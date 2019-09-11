飞思发布XT技术相机：1.5亿像素后背加单镜头套装47.8万元

昨天，飞思如约发布新一代XT技术相机系统，XT系统由XT机身和三支罗敦斯德镜头，单镜头加Phase One IQ4 150MP后背套装价格为478000元。

XT机身是基于飞思Infinity平台设计的机身，可安装PIQ4 150MP、IQ4 150MP Achromatic或IQ4 100MP Trichromatic三款数码后背，享受正宗的中画幅体验（传感器面积为53.4mm×40mm），支持机内堆栈技术，机身带有ARCA标准的快装板接口，可快速旋转机身90°，电子触点数量多达14个，可与XT-Rodenstock HR Digaron-W 32mm f/4、XT-Rodenstock HR Digaron-S 23mm f/5.6和XT-Rodenstock HR Digaron-W 70mm f/5.6三支新镜头高速通讯。

XT-Rodenstock HR Digaron-S 23mm f/5.6是中画幅系统最广的镜头，集成了碳纤维制造、电磁驱动的X-Shutter镜间快门，快门速度为60s至1/1000s，寿命50万次，具备了移轴功能，可在X轴、Y轴进行±12mm平移，以纠正透视失真，但舍弃了俯仰控制，无法用于控制景深。飞思表示越来越多专业摄影师采用景深合成方法获全景深，而不是俯仰控制，为了缩小尺寸、降低重量，XT-Rodenstock HR Digaron-W镜头放弃了俯仰控制。另外两支XT-Rodenstock HR Digaron-W也内置了快门，支持±12mm平移，主要差别在于焦距和光圈。

飞思XT是一套模块化便携式相机系统，尺寸不比44mm×33mm的中画幅系统大多少，却能享受到顶级的画质体验。