可以长亮的屏幕，起售价为399美元。第三代Apple Watch将会继续销售，起售价降低至199美元。穆尔黑德表示，售价较低的老款Apple Watch将会为苹果带来“巨大的”业务量。

第七代iPad也在本次发布会上推出，起售价为329美元，将于周二开始预订，并于9月30日开始正式销售。