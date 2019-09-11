内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

1399元起，Redmi Note 8 Pro全面现货开售：6400万四摄

2019-9-11 11:13:33来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月11日消息 8月底，Redmi正式推出新机Redmi Note 8 Pro，全球首发Helio G90T处理器，配备6400万四摄，6GB+64GB版本售价1399元。现在小米宣布全面现货开售。

Redmi Note 8 Pro配置6400万全场景四摄，液冷游戏芯，“防抱死”游戏天线，4500mAh超大电池+18W快充，还有多功能NFC等实用功能加持，贝母白/冰翡翠/电光灰三款神仙配色可选。

外观设计方面，Redmi Note 8 Pro采用3D四曲面玻璃机身，搭载6.53英寸全面屏，采用COF封装工艺，拥有贝母白、冰翡翠与电光灰三种配色。

配置方面，Redmi Note 8 Pro搭载Helio G90T处理器，拥有2个ARMCortex-A76和6个Cortex-A55，内置4500mAh电池，配备Type-C接口与3.5mm耳机孔，支持18W快充、多功能NFC以及红外遥控。

相机方面，Redmi Note 8 Pro前置2000万像素摄像头，配备6400万四摄，主摄为三星GW1传感器。三星GW1采用1/1.7英寸超大底感光元件，相比4800大了34%，支持像素四合一技术。支持像素隔离ISOCELL PLUS技术，在保证高的色彩还原度，同时灵敏度提高15%。同时，智能ISO技术能够保证照片亮部不过曝，暗部噪点少。

售价方面，Redmi Note 8 Pro 6GB+64GB版本1399元，6GB+128GB版本1599元，8GB+128GB版本1799元。

京东Redmi Note8Pro 6+128GB 冰翡翠1599元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Redmi Note 8 ProRedmi

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有