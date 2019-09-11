收购福克斯之后，迪士尼计划出售其电子游戏业务

北京时间9月11日上午消息，彭博社援引消息人士的说法称，迪士尼计划出售游戏业务FoxNext，FoxNext来自今年早些时候迪士尼收购的21世纪福克斯的娱乐资产。

FoxNext成立于两年前，基于21世纪福克斯的娱乐IP制作免费的手机游戏，例如第一年收入超过1.5亿美元的热门游戏《Marvel Strike Force》。该公司目前还在基于“阿凡达”和“异形”等IP去制作游戏。

免费游戏通过游戏内购来获得收入，是近几年电子游戏行业增长最快的领域之一。该领域的两大公司Zynga和Jam City正在收购设计工作室和娱乐牌照。

迪士尼高管，包括面向消费者业务的负责人凯文·梅耶尔（Kevin Mayer）讨论了是否要保留FoxNext，而迪士尼CEO鲍勃·伊格尔（Bob Iger）的结论是，他不想再继续从事电子游戏制作业务。迪士尼拒绝对此消息置评。

与许多娱乐巨头类似，迪士尼电子游戏业务的历史坎坷。2016年，迪士尼关闭了Infinity系列的玩具和游戏业务，以及多家游戏工作室。曾经非常热门的网络游戏《企鹅俱乐部》也被关闭。

随后，迪士尼在游戏方面的策略是将其人物和品牌授权给游戏开发商，例如EA。后者将于今年11月发布《星球大战》游戏。伊格尔在2月份的电话会议上重申了这个战略。

他当时表示：“我们刚刚决定，对我们来说，在这个领域最好的做法是授权，而不是发行。”

在今年早些时候迪士尼以710亿美元收购21世纪福克斯的交易中，FoxNext加入迪士尼。迪士尼在这笔交易中还获得了其他一些特别的业务，例如对荷兰足球联赛Eredivisie，以及阿富汗最大媒体公司Moby Group的投资。根据美国联邦监管的要求，迪士尼近期完成了对福克斯地区性体育网的出售。

迪士尼还继承了对体育博彩网站DraftKings的投资，但伊格尔曾经说过，他不想要赌博生意。