苹果iPhone 11/Pro/Max等新品部分地区售价、预购及发售时间汇总

苹果刚刚在秋季发布会上推出了三款iPhone 11新机型以及新Apple Watch Series 5，其中iPhone 11和iPhone 11 Pro无论是在配置还是功能方面均有着显著的提升，而Apple Watch Series 5除了新加入的「全天候视网膜显示屏」，能够全天低功耗实时显示表盘内容以外，还新增了钛金属和精密陶瓷两种新表壳材质，提供了更加个性化的选择，此外Apple Watch Series配合即将推出的watchOS 6，实现更多更全面的健康监测和其他功能。

如果你的钱包已经准备好了对今年的苹果秋季新品敞开，那么在购机之前了解这些新品在不同地区的售价、发售时间等信息的话可能会有所帮助。所以我们整理了这份2019苹果秋季新品购买指南，让你能够在「剁手」的时候更加「胸有成竹」。

iPhone 11

预购时间：北京时间9月13日20：00（本周五）

发售时间：北京时间9月20日（下周五）

iPhone 11 64GB售价

中国大陆：人民币5499元

中国香港：5999港元丨约合人民币5440元；

美国：699美元丨约合人民币4970元；

日本：74800日元丨约合人民币4950元

iPhone 11 128GB售价

中国大陆：人民币5999元

中国香港：6499港元丨约合人民币5890元；

美国：749美元丨约合人民币5330元；

日本：79800日元丨约合人民币5280元

iPhone 11 256GB售价

中国大陆：人民币6799元

中国香港：7299港元丨约合人民币6620元；

美国：849美元丨约合人民币6040元；

日本：90800日元丨约合人民币6000元

iPhone 11 Pro系列

预购时间：北京时间9月13日20：00（本周五）

发售时间：北京时间9月20日（下周五）

iPhone 11 Pro 64GB售价

中国大陆：人民币8699元

中国香港：8599港元丨约合人民币7800元；

美国：999美元丨约合人民币7100元；

日本：106800日元丨约合人民币7060元

iPhone 11 Pro 256GB售价

中国大陆：人民币9999元

中国香港：9899港元丨约合人民币8980元；

美国：1149美元丨约合人民币8170元；

日本：122800日元丨约合人民币8120元

iPhone 11 Pro 512GB售价

中国大陆：人民币11799元

中国香港：11599港元丨约合人民币10520元；

美国：1349美元丨约合人民币9590元；

日本：144800日元丨约合人民币9570元

iPhone 11 Pro Max 64GB售价

中国大陆：人民币9599元

中国香港：9499港元丨约合人民币8620元；

美国：1099美元丨约合人民币7810元；

日本：119800日元丨约合人民币7920元

iPhone 11 Pro Max 256GB售价

中国大陆：人民币10899元

中国香港：10799港元丨约合人民币9790元；

美国：1249美元丨约合人民币8880元；

日本：135800日元丨约合人民币8980元

iPhone 11 Pro Max 512GB售价

中国大陆：人民币12699元

中国香港：12499港元丨约合人民币11340元；

美国：1449美元丨约合人民币10300元；

日本：157800日元丨约合人民币10430元

Apple Watch Series 5

预购时间：国内暂时无法预购，其他地区已经开启预购

发售时间：国内预计和其他地区一样为9月20日（下周五）

Apple Watch Series 5铝金属表壳40mm GPS版售价：

中国大陆：人民币3199元

中国香港：3199港元丨约合人民币2900元；

美国：399美元丨约合人民币2840元；

日本：42800日元丨约合人民币2830元

Apple Watch Series 5铝金属表壳40mm GPS +蜂窝版售价：

中国大陆：人民币3999元

中国香港：3999港元丨约合人民币3630元；

美国：499美元丨约合人民币3550元；

日本：53800日元丨约合人民币3560元

Apple Watch Series 5铝金属表壳44mm GPS版售价：

中国大陆：人民币3499元

中国香港：3399港元丨约合人民币3080元；

美国：429美元丨约合人民币3050元；

日本：45800日元丨约合人民币3030元

Apple Watch Series 5铝金属表壳44mm GPS +蜂窝版售价：

中国大陆：人民币4299元

中国香港：4199港元丨约合人民币3800元；

美国：529美元丨约合人民币3760元；

日本：56800日元丨约合人民币3750元

Apple Watch Series 5 NIKE 40mm GPS版售价：

中国大陆：人民币3199元

中国香港：3199港元丨约合人民币2900元；

美国：399美元丨约合人民币2840元；

日本：42800日元丨约合人民币2830元

Apple Watch Series 5 NIKE 40mm GPS +蜂窝版售价：

中国大陆：人民币3999元

中国香港：3999港元丨约合人民币3630元；

美国：499美元丨约合人民币3550元；

日本：53800日元丨约合人民币3560元

Apple Watch Series 5 NIKE 44mm GPS版售价：

中国大陆：人民币3499元

中国香港：3399港元丨约合人民币3080元；

美国：429美元丨约合人民币3050元；

日本：45800日元丨约合人民币3030元

Apple Watch Series 5 NIKE 44mm GPS +蜂窝版售价：

中国大陆：人民币4299元

中国香港：4199港元丨约合人民币3800元；

美国：529美元丨约合人民币3760元；

日本：56800日元丨约合人民币3750元

Apple Watch Series 5不锈钢表壳40mm GPS+蜂窝版售价：

中国大陆：人民币5499元

中国香港：5499港元丨约合人民币4990元；

美国：699美元丨约合人民币4970元；

日本：72800日元丨约合人民币4810元

Apple Watch Series 5不锈钢表壳44mm GPS+蜂窝版售价：

中国大陆：人民币5899元

中国香港：5899港元丨约合人民币5350元；

美国：749美元丨约合人民币5330元；

日本：77800日元丨约合人民币5140元

Apple Watch Series 5钛金属表壳40mm GPS+蜂窝版售价：

中国大陆：人民币6299元

中国香港：6299港元丨约合人民币5710元；

美国：799美元丨约合人民币5680元；

日本：82800日元丨约合人民币5480元

Apple Watch Series 5钛金属表壳44mm GPS+蜂窝版售价：

中国大陆：人民币6699元

中国香港：6699港元丨约合人民币6075元；

美国：849美元丨约合人民币6040元；

日本：87800日元丨约合人民币5800元

Apple Watch Series 5精密陶瓷表壳40mm GPS+蜂窝版售价：

中国大陆：人民币9999元

中国香港：9999港元丨约合人民币9070元；

美国：1299美元丨约合人民币9240元；

日本：133800日元丨约合人民币8850元

Apple Watch Series 5精密陶瓷表壳44mm GPS+蜂窝版售价：

中国大陆：人民币10399元

中国香港：10399港元丨约合人民币9430元；

美国：1349美元丨约合人民币9590元；

日本：138800日元丨约合人民币9180元

此外，如果你参加了「iPhone年年焕新」计划，你还可以在任何一家Apple Store零售店(仅限中国大陆境内)进行升级换购，只需将与AppleCare+服务计划关联的iPhone进行折抵，即可获得此iPhone原零售价格50%的折抵优惠来购买新iPhone。

如果没有参加「iPhone年年焕新」计划也没关系，苹果也提供「Apple Trade In换购」计划，你可以用符合条件的设备来换购，并在购买新设备时享受折抵优惠，其中iPhone XS Max最高可获得5160元的折抵金额，而iPhone XS则最高可获得3950元的折抵金额，Apple Watch Series 4最高可获得1850元的折抵金额。

点击访问：苹果中国官方在线商店