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宝丽来推出新款打印机：可将手机照片翻拍成胶片相纸

2019-9-11 11:44:32来源：爱活网作者：弱鸡13责编：懒猫评论：

虽说现在是数码时代，但仍有不少人对胶片迷恋不已，而现在要将数码照片还原成胶片也有很多方式，比如将照片导入打印机后再打印出来等等。最近，宝丽来发布了一款新的打印机，名为宝丽来实验室（Polaroid Lab），它转换数码照片的方式非常简单，只要将手机放在打印机，翻拍一下，即可变成胶片相纸。

据了解，这款Polaroid Lab是七年前Impossible Project的即时实验室的最新版本，其内部配有一个带三个镜头的摄像头，基本上可以翻拍用户手机上的照片，然后它优化胶片图像并将其打印出来。这台打印机适用于iPhone 6以及大多数安卓手机。

通过micro USB充电，一次充电可持续工作一个月左右的时间，Polaroid Lab可使用任何胶卷，除了SX-70。另外，在手机上安装Polaroid Originals程序后，我们可以在这个App里修改设置，如曝光和色彩校正等，目前App还处于测试中，这些设置的效果还无法直观显示，因此我们在设置后并不知道实际的打印效果。

价格方面，Polaroid Lab预计售价为129.99欧元，约合人民币1022元。如果你中意宝丽来的相纸，那么来上这么一台打印机应该还不错，不过就这个体积来看也不是太小，对喜欢随身携带拍摄的人来说就不太方便啦。

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关键词：宝丽来

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