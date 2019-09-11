1399元起，Redmi Note 8 Pro全面现货开售：6400万四摄

IT之家9月11日消息 8月底，Redmi正式推出新机Redmi Note 8 Pro，全球首发Helio G90T处理器，配备6400万四摄，6GB+64GB版本售价1399元。现在小米宣布全面现货开售。

Redmi Note 8 Pro配置6400万全场景四摄，液冷游戏芯，“防抱死”游戏天线，4500mAh超大电池+18W快充，还有多功能NFC等实用功能加持，贝母白/冰翡翠/电光灰三款神仙配色可选。

外观设计方面，Redmi Note 8 Pro采用3D四曲面玻璃机身，搭载6.53英寸全面屏，采用COF封装工艺，拥有贝母白、冰翡翠与电光灰三种配色。

配置方面，Redmi Note 8 Pro搭载Helio G90T处理器，拥有2个ARMCortex-A76和6个Cortex-A55，内置4500mAh电池，配备Type-C接口与3.5mm耳机孔，支持18W快充、多功能NFC以及红外遥控。

相机方面，Redmi Note 8 Pro前置2000万像素摄像头，配备6400万四摄，主摄为三星GW1传感器。三星GW1采用1/1.7英寸超大底感光元件，相比4800大了34%，支持像素四合一技术。支持像素隔离ISOCELL PLUS技术，在保证高的色彩还原度，同时灵敏度提高15%。同时，智能ISO技术能够保证照片亮部不过曝，暗部噪点少。

售价方面，Redmi Note 8 Pro 6GB+64GB版本1399元，6GB+128GB版本1599元，8GB+128GB版本1799元。